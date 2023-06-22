端午連假首日：部分路段塞車下午才能紓解，國1、國3長程可改走台61
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目前國道5號、國道3號、國道1號部分路段有車多情形，預計都要到下午才能紓解。民眾若有用路需求，可以參考高速公路局建議的時間出發，或是改走其他道路。
今（22）日為端午節連續假期首日，全台不少公路路段從早上就開始塞車。目前國道5號、國道3號、國道1號部分路段有車多情形，預計都要到下午才能紓解。民眾若有用路需求，可以參考高速公路局建議的時間出發，或是改走其他道路。
高速公路預報員蘇家婷表示，截至今日上午9時，國道全線交通量為30.1百萬車公里，預估今日全線將達123百萬車公里，是平日交通量的1.4倍。今日會以南下車流為主，國5截至上午9時南下雪隧通過量已達1萬9690輛次，比2020年端午節連假同期增加2.7％。
蘇家婷說明北區高速公路路況，國5早上6時開始就有車多排隊情形，國3雙向往國5路段有車流排隊，例如南港到石碇路段。進到國5雪隧的坪林到頭城路段目前路況正常，但要前往國5仍請依序行駛、不要插隊。
而國1湖口到新竹系統也有車多情況，國3鶯歌系統到高原以及茄苳路段早上6時開始就車多，這股車流預計下午3點、4點以後才會得到紓解。
中部地區車流集中在中彰都會區，國1彰化系統、國3名間南下路段都有車多情形。
南部地區的國道10號東向燕巢系統已經有車多壅塞情況，國1北向永康路段上午車多，現在高科、岡山國1北上路段也車多，其餘大致上車流正常。
下午車流可獲紓解
高公局也預估今日交通量，北部地區國5南港系統到頭城壅塞車流預計到下午4點之後紓解；西部國道國1楊梅到新竹、國3土城到關西，車流預計下午2、3點後紓解；中部國1彰化系統到埔鹽系統、國3快關到霧峰系統，這些南下路段接近中午前後會有車多情況，下午2點後紓解；南部國10東向鼎金系統到燕巢系統接近中午車流會比較多，蘇家婷提醒，用路人應保持耐心、依序行使。
高公局建議，連假出門可以採時間分流。南下要走西部國道可早上6時前或中午12時後出發；走國5則是5時前、下午5時後出發，往宜蘭應早上8時後出發。北上走西部國道，若在南部可9時前出發，中部可中午12時前出發；走國5可早上9時前出發。
另外也可採空間分流，要走國1、國3長程可以改走台61線；南投往台中地區可改走台63線；霧峰往返台中以北可以改走台74線，或最近全線通車的國道4號；宜蘭往台北地區則可改走台9線。
連假4天國道收費都採單一費率，早上0-5時暫停收費，國3新竹系統到燕巢系統採單一費率再打8折。
蘇花路廊車流清晨3時湧現，往花蓮可多使用蘇花改
蘇花路廊的部分，公路總局指出，今日南下車流於清晨3時開始湧現且進入高峰，每小時交通量維持約1000到1100輛。
截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為9331輛，北上花蓮往宜蘭方向為1238輛，於清晨5時南下最高量達每小時1200輛，預估今日蘇花路廊南下仍有約8600輛通行需求量，目前台9線國5交流道至蘇澳端及台9線南澳市區至鼓音橋南下路段車多速緩，預估南下車多時段將持續至下午2時逐漸趨緩。
公路總局建議，往花蓮方向的用路人可多加使用蘇花改路段，非必要請勿進入台9丁線。另外在旅行時間方面，於上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約106分，蘇澳至崇德經台9丁線南下旅行時間約125分。
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核稿編輯：羅元祺
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