2023端午節交管懶人包：高速公路高乘載、替代道路、國道省道好走路段與時段

2023年端午節共有4天連續假期，時間為6月22日至25日。為了避免連續假期出遊返鄉造成道路壅塞，交通部高速公路局、公路總局都推出了交通管制措施，包括高速公路高乘載、匝道封閉、指定時段暫停收費等，此外民眾也可以多加利用替代道路與好走時段，避開國道、省道的塞車路段。

以下介紹2023年端午節國道、省道交通管制措施，呼籲民眾在出門前先妥善規劃行車路線，並且注意行車安全，切勿疲勞駕駛。

2023年端午節交通管制：高速公路高乘載、匝道封閉路段

高速公路局檢視歷年端午節連續假期交通狀況，判斷端午節連續假期以返鄉及旅遊旅次為主，假期第一日、第二日以南向車流為多，第三日、第四日則以北向車流為主。

為了避免假期間高速公路過於壅塞，高速公路局提出包括高速公路高乘載、匝道封閉等相關管制措施，其中高速公路高乘載管制措施將於6月22日、24日、25日實施，民眾可以多加留意。

6月22日：

6至12點，南向國道1號內湖至頭份含高架堤頂、環北、機場系統，實施高乘載。

6至12點，南向國道3號木柵至香山等路段之各交流道入口，實施高乘載。

0至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道。

5至12點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺入口匝道。

6月23日：

未實施高乘載管制。

5至12點，南向封閉國道1號埔鹽系統、西螺入口匝道。

5至12點，南向封閉國道5號石碇、坪林入口匝道。

6月24日：

13至18點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道，實施高乘載。

12至21點，北向封閉國道1號虎尾、埔鹽系統入口匝道。

12至21點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。

6月25日：

13至18點，北向國道5號 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道，實施高乘載。

12至21點，北向封閉國道1號虎尾、埔鹽系統入口匝道。

12至21點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。

Photo Credit：高公局

2023端午節國道暫停收費時段、替代道路

維持過往的疏運措施，鼓勵旅客多加利用非尖峰時段往返，在端午連續假期間，也就是6月22日至25日，每日凌晨0至5點全國道暫停收費。至於收費措施除了國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費之外，其他路段皆採單一費率計價，取消每日20公里的優惠里程。

另外，高速公路局預估假期間國道將有大量車潮湧入，因此規劃了4條長途替代道路、7條區域性短途替代道路。建議用路人可多利用國道附近之省道、縣道作為替代，避免受到國道交通管制措施或是主線壅塞影響。

國道長途替代道路：

國道1號，新竹至台南地區雙向：台61線、台84線。

國道3號，新竹至台南地區雙向：台61線、台84線。

國道3號，中港系統雙向：台74線、國道4號。

國道3號，霧峰至國道1號台中系統雙向：台74線、國道4號。

國道5號，頭城至坪林北向：台9線。

國道6號，舊正至台中地區雙向：中118線、台63線。

國道短程替代道路：

國道1號，湖口至新竹雙向：台1線。

國道1號，大雅至員林雙向：台74線、台74甲線、台1線。

國道3號，土城至三峽雙向：台3線。

國道3號，三峽至大溪雙向：台3線。

國道3號，快官至草屯雙向：台14線。

國道3號，中興至中投北向：台14乙線、台63線。

國道3號，田寮至國10旗山東向：台28線。

2023端午節省道易壅塞路段、疏運措施

端午節假期間，公路總局也依照過往車流量狀況歸納省道易壅塞路段。包括主要城際道路、銜接國道易壅塞路段、觀光風景區易壅塞路段等，若是民眾想要前往知名景點也可以多加利用台灣好行的景點接駁服務。

至於民眾若是想要掌握全台高速公路路況消息、查看即時路況影像，也可以前往「智慧化省道即時資訊服務網」查詢。

連續假期間，民眾可以多加利用大眾運輸工具，假期間87條國道客運將提供平日票價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵並且於10小時內轉乘在地客運，也可享有基本里程免費的優惠。根據高速公路局預估，假期間交通量最高可達到平日的1.6倍，部分路段壅塞在所難免，提醒駕駛開車出門務必做好車況檢查，也可以下載App「高速公路1968」掌握即時路況。

Photo Credit：公路總局

Photo Credit：公路總局

Photo Credit：公路總局

Photo Credit：公路總局 出遊的民眾也可以多加利用大眾運輸，端午節假期間指定路線國道客運將提供平日票價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘公共運輸並且於10小時內轉乘在地客運，也可享有基本里程免費優惠。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺