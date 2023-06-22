陳雪生性騷判賠8萬仍被提名選立委，范雲批國民黨：你們好噁心

國民黨近日進行性騷擾申訴委員會的案件處理程序，其中，該黨立委陳雪生3年前在立法院用肚子頂撞民進黨立委范雲，日前性騷擾判決確定，陳遭判賠8萬元。不過，國民黨指出，該案並無涉及黨紀處分，朝野議事攻防時難免肢體碰觸，不會撤銷陳雪生2024年立委選舉提名。對此，范雲怒斥：「你們好噁心」，強調事發當時沒有肢體衝突，批評國民黨無視事實、提名「法院認證的性騷擾犯」。

立法院3年前審查監察院人事案時，范雲指控陳雪生用肚子從背後頂他3次，後來還辯說「用肚子不會懷孕」，范雲當時提告求償精神慰撫金50萬元。一審簡易庭認為陳雪生行為構成性騷擾，判賠8萬元；陳不服上訴，但台北地院最後判他敗訴，陳雪生將賠償范雲8萬元。

近期各政黨爆出性騷擾事件，國民黨昨（21）日公布進入性騷擾申訴處理委員會的部分案件結案處理情形。其中，針對法院6月6日宣判的陳雪生案，國民黨表示，該案經司法民事判決定讞，並無涉及黨紀處分，也沒有觸犯國民黨提名規定的「排黑條款」，因此沒有理由撤銷提名。

國民黨表示，該案發生在立法院，朝野在議事激烈攻防時難避免肢體碰觸，惟陳雪生本人也表達其發言確實有不妥之處。有外聘委員認為，由於雙方都具有立委身份，且案情發生時都正在執行立委職務，因此建議國民黨轉請立院黨團加強溝通性平觀念，並請陳雪生接受性平課程。

范雲表示，國民黨提名「法院認證的性騷擾犯」陳雪生參選立委，「你們好噁心，只會拿反性騷擾做政治操作，任憑法院認證的性騷犯傷害台灣國會形象！」他強調，國民黨聲明中指出議事攻防時難避免肢體碰觸，但判決書中寫到，以陳雪生和范雲當時的相對位置及姿勢而言，確實有「性之意涵」，行為構成性騷擾。

范雲說明，當時所有人都是「靜態」站著主席台等開議時間到，沒有任何一點肢體衝突，批評國民黨無視事實、用政治扭曲事實，睜眼說瞎話。

除了陳雪生案以外，國民黨還簽結其他幾件性騷擾案，其中一案是6月4日自電子信箱接獲檢舉，已經約詢雙方，並將調查結果及處置方式作成報告，該案雙方對事件認知不盡相同，但彼此都同意到此為止、簽字認同結案。另一案是6月6日自電子信箱接獲申訴、13日撤案，15日又就同一案件重行檢舉，但19日移請黃復興黨部約詢相關人員時，人員因故不願接受約詢，且投訴者僅目擊、並非當事人，若無新事證也以結案處理。

另外，針對國家政策研究基金會副研究員曾柏文在任職《端傳媒》評論總監時涉性騷擾案，國民黨經媒體報導主動調查，但曾柏文現在並不隸屬國民黨，已經移請國策會處理，國策會已結案並函覆台北市政府勞動局。

國民黨尚在調查中的案子，還包括6月10日新北市黨部工作人員疑似涉及性騷擾案，已經去函新北市黨部查明，但因當事人已離職及往生，案情查明不易，正積極釐清調查中。至於6月3日接獲媒體報導主動調查的立委傅崐萁案，國民黨表示，該案雖已超過法律追訴期，且當事人當時並非國民黨籍，但仍有必要主動調查、釐清事實，建議由外聘委員協助調查，並邀集相關人員到黨部檢核以釐清案情，現正調查中。

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核稿編輯：羅元祺