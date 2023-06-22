2023/06/22,
政治

李家超：基本法23條今年或最遲明年立法

李家超：基本法23條今年或最遲明年立法
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李家超說，23條立法已經定了時間表，必定在其任內立法。他又指，經審視後，發覺每個政府、地方、國家的國家安全法都很嚴格，「因為大家都知道對付的敵人是非常高超的高手」，是國家級的。

（中央社）香港行政長官李家超表示，涉及國家安全的香港基本法23條在今年或最遲明年一定要立法。

香港中通社今日（22日）刊登了對李家超的專訪，在23條立法問題上，他說，23條立法已經定了時間表，必定在其任內立法，「在今年或最遲明年一定要立法」。

他又說，經審視後，發覺每個政府、地方、國家的國家安全法都很嚴格，「因為大家都知道對付的敵人是非常高超的高手」，是國家級的。

在訪問中，李家超並表示，香港國安法實施將滿3年，社會恢復平靜，但依然有暗流湧動。

他說，要小心國安風險在各個領域醞釀，並指一些國家「想要香港不成功」，以達到政治目的，令中國受壓制。

基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

2020年實施的香港國安法只納入23條部分禁止罪行，包括分裂國家、煽動叛亂和顛覆中央政府，其餘沒有處理，這有待港府另行立法。

此外，港府官員此前十分強調23條的立法重點涉及間諜活動。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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