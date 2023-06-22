2023/06/22,
政治

香港記協擬介入《願光歌》禁令案，申請新聞豁免

香港記協擬介入《願光歌》禁令案，申請新聞豁免
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針對香港當局向法庭申請禁止傳播「反送中」運動歌曲《願榮光歸香港》，香港記者協會正考慮介入此案，希望爭取加入新聞工作的豁免條款。

（中央社）針對香港當局向法庭申請禁止傳播「反送中」運動歌曲《願榮光歸香港》，香港記者協會正考慮介入此案，希望爭取加入新聞工作的豁免條款。

綜合本地媒體的報導，記協日前致函律政司，索取申請禁播「願榮光歸香港」禁制令的法律文件，並考慮介入案件，申請新增新聞工作的豁免條款。

記協主席陳朗昇說，業界關注在新聞報導中能否使用含有相關歌曲的片段，比如早前的世界冰球錦標賽把相關歌曲當作中國國歌播放，如果媒體在相關報導中不播出聲音，將影響報導質素。

此外，假如媒體在直播報導時，現場突然播放相關歌曲，是否要立刻停止直播。

陳朗昇指出，記協期望律政司考慮新聞自由因素，加入豁免條款；如果律政司不回應訴求，他們就要向法庭表達關注。

律政司早前向法庭申請禁制令，禁止任何人傳播《願榮光歸香港》，高等法院預定於7月21日處理這起案件。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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