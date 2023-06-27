從飛虎隊到經國號，美軍少校在台灣找到失落的「中美合作」空軍史
我們想讓你知道的是
今年6月，美國空軍少校丹・傑克森與他的妻子造訪台灣，對冷戰時代的中華民國空軍前輩們進行口述專訪。丹少校提及冷戰時代的美國空軍史，認為過去最不為英語世界所關注的，就是美國與中華民國的軍事合作。
今年6月4日到6月17日，就讀威斯康辛大學麥迪遜分校的美國空軍少校丹・傑克森（Dan Jackson）及他的妻子珍娜（Jena Jackson）造訪台灣，目的是對冷戰時代的中華民國國軍前輩，尤其是空軍前輩們進行口述專訪。丹少校即將於兩年後晉升中校，進入美國空軍官校擔任教職。提及冷戰時代的美國空軍史，他認為過去最不為英語世界所關注的就是美國與中華民國的軍事合作。
鑒於冷戰時代的台灣是以自由中國的名義與美國合作，因此本篇文章中提到的「中」字一律是中華民國的縮寫，以避免與當今世界普遍認知的中華人民共和國混淆。而在論及中美合作的歷史研究上，丹少校早就已經不是新手，來台灣以前就已經先後完成了三部作品。不過他早期的研究，還是以中國大陸時代的中華民國與美國攜手抗日為主。
第一部作品為《被遺忘的中隊：駕駛P-38戰鬥機與飛虎第14航空軍比翼而飛的第449戰鬥機中隊》（The Forgotten Squadron: The 449th Fighter Squadron in World War II - Flying P-38s with the Flying Tigers, 14th Air Force）。這本書介紹的是中國戰場上唯一裝備P-38閃電式戰鬥機的第449戰鬥機中隊。而該中隊曾參與1943年11月25日對新竹的空襲行動，算是與台灣有一點點的歷史連結。
接下來丹少校的第二部作品是《飢荒，刀劍，戰火：二戰期間西南中國的解放》（Famine, Sword, and Fire: The Liberation of Southwest China in World War II）。介紹的是1943年到1945年國軍在美軍提供的裝備、訓練以及空中支援下反攻滇緬的歷史。這本書筆者藉由向丹少校提供在台灣訪問的遠征軍、駐印軍以及中美混合團老兵的口述歷史，做了有限度的參與。
到了第三本書《殞落飛虎：二戰期間美國失蹤飛行員的在華命運》（Fallen Tigers : The Fate of America's Missing Airmen in China during World War II），則是以介紹中國人營救落難的美軍飛行員為主題。筆者同樣透過提供口述歷史訪談還有翻譯國史館文獻的方式參與。如今丹少校將研究重點轉向台灣，我們的合作自然也更加密切了。
被遺忘的歷史
比起第二次世界大戰的中美合作，冷戰時代的中美合作其實更為英語世界所遺忘。好歹二戰時的中華民國是世界四強，蔣中正在西方的評價或許褒貶不一，卻也曾經一度與羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、邱吉爾（Winston Churchill）三人平起平坐。就算後來他被學界公認為「丟失中國的人」（The Man Who Lost China），在世界知名度也是後來台灣歷屆總統所難以比擬的。
或許因為蔣中正在大陸的失敗，其實也等同於美國在中國的失敗，後來雙方在台灣的合作無論有多大的成功，都成為西方學者不願多提的「傷心事」。再加上1972年尼克森（Richard M. Nixon）總統訪問中國大陸，揭開了後續長達40年美國與中共關係的「蜜月期」，過度討論冷戰時代台灣與美國雙方以「反共抗俄」為基礎的軍事合作會「讓中國不開心」，這段歷史自然就更冷門了。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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