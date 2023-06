從飛虎隊到經國號，美軍少校在台灣找到失落的「中美合作」空軍史

今年6月4日到6月17日,就讀威斯康辛大學麥迪遜分校的美國空軍少校丹・傑克森(Dan Jackson)及他的妻子珍娜(Jena Jackson)造訪台灣,目的是對冷戰時代的中華民國國軍前輩,尤其是空軍前輩們進行口述專訪。丹少校即將於兩年後晉升中校,進入美國空軍官校擔任教職。提及冷戰時代的美國空軍史,他認為過去最不為英語世界所關注的就是美國與中華民國的軍事合作。

鑒於冷戰時代的台灣是以自由中國的名義與美國合作,因此本篇文章中提到的「中」字一律是中華民國的縮寫,以避免與當今世界普遍認知的中華人民共和國混淆。而在論及中美合作的歷史研究上,丹少校早就已經不是新手,來台灣以前就已經先後完成了三部作品。不過他早期的研究,還是以中國大陸時代的中華民國與美國攜手抗日為主。

第一部作品為《被遺忘的中隊:駕駛P-38戰鬥機與飛虎第14航空軍比翼而飛的第449戰鬥機中隊》(The Forgotten Squadron: The 449th Fighter Squadron in World War II - Flying P-38s with the Flying Tigers, 14th Air Force)。這本書介紹的是中國戰場上唯一裝備P-38閃電式戰鬥機的第449戰鬥機中隊。而該中隊曾參與1943年11月25日對新竹的空襲行動,算是與台灣有一點點的歷史連結。

接下來丹少校的第二部作品是《飢荒,刀劍,戰火:二戰期間西南中國的解放》(Famine, Sword, and Fire: The Liberation of Southwest China in World War II)。介紹的是1943年到1945年國軍在美軍提供的裝備、訓練以及空中支援下反攻滇緬的歷史。這本書筆者藉由向丹少校提供在台灣訪問的遠征軍、駐印軍以及中美混合團老兵的口述歷史,做了有限度的參與。

到了第三本書《殞落飛虎:二戰期間美國失蹤飛行員的在華命運》(Fallen Tigers : The Fate of America's Missing Airmen in China during World War II),則是以介紹中國人營救落難的美軍飛行員為主題。筆者同樣透過提供口述歷史訪談還有翻譯國史館文獻的方式參與。如今丹少校將研究重點轉向台灣,我們的合作自然也更加密切了。

Photo Credit: 許劍虹 與空軍偵察英雄王德輝將軍合影。

被遺忘的歷史

比起第二次世界大戰的中美合作,冷戰時代的中美合作其實更為英語世界所遺忘。好歹二戰時的中華民國是世界四強,蔣中正在西方的評價或許褒貶不一,卻也曾經一度與羅斯福(Franklin D. Roosevelt)、邱吉爾(Winston Churchill)三人平起平坐。就算後來他被學界公認為「丟失中國的人」(The Man Who Lost China),在世界知名度也是後來台灣歷屆總統所難以比擬的。

或許因為蔣中正在大陸的失敗,其實也等同於美國在中國的失敗,後來雙方在台灣的合作無論有多大的成功,都成為西方學者不願多提的「傷心事」。再加上1972年尼克森(Richard M. Nixon)總統訪問中國大陸,揭開了後續長達40年美國與中共關係的「蜜月期」,過度討論冷戰時代台灣與美國雙方以「反共抗俄」為基礎的軍事合作會「讓中國不開心」,這段歷史自然就更冷門了。