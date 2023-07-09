美媒報導台裔第二代接手經營「大華超市」，成海外華人心靈寄託

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活魚魚缸是亞洲超市的標配，對於從有菜市場文化的國家移民來美國的亞洲家庭而言，這才是新鮮的保證。陳怡年說，「魚的種類有好幾百種，但重要的是搞清楚那些能供應活魚，還有大家想看到的是什麼」。
（中央社）對於旅居美國加州的許多亞裔而言，大華超級市場不僅是一家連鎖超市，上這家超市購物對他們而言就像是一場「朝聖之旅」。這家由台灣移民開的超市近40年來在美國展店58家，員工多達7000人，更成為許多海外華人的心靈寄託。
為《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）撰稿的台裔記者魏貝珊（Clarissa Wei）回憶，她1990年代在加州聖費南多谷（San Fernando Valley）長大，她的台裔父母每逢週末會開車1個多小時，大老遠前往聖蓋博谷（San Gabriel Valley）的大華超市（99 Ranch Market）採買。
她的父母在這裡可以買到活蝦、翠綠的空心菜還有飽滿的蓮藕，對他們而言，這是可以品嘗到台灣味的避難所。儘管當年有許多亞洲超市可供選擇，他們一家依舊總是去大華超市。
大華超市是家庭企業
大華超市創始人是來自台中的台灣移民陳河源（Roger Chen），於1984年在加州威斯敏斯特（Westminster）開業。大華超市目前在全美11州有58家分店，是美國最大的連鎖亞洲超市之一，現由第二代陳怡年（Jonson Chen）和陳婷如（Alice Chen）經營。
兩人小時候沒有思考過要接手父親的事業，陳河源也從不逼迫他們，只是把機會之門敞開，等待兩名子女或許某天會感興趣，兩人也很晚才發現父親經營的是一個大事業。
陳婷如說，「我們只告訴別人他經營的是進出口事業」。直到陳婷如上大學時，寫了一份有關家族公司的論文，採訪父親後才突然有了進一步認識，「他之前從不跟我們說這方面的事」。
雖然大華超市販賣的商品類型涵蓋亞洲地區，但主要消費者是華人社群，華人的喜好與文化習慣也成為大華超市的販賣準則。英文店名99 Ranch的Ranch（牧場之意）代表「新鮮」，就像是直接從牧場進貨，99則是中文的「久久」，代表長壽。
陳婷如說，另一層涵義是99%，代表接近完美，「我們總是盡力要做得更好，這種想法非常亞洲，沒有人100%完美」。
活魚和生鮮蔬菜怎麼出現在美國的超市？
陳怡年的童年回憶同樣離不開超市，但他見識的是進貨第一線。他回憶，當時清晨會有載著鋼製水槽的改裝貨車到超市卸貨，員工用網子把魚撈進一個垃圾桶，再用推車運進超市，把魚放到冒著泡泡的魚缸裡，之後供客戶挑選。
活魚魚缸是亞洲超市的標配，對於從有菜市場文化的國家移民來美國的亞洲家庭而言，這才是新鮮的保證。陳怡年說，「魚的種類有好幾百種，但重要的是搞清楚那些能供應活魚，還有大家想看到的是什麼」。
該公司在物流方面有許多難題必須從頭開始解決，像是如何運送活魚到店裡、從亞洲進口食品，以及和農場建立關係，這些農場可以種植在美國很難找到、但顧客超級想吃的蔬菜，像是空心菜和苦瓜。陳婷如說，「起初就是（陳怡年）隨機打電話給台灣供應商，詢問他們能不能運送到美國」。
他們最終找到解決方法，如今超市的大多數生鮮產品由美國和墨西哥的農場專門供應，雇用員工超過7000人，且82%會說兩種語言，還有一個買家團隊專門關注顧客喜愛的商品趨勢。
大華超市並不是南加州的第一家亞超，1970年代末期，聖蓋博谷早已有多家亞洲超市，但大華超市因為卓越的展店策略而脫穎而出。
洛杉磯美食部落客、從1950年代起吃過美國數千家中餐館的退休律師陳戴維（David R. Chan，音譯）說，「他們做過市場調查，來決定哪些社區需要他們的超市」。
他還記得，大華超市於1989年在一處商場開設第3家分店，那家商場和周邊地區後來多出了許多中餐館，他們「具有更廣的房地產眼光，用超市去推動亞洲購物中心，不僅是開更多家超市而已」。
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責任編輯：李秉芳
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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