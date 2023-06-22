中國寧夏燒烤店瓦斯外洩爆炸，31死7輕重傷，習近平下令依法嚴肅究責
我們想讓你知道的是
銀川燒烤店爆炸事件相關的話題在今天上午上了中國社群平台微博的熱搜，除了為傷者祈福、逝者哀悼外，不少網友不滿事件通報的速度，認為在事件發生後12小時，甚至救援行動都結束了，相關的新聞、照片、影片才開始發布。
（中央社）端午連假前夕，中國發生重大公安事件。21日晚間，寧夏銀川當地一間知名燒烤店發生爆炸，現場烈焰沖天、濃煙迷漫，目前已知造成31人死亡，另有7人輕重傷。爆炸原因指向瓦斯外洩。
官媒新華社、央視報導，21日晚間8時40分左右，位在寧夏回族自治區銀川市興慶區的富洋燒烤店發生爆炸。發生爆炸的原因是人為操作液化石油氣不慎洩漏。事故已知造成38人傷亡，其中31人死亡，7人輕重傷正在救治。
據報導，中國國家主席習近平要求全力做好傷員救治和傷亡人員家屬安撫工作，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。
另據極目新聞、紅星新聞等中國媒體報導引述當地民眾說法，由於富洋燒烤店是當地知名店家，爆炸發生當時正值用餐時間，加上是連假前夕，因此店內相當熱鬧，店員加顧客的人數可能超過50人。
一名現場目擊者在報導中提到，爆炸發生時正在距離燒烤店約50公尺處，首先是聽到一聲巨響，接著看到兩名店員從店跑了出來，其中一人甚至嚇得摔倒在地，接著店內便冒出濃煙。
這名目擊者稱，現場可以聞到濃濃的瓦斯味。她在現場待了大約半個小時才離開，離開時燒烤店的二樓仍在燃燒，火還沒有撲滅。
另有現場民眾提到，總共發生兩次爆炸，首先是燒烤店1樓的瓦斯桶爆炸，接著大火延燒到2樓，隨後2樓的天然氣管線也因此引爆。
在事件發生12小時後，中國應急管理部官方微博今天上午9時發布公告指出，在接獲事故通報後已經由副部長宋元明坐鎮指揮，並與寧夏應急管理廳、消防救援總隊連線，瞭解事故有關情況。由應急管理部、住房和城鄉建設部、市場監管總局組成的聯合工作組趕赴現場指導事故救援處置工作。
當地消防救援隊已經派出20車共102人趕赴現場處置，救援行動於22日上午結束。
銀川燒烤店爆炸事件相關的話題在今天上午上了中國社群平台微博的熱搜，除了為傷者祈福、逝者哀悼外，不少網友不滿事件通報的速度，認為在事件發生後12小時，甚至救援行動都結束了，相關的新聞、照片、影片才開始發布。
此外也有人批評，6月是「安全生產月」，「全國上下都在搞活動、提振經濟，但最根本的安全卻流於形式」。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！