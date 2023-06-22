中國寧夏燒烤店瓦斯外洩爆炸，31死7輕重傷，習近平下令依法嚴肅究責

（中央社）端午連假前夕，中國發生重大公安事件。21日晚間，寧夏銀川當地一間知名燒烤店發生爆炸，現場烈焰沖天、濃煙迷漫，目前已知造成31人死亡，另有7人輕重傷。爆炸原因指向瓦斯外洩。

官媒新華社、央視報導，21日晚間8時40分左右，位在寧夏回族自治區銀川市興慶區的富洋燒烤店發生爆炸。發生爆炸的原因是人為操作液化石油氣不慎洩漏。事故已知造成38人傷亡，其中31人死亡，7人輕重傷正在救治。

據報導，中國國家主席習近平要求全力做好傷員救治和傷亡人員家屬安撫工作，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

另據極目新聞、紅星新聞等中國媒體報導引述當地民眾說法，由於富洋燒烤店是當地知名店家，爆炸發生當時正值用餐時間，加上是連假前夕，因此店內相當熱鬧，店員加顧客的人數可能超過50人。

一名現場目擊者在報導中提到，爆炸發生時正在距離燒烤店約50公尺處，首先是聽到一聲巨響，接著看到兩名店員從店跑了出來，其中一人甚至嚇得摔倒在地，接著店內便冒出濃煙。

這名目擊者稱，現場可以聞到濃濃的瓦斯味。她在現場待了大約半個小時才離開，離開時燒烤店的二樓仍在燃燒，火還沒有撲滅。

另有現場民眾提到，總共發生兩次爆炸，首先是燒烤店1樓的瓦斯桶爆炸，接著大火延燒到2樓，隨後2樓的天然氣管線也因此引爆。

在事件發生12小時後，中國應急管理部官方微博今天上午9時發布公告指出，在接獲事故通報後已經由副部長宋元明坐鎮指揮，並與寧夏應急管理廳、消防救援總隊連線，瞭解事故有關情況。由應急管理部、住房和城鄉建設部、市場監管總局組成的聯合工作組趕赴現場指導事故救援處置工作。

當地消防救援隊已經派出20車共102人趕赴現場處置，救援行動於22日上午結束。

銀川燒烤店爆炸事件相關的話題在今天上午上了中國社群平台微博的熱搜，除了為傷者祈福、逝者哀悼外，不少網友不滿事件通報的速度，認為在事件發生後12小時，甚至救援行動都結束了，相關的新聞、照片、影片才開始發布。

此外也有人批評，6月是「安全生產月」，「全國上下都在搞活動、提振經濟，但最根本的安全卻流於形式」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺