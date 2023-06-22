拜登次子逃稅擁槍與檢方達成認罪協議，川普抨擊司法部：開一張交通罰單，免除數百年的刑期

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國司法部（DOJ）於2023年6月20日表示，美國總統拜登（Joe Biden）的次子杭特・拜登（Hunter Biden，以下簡稱杭特）已與聯邦檢察官達成初步認罪協議，其承認犯下2項未繳納所得稅的輕罪，以及非法持有槍枝的重罪指控。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，杭特於2017年及2018年的納稅收入皆超過150萬美元（約台幣4645萬元／約港幣1173萬元），但在這2年當中，杭特卻未能按時繳納聯邦所得稅，各年度的稅金欠款都超過10萬美元（約台幣309萬元／約港幣78萬元）。作為認罪協議的一部分，美國司法部門已同意就該項罪名對杭特判處緩刑。

《路透社》（Reuters）指出，杭特亦被指控於2018年10月12日至10月23日期間非法持有槍枝，但杭特辯稱他在當時是高劑量古柯鹼（Cocaine）等毒品的重度成癮者，其隨後針對該項指控簽訂「審前轉移協議」（Pretrial Diversion Program），該方案為起訴的另一種替代方式，被告有時能採用此種手段與檢方達成協議，即司法部門給予被告改過自新的機會，而非宣判有期徒刑或其它刑事定罪。

杭特的委任律師克拉克（Christopher Clark）對此在聲明中表示：「據我所知，檢方對杭特長達5年的司法調查已經結束，我相信杭特自己也很清楚，為自己在生活低潮及毒品成癮期間所犯下的錯誤負責相當重要，他也期待能盡快康復並進續前行。」克拉克另提及，有關欠繳所得稅的部分，杭特目前已全數繳清。

不過，由美國前總統川普（Donald Trump）任命的德拉瓦州（State of Delaware）聯邦檢察官魏斯（David Weiss）則強調，針對杭特的調查仍在進行中，聯邦法官將對任何判決擁有最終的裁定權。

《美國國家廣播公司》（NBC）轉述該事件消息人士的說法認為，檢方最初雖對杭特所得稅欠繳及非法擁槍行徑提出指控，但在雙方達成認罪協議後，杭特很有機會能免除牢獄之災。