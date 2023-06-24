「幼兒園老師餵彩虹藥水」刻下負面印象，「偽事件」如何崩壞了幼教專業？

自六月以來，台灣的幼兒園就陷入一股「用藥風暴」，這場風暴耗去許多社會與國家資源，而到現在都還不知道事情的真相如何。如果這股邪惡真的存在，真是聞所未聞的邪惡；但如果這是一場烏龍，那也是前所未見的烏龍。風暴蔓延到今日，「幼兒園老師餵彩虹藥水」的負面印象，幾乎已經可以確定算是在台灣幼教刻下一個新的印記。

但筆者無意，也沒有能力探討事件本身的真相為何，而是要試著從社會觀察的角度來分析，這樣的社會現象是如何黑化了幼教老師的專業形象與崩壞幼教專業。

「偽事件」的社會現象

美國歷史學家Daniel Joseph Boorstin曾提出一種名為「偽事件」（Pseudo Event）的社會學論述，其意旨單純的事實事件，在經過大眾媒體的戲劇化報導加工後，就會成為二次現實。「偽事件」具有一種不真不假的性質。不真，是因為事件很可能本來就不存在或還沒有存在；不假，是因為事件又在特定的情況和前提之下發生了。Boorstin認為「偽事件」並非是單方面就能產生的觀點，媒體之所以能發揮效用，還有一個關鍵是：人們總是期待世界上會發生戲劇化的事件。而「偽事件」的發生，也就是回應人們的期待。換句話說，人們所相信的，不一定是事實的本身，而是自己想要相信的。

舉例來說，某個得了運動世界金牌的人，人們就會認為他在各方面一定都表現得很好，他說的話也一定是對的。即便這位金牌選手對於環境、動保、教育都不是內行，但只要金牌選手表現出關心的樣子，人們就會相信他說的話是有道理的，是正確的。甚至如果有批評這位金牌選手的言論，人們還會出來擁護他。「偽事件」就是建立在這樣的群眾心態之上得以持續發展與生存。

「正義中毒」與「兒權正義中毒」

日本腦科學家中野信子提出了一種「正義中毒」的社會心理現象，這是指因為「自身正義感抓狂爆走，想要藉由抨擊、誹謗來教訓別人的行為」。「正義中毒」的人具有很高的攻擊性，只要看到與自己正義觀點不同的人就會加以攻擊。他們認為自己是出於正義而行事，出於自我正義攻擊他人之後，因之腦內就會分必多巴胺而感到快感。「正義中毒」並非現今才有，但多媒體科技的發展與網路匿名的特性，讓這種現象很容易就發生在每個人身上。

也就是說，這種現象指的是當一個人或一個團體對於社會之不公、不平等或不道德行為感到憤怒，但未能考慮到整體脈絡、社會相對性跟事實真相，一味地攻擊（不論手段）他們認定的非正義方，且自我陷入「執著自我絕對正義」的一種循環。根據日本情緒管理協會理事安藤俊介理事的觀點，他認為一個傾向正義中毒的人，「會因為追求正義而感到心情舒暢，並認為自己對社會做出了貢獻。」

兒童人權可以說是近幾年在台灣社會的一種顯學，但觀察近幾年的趨勢可以發現，兒童人權的議題，幾乎已經在我們的社會產生了一種筆者稱為「兒權正義中毒」的現象。兒權已經是一種絕對正確的存在，任何人、任何輿論只要看似侵犯或批判兒權，就等同是一種非正義的存在，因之，只要兒童虐待的案子被報導，整個社會幾乎會用一種動搖社會成本的方式來撻伐與抨擊，稍微有一點相反的論述，馬上就會被兒權大浪給淹沒。

「兒權正義中毒」的社會現象，使得社會不需要考慮幼兒發展與環境互動的複雜性、不用理會幼兒教育的專業性，也不需要釐清事真相或是分析結構制度的影響，只需要高舉「兒權的旗幟」，就可以居以正義，抨擊「非兒權」的一方。簡言之，不論你有沒有孩子，不論你是不是在這個場域，不論你有沒有兒童互動的經驗，只要你「絕對捍衛兒權」，只要你「絕對零容忍」，你就「絕對」會是正義的那一方。

選舉政治的意識形態操作

選舉是民主社會的一種制度，但這種制度除了能實踐民主的精神意義，但也同時存在可能的風險與副作用，其中「選舉政治的意識形態操作」就是一例。「選舉政治的意識形態操作」指的是在選舉過程中，政治候選人或政黨利用特定的意識形態或思想體系，以操控選民的觀念、價值觀或情感，以達到某種目的，如贏得選舉、增加支持度或塑造特定的政治氛圍。這種操作通常以宣傳、宣言、政治言論、媒體宣傳等手段進行，旨在影響選民的選擇和對政治議題的立場。

選舉政治中的意識形態操作涉及情緒操控、事實扭曲、敵對對立和印象管理。候選人或政黨通過煽動選民的情感，如恐懼、憤怒或希望，以操縱其投票意向。他們可能強調特定議題以引起情感共鳴，將其連結到特定的政治立場。此外，他們也可能選擇性地強調或扭曲事實，以支持自己的立場或攻擊對手，包括誇大成就、隱瞞缺點或散播不實信息。

此外，他們還可能製造對立氛圍，將選民分為「我們」和「他們」的陣營，透過強調意識形態分歧、族群或社會階層的對立，增加對特定候選人或政黨的支持度。最後，候選人或政黨著重於形象建立和塑造，使用特定符號、口號和形象廣告來營造特定的形象，與某種理想或價值觀相關聯。

但這種選舉政治意識型態操作，最可怕的並不是這些看似低劣的手段，而是這些手段會巧妙地包含在「公共利益、兒童權益、社會公平」的外衣底下，使社會公民無法覺察到它的存在。

兒權立場上幼教人的「雙極性自我論述矛盾」

用藥事件之所以一發不可收拾，筆者認為是在幼兒教育裡面存有一種非常關鍵的元素，我稱為幼教人在兒權上的「雙極性自我論述矛盾」。