2023/06/22,
交通

斑馬線有人皆須停讓「太嚴苛」將暫緩實施，交長王國材：26日討論新方案

斑馬線有人皆須停讓「太嚴苛」將暫緩實施，交長王國材：26日討論新方案
Photo Credit: 中央社

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交通部長王國材表示，有關「不論行人遠近駕駛須停讓」規定，是警政署與交通部討論執法依據方案之一，但是因為太過嚴格，雖保護行人，但是影響車流順暢甚鉅，經與內政部、警政署討論暫緩實施。

（中央社）警政署昨（21）日晚說，30日起只要斑馬線上有行人，不論遠近，駕駛都要停讓。不過，交通部長王國材今天表示，這是討論方向之一，但太過嚴苛，下週將朝「行人已在近端駕駛須停讓」進行討論。

為擺脫行人地獄惡名，交通部16日預告修法，未來只要是不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸、一般道路裝載散落物掉落等6項違規，除罰款外，將強制接受道安講習，新制預計6月30日上路實施。

針對近日跨部門共識訂定「路口不停讓」取締新措施，只要行人綠燈穿越斑馬線時，不論距離遠近都要讓行。警政署昨晚證實表示，將由交通部發布，預計6月30日施行，近期將加強相關宣導。

根據《中央社》報導，新制針對「有劃設行穿線的交岔路口」部分，若行人尚未進入斑馬線範圍內，但汽、機車行近斑馬線時，行人站立於路邊、距斑馬線邊緣1公尺範圍內，且欲穿越馬路，駕駛人就應依規定暫停、讓行人先行通過；若汽車前懸（即車頭）或機車前輪再進入斑馬線範圍內，就應舉發。

行人已進入斑馬線範圍內時，汽機車行近斑馬線，不論行人位於車輛的近端或遠端，汽、機車都要立即暫停讓行人先過；若駕駛人未立即暫停讓行人先行通過，汽車前懸或機車前輪再進入斑馬線範圍內，同樣應舉發。

針對「未劃設行穿線的交岔路口」部分，汽機車行近交岔路口，遇有行人站立於路口處且欲穿越馬路，或行人已進入路口時，汽、機車都應立即暫停讓行人先通過路口；若不暫停讓行人先過，而搶先通過路口者，即應舉發。

不過，交通部長王國材昨天緊急與內政部長林右昌、警政署長黃明昭溝通討論後，決議相關政策將暫緩。

王國材表示，有關「不論行人遠近駕駛須停讓」規定，是警政署與交通部討論執法依據方案之一，但是因為太過嚴格，雖保護行人，但是影響車流順暢甚鉅，經與內政部、警政署討論暫緩實施。

王國材說，26日會就另一方案「行人已在近端駕駛須停讓」進行討論，研擬保護行人執法依據。至於新方案是否會在30日上路，王國材表示，同樣在26日會討論上路時程。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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