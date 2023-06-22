《富比世》報導部分美國創作者敏感資料存在中國，TikTok：一般使用者與創作者資料有所差異

（中央社）財經媒體《富比世》（Forbes）報導，短影音應用程式TikTok已向美國當局坦承，註冊並透過該應用程式營利的美國創作者的敏感資料都儲存在中國。

報導指，TikTok執行長周受資今（2023）年3月在美國聯邦眾議院聽證會中宣稱：「美國用戶的資料一直都儲存在維吉尼亞州和新加坡。」

不過，數週後，《富比世》的調查發現，TikTok將平台上美國及歐洲大咖網紅的財務資料儲存在中國伺服器，包括創作者及外部供應商的稅務識別碼、社會安全碼及其他個人資料；且針對兩者的付款均是透過TikTok北京母公司字節跳動（ByteDance）的工具進行管理。

事件曝光後，美國聯邦參議院兩黨領袖日前致函周受資，對他向國會宣稱、使用者資料儲存位置的「錯誤說法」表示擔憂，並要求TikTok提出解釋。

TikTok於16日回函指出，「TikTok應用程式收集的美國使用者資料」以及「創作者主動提供給TikTok以利該公司為貼文付費的資料」並不相同，前者的資料儲存在TikTok位於美國和新加坡的資料中心，但並未說明後者的儲存位置。

TikTok表示，周受資在眾院聽證會期間，「我方被問及的內容以及我方證詞，都是聚焦在應用程序所收集、受保護的使用者資料，而非創作者資料」，並解釋創作者資料通常會被當成例外情況處理。

Photo Credit: GettyImages TikTok執行長周受資今年3月在美國聯邦眾議院聽證會中宣稱：「美國用戶的資料一直都儲存在維吉尼亞州和新加坡。」

信中聲稱，所謂例外情況包括「公開資料、業務指標、互通性資料以及某些創作者資料」。唯有創作者自願參加TikTok支持的商業計畫，盼藉此吸引新觀眾並營利的情況下，其資料才會被列入例外情況進行處理。

該公司在致參議員的信中寫道：「TikTok認為，來函引述的《富比世》文章中提及某些創作者資料，比如與TikTok建立商業關係的美國創作者簽署的合約和相關文件，這些資料會在應用程式標準體驗外，被額外收集起來。」

該公司還說：「與大多數企業一樣，我們會與企業和個人建立商業關係，並收集和保留特定資料，以遵守適當的審計、會計、稅務和其他法規。」

不過，針對TikTok聲稱一般使用者與創作者資料有所差異，美國參院兩黨領袖都不買帳。

參議員們在一份聯合聲明中表示：「我們極度擔心TikTok將美國民眾個資儲存在中國政府管轄範圍內的做法…在回答如何收集並保護美國人個資時，該公司高層似乎一再刻意誤導國會。」

聲明還稱，TikTok的回函清楚表明，儘管TikTok企圖透過公開宣傳洗白形象，但美國民眾個資仍暴露在北京當局嚴苛且無孔不入的威權監控政權之下。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺