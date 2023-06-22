《富比世》報導部分美國創作者敏感資料存在中國，TikTok：一般使用者與創作者資料有所差異
我們想讓你知道的是
TikTok執行長周受資今年3月在美國聯邦眾議院聽證會中宣稱：「美國用戶的資料一直都儲存在維吉尼亞州和新加坡。」不過，數週後，富比世的調查發現，TikTok將平台上美國及歐洲大咖網紅的財務資料儲存在中國伺服器。
（中央社）財經媒體《富比世》（Forbes）報導，短影音應用程式TikTok已向美國當局坦承，註冊並透過該應用程式營利的美國創作者的敏感資料都儲存在中國。
報導指，TikTok執行長周受資今（2023）年3月在美國聯邦眾議院聽證會中宣稱：「美國用戶的資料一直都儲存在維吉尼亞州和新加坡。」
不過，數週後，《富比世》的調查發現，TikTok將平台上美國及歐洲大咖網紅的財務資料儲存在中國伺服器，包括創作者及外部供應商的稅務識別碼、社會安全碼及其他個人資料；且針對兩者的付款均是透過TikTok北京母公司字節跳動（ByteDance）的工具進行管理。
事件曝光後，美國聯邦參議院兩黨領袖日前致函周受資，對他向國會宣稱、使用者資料儲存位置的「錯誤說法」表示擔憂，並要求TikTok提出解釋。
TikTok於16日回函指出，「TikTok應用程式收集的美國使用者資料」以及「創作者主動提供給TikTok以利該公司為貼文付費的資料」並不相同，前者的資料儲存在TikTok位於美國和新加坡的資料中心，但並未說明後者的儲存位置。
TikTok表示，周受資在眾院聽證會期間，「我方被問及的內容以及我方證詞，都是聚焦在應用程序所收集、受保護的使用者資料，而非創作者資料」，並解釋創作者資料通常會被當成例外情況處理。
信中聲稱，所謂例外情況包括「公開資料、業務指標、互通性資料以及某些創作者資料」。唯有創作者自願參加TikTok支持的商業計畫，盼藉此吸引新觀眾並營利的情況下，其資料才會被列入例外情況進行處理。
該公司在致參議員的信中寫道：「TikTok認為，來函引述的《富比世》文章中提及某些創作者資料，比如與TikTok建立商業關係的美國創作者簽署的合約和相關文件，這些資料會在應用程式標準體驗外，被額外收集起來。」
該公司還說：「與大多數企業一樣，我們會與企業和個人建立商業關係，並收集和保留特定資料，以遵守適當的審計、會計、稅務和其他法規。」
不過，針對TikTok聲稱一般使用者與創作者資料有所差異，美國參院兩黨領袖都不買帳。
參議員們在一份聯合聲明中表示：「我們極度擔心TikTok將美國民眾個資儲存在中國政府管轄範圍內的做法…在回答如何收集並保護美國人個資時，該公司高層似乎一再刻意誤導國會。」
聲明還稱，TikTok的回函清楚表明，儘管TikTok企圖透過公開宣傳洗白形象，但美國民眾個資仍暴露在北京當局嚴苛且無孔不入的威權監控政權之下。」
新聞來源
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！