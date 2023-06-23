2023/06/23,
農漁

【圖表】中國禁止輸入後，台灣釋迦跑去哪裡了？

【圖表】中國禁止輸入後，台灣釋迦跑去哪裡了？

我們想讓你知道的是

中國宣布開放台灣釋迦可再次進口，但目前只限台東少數果園。而農民表示已經改種其他作物，以及改外銷其他國家。到底過去兩年釋迦產量與外銷情形有哪些變化？讓我們從數據來看看。

中國政府在2021年9月20日時，以檢驗到有害生物為由，無預警宣布禁止台灣產釋迦（番荔枝）輸入。而在本月20日時，中國國台辦表示即日起恢復台灣釋迦的輸入，但只有通過註冊登記的包裝廠和果園所產釋迦可輸入。

農委會表示，目前僅台東縣25處果園、3家包裝廠與14位農民獲得註冊登記許可。台東縣政府表示，7月份開始將陸續公告數項培訓課程，歡迎有意願將釋迦輸入中國的包裝場報名參加，獲得縣府註冊並通報對方，都能出口釋迦到中國。

不過，有些農民表示不考慮走回頭路。根據報導指出部分農民認為，目前其他國外市場已經逐漸打開，所以不會再將雞蛋都在放在同一籠子。另外，也會改種其他農作物，將風險分散，避免被中國市場綁住。

而從這兩年來的釋迦產量與外銷數據來看，多少可應證上述農民的說法。

先從產量來看，下圖是台灣2011到2022每年釋迦總產量變化，在2021年以前，每年產量幾乎都超過5萬公噸以上。而2022年的總產量，則只有3.9萬噸，跟前幾年的5萬公噸相比，明顯減少。這多少能應證有些農民已改種其他農作物，分散風險的說法。

釋迦2023-歷年產量變化

順帶一提，2016年的總產量銳減，僅有2.5萬噸左右，是因為霸王寒流跟暴雨雙重天氣因素造成的減產。

再從外銷變化來看，在2021年之前，中國與香港一直是台灣外銷釋迦的前兩名，而2022年後，香港則成為第一名。而其他國家到外銷量，大多沒有顯著增量。

下圖是中國與香港以外，台灣釋迦原本就有外銷的國家，在這5年進口台灣數量的變化。從圖中來看，新加坡、加拿大、汶萊、印尼、澳門、馬來西亞、帛琉，都是在2019年或更以前台灣釋迦就有外銷的國家。而在2021年後，新加坡與印尼有些微上升。加拿大的外銷量，在今（2023）年有明顯上升，目前資料僅記錄到5月。

釋迦2023-外銷世界數量變化-1

下圖是從2020年之後台灣釋迦有外銷的國家。其中越南在2020年開始進口，且在2022年的進口量有明顯上升超過100公噸，不過2023年截至5月都還沒有進口資料。而菲律賓、柬埔寨與阿拉伯聯合大公國，則是從2021年開始進口，但數量都不高，每年都低於25公噸。

釋迦2023-外銷世界數量變化-2

另外，2021年後新增的外銷國家，目前也數量不多，澳洲與泰國則是2022年開始進口，但截到2023年5月都還沒有進口數量紀錄。美國與韓國則是今（2023）年才開始進口。

以下的互動圖表，可以更詳細的探索台灣釋迦外銷各國的變化情形。

所以從上述資料來看，這2年進口台灣釋迦的國家有增加一點，但還不是穩定每年都會進口。而原本有外銷的國家，這2年的外銷量也沒有太明確的成長。

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資料來源：農產貿易統計資料庫

核稿編輯：楊士範


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