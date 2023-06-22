2023/06/22,
政治

柯文哲批補貼私校學費、高中職學費全免「政策買票」，民進黨發言人：政治口水不會讓國家進步

柯文哲批補貼私校學費、高中職學費全免「政策買票」，民進黨發言人：政治口水不會讓國家進步
Photo Credit: 中央社／賴清德辦公室提供

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柯文哲批評：「最廉價、最偷懶的公共政策，就是齊頭大撒幣」，強調民進黨是為了選舉動用國家資源政策買票。柯文哲表示，台灣面對少子化衝擊，國家應輔導私校退場、使教育資源活化，消弭學用落差、提高學生適才適所比例。

民進黨總統參選人、副總統賴清德，日前拋出全面補貼私立大學學費的政策構想，行政院長陳建仁也提出要推動高中職學費全免，遭台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲批評是政策買票。針對補貼私校學費，民進黨發言人張志豪表示，國家補助學費、縮短公私立學費差距，是為了降低社會不公平。

賴清德日前宣布將規劃全面補貼私立大學學費，每位學生補助至少2萬5000元，縮短公立與私立大學學費落差。陳建仁昨（21）日也提出，要擴大公私立大專弱勢補助方案、延長學貸，並推動高中職學費全免，希望透過3項配套措施，讓台灣的教育制度更加健全。

對此，柯文哲批評：「最廉價、最偷懶的公共政策，就是齊頭大撒幣」，強調民進黨是為了選舉動用國家資源政策買票。柯文哲表示，台灣面對少子化衝擊，國家應輔導私校退場、使教育資源活化，消弭學用落差、提高學生適才適所比例。

對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，賴清德在行政院長任內通過的租賃專法、青年成家優惠貸款、租金補貼，都是希望能在青年努力的過程中，得到政府的更多幫助。他認為，如果政策要因為政治攻防而被抹黑成政治買票，「那麼台灣的社會該如何更進步呢？」

張志豪下午也發文指出，總統參選人應該負責任就政策面進行論辯，如果老是用「選舉買票」、「大撒幣」這種廉價的政治語言，帶風向操作、標籤化福國利民的政策，是在否定政府對政策延續性的努力。

張志豪表示，公立大專每年平均學雜費約6萬2000元，私立大專為11萬元，一年學雜費差距將近5萬元。私立大專的學生經濟負擔相對沈重，導致部分學生需要仰賴就學貸款或課餘打工來貼補，在求學階段不利於正常學習，踏出校園也先背負學貸壓力。

張志豪強調，國家補助私校生學費、縮減公私立學費差距，是為了降低社會不公平，「廉價的政治口水和批評，並不會讓國家進步。」

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核稿編輯：羅元祺


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