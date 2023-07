《啟蒙的辯證》導讀：法蘭克福學派的奠基者，二十世紀最有影響力的哲學著作

3C家電產品發展日新月異,加上現代人生活離不開科技,家電品牌LG在智慧家電領域超前部署,2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活,可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電,各式各樣的靈活運用,帶給消費者更聰明便利的生活外,亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。

超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle

相信大家都應該聽過「智慧家電」,但究竟什麼是智慧家電呢?並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網,就稱得上是智慧家電,而是各家電透過串聯,延伸出更多樣化功能,甚至能幫家電進行功能升級,才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年,但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年,智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品,更致力於發展物聯網科技,早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術,積極推動智慧家電物聯遠控服務,不只將連網功能導入家電產品,還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用,希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合,帶給消費者更便利的使用體驗。

Photo Credit:LG LG為市面上擁有最多內建WiFi家電產品、最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的智慧家電品牌,從視聽娛樂、生活家電、廚房家電、小家電等產品一應俱全。

由於提早開始超前部署,LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌,旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全,所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器,只需要簡單幾個步驟,就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來,操作介面也相當直覺人性化,讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評,受到廣大用戶青睞與肯定,證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。

Photo Credit:LG 只需簡單幾個步驟,就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來,操作簡易直覺,讓「LG ThinQ」APP獲得廣大消費者喜愛與肯定。

Photo Credit:LG 所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器,只需要簡單幾個步驟,就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來。

「LG ThinQ」輕鬆遠端遙控智慧家電 不在身邊也能照顧家人 ThinQ就是I Think of You!

「LG ThinQ」集LG品牌創新與技術大成,能依照使用者習慣與偏好,提供最即時的個人化服務,運用各種高科技與物聯網應用,不僅為使用者帶來更便利的生活,更能讓使用者不論身處多遠都能透過遠端操控照顧及關心所愛的人。

科技不再冰冷,而是能夠傳遞溫度與感情,因此在今年喊出「ThinQ Very Much」的口號,意即當你在使用ThinQ時,就代表著I Think of You Very Much,為使用者傳達「我想你,我想照顧你」的心意,即使是冷冰冰的3C產品,只要善加運用也能傳遞溫度,真正打破物理上的距離,讓家人之間的心更靠近。

Photo Credit:LG 當你使用「LG ThinQ」遠控家中智慧家電時,彷彿像對家人說出:「ThinQ very much」,傳達「我想你,我想照顧你」的心意,讓家人之間的心更靠近。

例如出差或旅行在外,擔心氣候炎熱但父母在家捨不得開冷氣時,透過手機ThinQ APP遠端啟動家中DUALCOOL雙迴轉變頻空調,隨時調整最舒適的溫度與模式;或是透過手機ThinQ APP監控家中空氣品質,一旦發現空氣品質不良時,即能為家人開啟家中的PuriCareTM 360°空氣清淨機,即使人不在身邊,也能為家人安排舒適健康的居家環境。

Photo Credit:LG 透過「LG ThinQ」APP遠端操控,只要一鍵就能啟動家中的DUALCOOL雙迴轉變頻空調,調整溫度或模式一鍵搞定,即使人不在身邊,也能為家人安排舒適健康的居家環境。

除了遠端遙控功能,LG ThinQ的智慧推播通知、雲端客製行程下載的服務亦受到許多消費者好評,廚電產品如洗碗機、衣物護理類型產品如洗衣機、蒸氣電子衣櫥、乾衣機等,都可透過ThinQ APP下載更多客製化行程,針對不同碗盤及衣料材質提供合適清潔保養行程,更保護呵護心愛的碗盤與衣物;ThinQ APP的智慧推播通知,除了在家電行程結束時會推播提醒外,更會貼心推播提醒定期保養、行程推薦等訊息,不必在家電前守候等待,亦不用紀錄何時該養護家電,更具人性化的設計,讓家電與使用者產生密切關連。

家電不只是冰冷科技 更是表現愛的一種方式

「LG ThinQ」為智慧家電應用帶來無限想像,然而更重要的是,這些互聯網與高科技,串聯的不只是家電產品,更打破時空距離串起人與人之間的情感。若你不擅於表達心意,今天起就用「LG ThinQ」為你傳情說愛、照顧心愛的人,展現對他們的愛。

瞭解更多「LG ThinQ」https://reurl.cc/N0NRp5