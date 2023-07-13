《社會運動與台灣社會》：從依賴既有歌曲到主動創作，兩場大型學運見證了美學的流變
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社會運動有可能改變教育、流行文化、穿著打扮，從而帶來文化變遷。這些文化生活的改變並不是社會運動有意識地造成的，它們至多只是運動的附帶產品，或是未意圖的結果。嚴格來說，要確切理解這些文化影響的起源是很困難的工作。
文：何明修
社會運動的文化影響
社會運動試圖動員支持者的參與，無論其訴求對象是政府還是企業，都可能引發諸多文化外溢效果。在動員過程中，被支配者擺脫了以往的無力感，獲得了正面的自我認同；在抗爭過程中，威權控制被打破，人民的力量占領了街頭；在宣傳訴求的過程中，公眾的冷漠、無知與無力感被翻轉。因此，不管是哪一種取向的社會運動，都會帶來一定程度的文化衝擊。然而對研究者來說，難題卻在於要如何測量這個領域的變遷，並且適切地將它歸諸於集體行動者的功勞。分析社會運動的文化影響具有高度的不確定性， 這也說明了為何大部分研究者沒有探討這個問題（Giugni 1999: xxiii）。
文化可以被視為一些專門生產意義的社會制度，例如教育、宗教與藝術等。社會運動對於文化制度的衝擊，即是改變了其意義的生產方式與內容。例如，民主革命所帶來的遺產就包括長期的政治文化。Lipset（1968: 31-63） 分析北美洲的文化差異，發現它可以歸諸革命與反革命的歷史遺緒。美國是民主革命的產物，平等的個人主義有史以來首度獲得政治肯定；相對地，加拿大則曾經長期尊奉英國皇室，試圖維持傳統的文化價值，拒絕革命精神的影響。革命的傳統使美國人重視實用性與技術性的教育，對於公共權威與法律缺乏敬意，宗教信仰也呈現多元化與教派競逐的格局。加拿大的教育偏向人文主義，政府較具有領導權威，宗教生活是由建制化的教會所主導。從這個角度來看，成功的革命不只具有立即的政治作用，同時也形塑了深層的價值觀，展現在日後的文化制度。
在1960年代新左派運動浪潮中，學生運動給美國高等教育體制帶來了嚴峻的挑戰，改變了後來學術界的生態。當時學生批判學院的知識生產是為了服務當權者，學校以家父長的權威來約束學生的生活，限制他們的言論自由；知識生產者毫無批判性地接受國防與情治單位的研究委託案，成為帝國主義的幫兇。經歷學運的衝擊，校園內部的師生關係也產生變化，彼此的地位差距縮減許多。學生的抗議也影響了學術社群的自我認同。以往科學家只關切專業領域內的發展，後來有些科學家逐漸地具有更廣闊的社會關懷，不僅組織政治性團體，也積極介入各種公眾利益的議題（Moore 1996, 1999），例如在人文學科與社會科學方面，美國大學陸續設立了婦女研究、西班牙裔、非洲裔、性別研究等研究單位與課程，反映了這些群體的抗爭結果。
社會運動的風潮也衝擊了學術研究的方向。隨著愈來愈多前學運參與者進入學院體制，以往保守的集體行為理論被推翻了，被更貼近運動者視野的資源動員論、新社會運動理論、政治過程論取代。Jo Freeman在1960年代末期參與婦女運動，同時也在芝加哥大學撰寫有關婦運的博士論文。當時，她就曾被校方明確提醒，研究婦運的後果可能找不到工作，甚至直到她找到教職之後，仍被迫要不斷地澄清自己專業的教學研究與運動參與是兩回事，不會相互混淆（Freeman 1995: 397-9）。
相當類似地，一位1990年末期回台的美國政治學博士曾提出國會議員的性別比例研究計畫申請書，但是所獲得的審查意見卻指「性別和國會研究似乎不太相關」。如今，性別研究成為顯學，台灣已有相關的研究學會、學術期刊、教育機構等，研究者也勇於公開宣稱自己的研究是為了女性，而不是基於某種「價值中立」。相較之下，我們可以發現婦女運動已經十分深刻地改造了學術研究的風貌。
台灣1980年代興起的學生運動，也對高等教育體制種下變遷的種籽。自由派的大學教授開始採取更積極的行動，向教育部提出廢除共同必修課程、校長選舉、學術研究自由等校園自主的政策。澄社（1989年）、台灣教授協會（1990年）的成立，代表知識份子社會參與的集結。他們開始走出象牙塔，關切更廣大的政治社會議題。1991年反對《刑法》一百條、爭取言論自由的運動中，就有許多大學教授介入，使運動具有明顯的知識份子色彩。成立於1987年的台灣環境保護聯盟，在早期也有不少教授參與，試圖將草根與知識的力量結合起來，保護生態環境。至於1993年成立的台灣女性學學會，以及更早的婦女新知基金會，也都是女性主義學者的社會參與管道。
1980年代末期與1990年代初期的學生運動成員通常被稱「野百合世代」，其中不少人後來取得博士學位，在世紀之交前後陸續進入台灣高等教育與研究機構任職。這一群野百合世代學者曾經多次集結，介入重大的政治事件，例如在2006年發表「七一五倒扁宣言」。等到台灣出現新一波的學生運動，這一群前學運份子已經成為大學教師，因此扮演從旁輔助的角色。在2008年的野草莓學生運動時，他們成立了台灣守護民主平台；在2014年太陽花學生運動時，則參與了立法院周圍的「街頭的民主教室」之行動。成立於2012年的台灣高等教育產業工會，創始者也多來自於野百合世代學者。
就學術研究而言，近20年來的各種社會抗議也留下了不可磨滅的印記，在此之前台灣的社會學家根本沒有社會運動案例可以研究。正因為各種抗爭議題的浮現，「省籍問題、族群政治、階級研究、社會運動等，這些『禁忌』問題在1980年代後期開放了討論的空間。」（蕭新煌2002: 8）此外，海外台灣研究也是由這一群前學運份子所開拓的新場域，「北美台灣研究學會」（North American Taiwan StudiesAssociation，簡稱NATSA）創立於1994年，發起人就是在美國的台灣留學生，其中許多人是先前的學運份子（潘美玲2016）。
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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