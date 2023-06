《新加坡醫療體系之理想與現實》：醫療體系發展不只是公共衛生議題，一切終究都是政治

文:鄺健銘(台灣季風帶文化總編輯)

近代政府包攬民眾生老病死之事務,藉此集中權力。在此脈絡之下,醫療制度發展之優劣,並非僅為醫護人員所熟知與所能駕馭的專業技術問題,這其實也是能夠牽動民眾情緒,乃至影響政權管治認受性的政治問題。在中國,醫療費用隨醫療體系改革而急劇上升,致令民怨載道,繼而被形容為「新三座大山」之首。經濟預測顧問公司TS Lombard首席中國經濟研究員格林(Rory Green)在2021年底預測,於習近平「共同富裕」新政之下,醫療保健業將會受當局整頓。

即使在政治體系截然不同的美國,醫療制度問題也早已成為重大政治議題。2010年,亦即美國前總統歐巴馬上任後第二年,《患者保護與平價醫療法案》(Patient Protection and Affordable Care Act,PPACA)便被推行。同年,《華盛頓郵報》(Washington Post)資深傳媒人雷德(T.R.Reid)亦出版著作《The Healing of America: A Global Quest for Better, Cheaper, and Fairer Health Care》。他指出,在一眾已發展國家之中,美國的醫療制度相當落後。他認為,理想的醫療制度,是民眾不論貧富,也能享用其服務,得到合適治療。按其在書中梳理的2007年數據,美國醫療開支占國內生產毛額比重,高於瑞士、法國、加拿大、日本與台灣等地,但美國的醫療費用,卻非人人可以擔付。雷德因而放眼世界,整理各地不同醫療模式,以供美國學習。

醫療體系之核心問題——全球四大醫療融資模式

從雷德角度看,醫療體系的核心問題,在於融資(financing)。按其歸納,已發展國家的醫療制度,可按其融資模式分成四類:

第一,俾斯麥模式(Bismarck Model):以第一任德意志帝國宰相俾斯麥命名,19世紀的德國以福利國家形式統一立國。這種模式主要以私人非牟利方式營運醫療服務,德國、日本、法國皆為案例。 第二,貝佛里奇模式(Beveridge Model):以二十世紀英國社會改革家貝佛里奇(William Beveridge)命名。英國的「國民保健署」(National Health Service)體系,便是受之啟發。這種模式主要以政府資金營運,醫療服務形同公營服務。英國乃至香港皆為案例。 第三,國家醫保模式(National Health Insurance Model):這種模式揉合以上兩種模式特質——醫療服務私營,但國家補助保險費用,以助民眾應付醫療開支。加拿大、台灣皆為案例。 第四,用者自付模式(Out-of-pocket Model):這種模式相對簡單直接——病者所享得的醫療服務種類,取決於其財富。印度、中國被視為案例。

何謂醫療體系之質素?

2020年,賓夕凡尼亞大學(University of Pennsylvania)醫療政策學者伊曼留(Ezekiel J. Emanuel)也以相同問題意識出版著作《Which Country Has the World's Best Health Care? 》與雷德一樣,他同樣留意到美國醫療開支與服務質素不成正比的問題,也希望透過梳理世界不同醫療體系模式,為美國醫療體系問題尋求啟示。不過,他在書中的立論,有兩點不同:第一,他認為,衡量醫療體系質素的標準,並不限於融資一環;第二,他並不認為,篩選全球最佳醫療體系是易事。

從伊曼留角度看,衡量醫療體系質素的標準至少有五:第一,營運醫療體系的整體成本負擔;第二,病者享用醫療服務的費用門檻(包括藥費多寡);第三,醫療體系服務的效率(包括收費程序之繁簡度);第四,醫療服務質素(包括輪候時間);第五,醫療服務的涵蓋度(包括精神病護理)。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡中央醫院的病理學服務部門和新加坡保健集團研究實驗室所在。

歷史脈絡中的醫療體系

伊曼留的分析,特別著重歷史視角。他指出,全民醫療體系是近代產物,且其發展受各地政治脈絡影響。他認為,世上並無完美醫療體系,各地醫療體系都有不同取捨,各有長短。不過,在其眼中,荷蘭、挪威、台灣的醫療體系都屬表現理想之案例(有趣的是,書中並無提及新加坡案例),而瑞士醫療體系融資模式的累退性質,則至為明顯。伊曼留認為,從這種強調脈絡的歷史視角而論,要改革一地醫療體系,不能毫無保留地複製他地模式。

以上背景有助我們閱讀由新加坡學者林方源所著的《病有所醫?新加坡醫療體系之理想與現實》。基本上,這本著作是從新加坡角度探討何謂最佳醫療體系之問題。與伊曼留一樣,林方源同樣認為,醫療體系本質上關乎取捨,難言完美。本書開章提到,另一位美國學者曾在著作〈Affordable Excellence: The Singapore Healthcare Story – How to Create and Manage Sustainable Health Care Systems〉指出,「以合理的價格達成和維持人民的健康,在許多國家似乎都是企不可及的夢想,可是新加坡做到了,它有許多經驗足資我們參考。」但林方源隨即言明本書主旨,在於誠實梳理新加坡醫療體系之長短。

解構醫療體系發展史的三大重點

具體而言,上述背景能從三方面幫助我們解讀林方源之著作:

第一,醫療體系其實多少是政治意識形態的產物。另一位新加坡學者陳思賢(Kenneth Paul Tan)在其著作《新加坡模式——城邦國家建構模式》(於2020年由台灣季風帶出版)早已指出,21世紀的新加坡模式,尤其著重流行於全球的新自由主義(neo-liberalism)經濟思想,擁抱市場原教旨主義(market-fundamentalism),新加坡政府官員視市場為分配資源最具效率的媒介。這種管治思想,與新加坡政府推崇的國家論述相當一致——政府經常教導國民,作為小國,新加坡資源極為有限,以福利政策治國並不可行。按陳思賢的分析,在這種管治哲學之下,新加坡引以為傲的管治方針隨之而變質,公營服務逐漸商品化,民怨漸起。例子之一,是新加坡組屋政策一直受各地稱羨,但因在近年組屋價格隨炒風而上升,民間因而曾經質疑,新加坡是否再無真正的「公共房屋」。是以本書在細談新加坡醫療體系制度細節之前,先談國家政治哲學,實為睿智之舉。從這個角度看,書中所言、強調個人責任、意識形態較近於用者自付模式的保健儲蓄(Medisave)之源由與侷限,便更形清晰。