2023/06/23,
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曾獲美國亞洲協會「扭轉亞洲獎」，睡美人洞救援事件功臣清萊府尹納隆薩癌逝

曾獲美國亞洲協會「扭轉亞洲獎」，睡美人洞救援事件功臣清萊府尹納隆薩癌逝
睡美人洞窟救援行動的大功臣納隆薩。Photo Credit: GettyImages

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睡美人洞救援事件多次被拍成影集或電影，其中一個不會被忽略的角色就是當時擔任清萊府尹的納隆薩，他負責指揮整個救援行動，並每天舉行記者會向大眾說明救援活動進度，臉上永遠憂心忡忡的模樣，直到7月8日第一個小球員被救出來時，才稍微展露微笑。

（中央社）2018年泰北清萊發生吸引全球目光的少年足球隊13人受困洞穴救援事件，當時扮演關鍵角色的清萊府尹納隆薩昨天（21日）因為癌症病逝。泰媒指出，大家將永遠記得納隆薩是救援事件中的英雄。

清萊府野豬少年足球隊的1名教練和12名球員2018年6月23日到泰國北部清萊省地下洞穴睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險，當時逢泰國的雨季，13人因下雨淹水受困洞內。

隨著洞穴的水位上升及食物快要耗盡，潛水專家沒日沒夜拚命救援，泰國加上來自世界各國的救援人員和志工超過上萬人次，18天後的7月10日受困人員全數平安獲救，這項奇蹟當時成為全球矚目焦點。

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Photo Credit: GettyImages
2018年7月4日，睡美人洞救援的野豬足球隊全體成員相聚。前排左二的Duangpetch Promthep（被稱為Dom）今年2月在英國意外過世。

睡美人洞救援事件多次被不同的團隊或導演拍成影集或電影，其中一個不會被忽略的角色就是當時擔任清萊府尹的納隆薩（Narongsak Osottanakorn），他負責指揮整個救援行動，並每天舉行記者會向大眾說明救援活動進度，納隆薩臉上永遠都是憂心忡忡的模樣，直到7月8日第一個小球員被救出來時，他才稍微展露微笑。

泰媒報導指出，納隆薩21日傍晚因為癌症病逝在曼谷的詩麗叻醫院（Siriraj Hospital），享年58歲。泰國公視（Thai PBS）報導表示：「大家將永遠記得納隆薩是『野豬府尹』以及睡美人洞穴救援事件中的英雄。」

泰國公視和《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導指出，納隆薩當時本來要轉任帕堯（Phayao）府尹，因為這個救援行動而延後赴任，救援行動成功落幕後，納隆薩陸續擔任了帕堯、南邦（Lampang）和巴吞他尼（Phathum Thani）的府尹，甚至因為高聲望，有政黨邀請納隆薩角逐2022年的曼谷市長選舉，不過被納隆薩婉拒。

由於救援行動的成功，2018年10月納隆薩赴紐約領取由美國亞洲協會（Asia Society）頒發的扭轉亞洲獎（Asia Game Changer Awards），納隆薩表示，這項救援行動不分種族和國籍，而是所有的人團結在一起，他希望救援行動的故事可以讓更多人願意為別人做好事。

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Photo Credit: GettyImages
睡美人洞窟救援行動的大功臣納隆薩

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：翁世航


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