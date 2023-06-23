《紐約時報》：雲端運算成中美科技戰新前線，華為、阿里巴巴、騰訊、百度被盯上
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在過去18個月裡，拜登政府和國會議員正加緊腳步，探索如何解決阿里巴巴和華為等中國科技巨頭雲端運算部門所衍生的安全問題，他們擔心，北京可能利用中企在美國和國外的資料中心獲取敏感資料，這與先前對中國電信設備和影音平台TikTok的擔憂類似。
《紐約時報》報導，在美國與中國的數位冷戰中，除電信服務外，美國當局已開始日益關注一個新目標：中國科技巨頭的雲端運算業務。
美中雲端戰爭開打
根據5位知情人士說法，在過去18個月裡，拜登政府和國會議員正加緊腳步，探索如何解決阿里巴巴和華為等中國科技巨頭雲端運算部門所衍生的安全問題。
其中3位消息人士表示，美國官員曾討論是否可針對在美營業的中國企業制定更嚴格的規範，以及如何應對這些公司的海外擴張行動。
另3名消息人士說，拜登政府曾與美國雲端運算公司谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）進行討論，以了解其中國競爭對手的營運方式。
近年來，美國試圖封鎖中國獲得關鍵技術的途徑，同時也希望限制中國科技和電信公司在海外的影響力。如今美方又將矛頭指向中國雲端運算相關企業，此舉恐將進一步擴大華盛頓和北京科技戰的範疇。
本月20日，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅告訴來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），美國必須停止干涉中國的技術發展。
不過，美國官員擔心，北京可能利用中企在美國和國外的資料中心獲取敏感資料，這與先前對中國電信設備和影音平台TikTok的擔憂類似。雲端運算是數位經濟背後的重要推手，可支援影音串流等服務，並讓企業得以運行人工智慧程式。
針對相關報導，白宮發言人拒絕置評；華為未發表評論；擁有雲端業務的阿里巴巴和騰訊亦未回應置評請求。谷歌、亞馬遜和微軟均拒絕評論。
華府智庫「新美國基金會」（New America Foundation）資安政策專家塞克斯（Samm Sacks）表示，對雲端運算的興趣反映出拜登政府如何關注中國在網路基礎設施和網路數位服務方面的影響力。
截至目前，美國限制中國科企的努力成果可說好壞參半。美國對華為供應商的限制損害了該公司的智慧型手機業務，但從美國境內無線網路中移除華為設備的行動尚未完成。川普政府成功迫使擁有Grindr的中國業者出售這個交友應用程式，但強迫中國字節跳動（ByteDance）公司分拆TikTok的努力宣告失敗。
中國雲端運算實力雄厚
Synergy Research Group的資料顯示，全球雲端運算市場規模龐大，去（2022）年公有雲總收入達到5440億美元。
Synergy首席分析師丁斯岱（John Dinsdale）表示，儘管中企在矽谷以及維吉尼亞州設有資料中心，但他們在美國雲端市場的市占率很小。
不過，中國的雲端服務公司正進軍亞洲和拉丁美洲。華為董事長去年表示，公司的雲端業務正「快速增長」。今（2023）年5月，華為在印尼舉辦雲端論壇；阿里巴巴去年也在墨西哥舉辦活動，以推廣其雲端產品。
民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）透過聲明表示，他擔憂，即使聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）可能禁止部分中企在美提供電信服務，但這些公司仍可持續提供雲端運算等其他服務。
今年4月，9名共和黨參議員也致函政府官員，鼓勵他們調查並懲罰被認為對國家安全構成威脅的中國雲端服務公司，包括華為、阿里巴巴、騰訊、百度。
4名熟知內情的消息人士透露，美國商務部和國務院一直在考慮如何應對中國雲端運算公司。
其中2名消息人士指出，商務部已開始考慮制定更嚴格的規則，以管理中國雲端企業；國務院也開始制定戰略，並向其他國家提出美國對中國雲端供應商的擔憂。
由於中國企業往往享有政府巨額補貼，專家擔心，中國雲端服務業者在價格上會比美國競爭對手更具優勢。美國政府也可以設法提供自己的補助，或是敦促美國供應商向客戶提供免費訓練等，以與中國企業競爭。
一名國務院發言人表示，全球網路的各個環節（包括資料中心）都應採用值得信賴的設備。該名發言人還說，國務院也將致力降低無線設備、海底電信電纜和衛星相關風險。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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