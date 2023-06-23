2023/06/23,
國際

泰坦號潛水器深海內爆釀5死，詹姆斯柯麥隆：許多安全警告遭忽視

泰坦號潛水器深海內爆釀5死，詹姆斯柯麥隆：許多安全警告遭忽視
美國海軍少將約翰莫格在馬薩諸塞州波士頓美國海岸警衛隊基地針對泰坦號潛水器發表講話｜Photo Credit: GettyImages

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美國海岸防衛隊今（23）日證實，由「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）營運的泰坦號，在海洋深處發生「災難性內部爆炸」，結束了一場舉世矚目的多國搜救行動。

（中央社）美國海岸防衛隊今（23）日宣布發現潛水器「泰坦號」殘骸，5名乘客全數罹難。電影「鐵達尼號」導演兼深海探險家詹姆斯柯麥隆說，關於這具旅遊潛水器的許多安全警告均遭忽視。

泰坦號（Titan）潛水器日前載人前往觀賞知名沉船「鐵達尼號」（Titanic），結果發生內爆事故。

《法新社》報導，詹姆斯柯麥隆（James Cameron）表示，海洋勘探界的小圈子一直很擔心這具潛水器；他提到，這起事件與1912年遠洋客輪「鐵達尼號」沉沒造成約1500人死亡一事有相似之處。

詹姆斯柯麥隆告訴《美國廣播公司新聞網》（ABC News）：「我為（此事）與鐵達尼號災難的相似之處感到震驚，鐵達尼號船長多次被警告注意船前有冰，卻仍在沒有月光的夜晚全速駛入冰域，導致許多人死亡。」

他認為鐵達尼號的前車之鑑與泰坦號的悲劇十分相似，同樣都是警告沒人理睬，而且在同一地點發生，多國協力投入水下搜救，「這實在令人震驚…真的很超現實」。

美國海岸防衛隊今天證實，由「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）營運的泰坦號，在海洋深處發生「災難性內部爆炸」，結束了一場舉世矚目的多國搜救行動。

詹姆斯柯麥隆2012年成為第一個駕駛自己設計和製造的潛水器獨自潛入深海的人。他表示，潛水器在壓力下內爆的風險始終是工程師的「首要考量」。

他說，自從進入深海探勘領域以來，「這是我們所有人的夢魘」，這個領域數十年來的安全紀錄都非常出色，但「圈子裡許多人都非常擔心這具潛水器」。

「深海潛水工程圈子裡的一些高階參與者甚至寫信給這家公司，說他們所做的事情過於實驗性，不能用來載客，需要獲得認證。」

詹姆斯柯麥隆還說，他認識其中一名罹難乘客，即法國海洋探險家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）。

「這個圈子非常小。我認識納若萊25年了。他以這種方式悲慘離世，我幾乎無法接受。」

1997年，詹姆斯柯麥隆執導由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和凱特溫絲蕾（Kate Winslet）主演的史詩片「鐵達尼號」（Titanic），在拍攝期間和後來，詹姆斯柯麥隆多次探訪鐵達尼號殘骸。這部片於1998年奪得11項奧斯卡獎，追平了1959年「賓漢」（Ben-Hur）創下的紀錄。

詹姆斯柯麥隆說：「我非常了解沉船地點…我實際算過，我在船上花的時間比船長當時還多。」

詹姆斯柯麥隆還執導過水下災難電影《無底洞》（The Abyss）和多部深海紀錄片。

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