美國海軍萊文號驅逐艦亮相，將駐紮夏威夷珍珠港強化印太戰力

美國海軍勃克級驅逐艦「萊文號」今天正式亮相。萊文號將在24日正式服役，並將駐紮在美軍印太司令部所在的夏威夷珍珠港，強化美軍印太戰力。

萊文號搭載神盾戰鬥系統

「萊文號」（USS Carl M. Levin，DDG-120）是以2021年過世的前美國聯邦參議院軍事委員會主席李文（Carl Levin）英文為名。於2014年3月開始興建，2021年5月16日下水，於今年1月23日交付美國海軍。萊文號預計在24日正式服役。萊文號今天也特別開放甲板供媒體拍攝。

Bath-built USS Carl M. Levin will go on countless journeys during its naval career as it protects the freedom of the seas, including trips to Baltimore for commissioning & to its homeport at Pearl Harbor. We were fortunate to capture drone footage of the start of its adventure. pic.twitter.com/JLpMgZc5AC — General Dynamics Bath Iron Works (@GDBIW) June 12, 2023

萊文號首位指揮官克拉夫特（Kelly Craft）表示，萊文號是美國海軍的第70艘驅逐艦，能在全球各地運行，進行反水面作戰、反潛戰、航空戰，也能從事海外維和行動、人道救援、救災等，具有多任務能力。

克拉夫特指出，萊文號艦上配有多種不同武器系統，透過「神盾戰鬥系統」（Aegis combat system），整合防空、反水面與水下作戰能力。並配備飛彈發射器、近程武器系統，前甲板裝置一具鏈炮，提供近距離的飛彈防禦，因此萊文號有能力發射飛彈至遠處，也有槍枝能近距離攻擊。

萊文號駛往夏威夷美軍基地

萊文號在24日正式服役後，將駛往夏威夷美軍基地，未來也將作為打擊群的一部分部署，包含一艘航空母艦、飛彈巡洋艦，以及3到4艘其他飛彈驅逐艦。

中央社 萊文號將在24日正式服役，並將駐紮在美軍印太司令部所在的夏威夷珍珠港，強化美軍印太戰力。中央社記者江今葉巴爾的摩攝2023年6月23日。

指揮一艘即將服役的軍艦，2005年就加入美國海軍的克拉夫特表示，預備過程是獨一無二的，必須創造船艦文化，制定軍艦在整個生命周期的所有標準政策與程序，這和已經投入使用並重點關注於訓練和部署行動的軍艦有極大不同。

克拉夫特說，現在的目標是成為一艘正式服役的軍艦，在這過程中會有許多挑戰，必須將新團隊培養成具有凝聚力的整體，「這是絕無僅有的」，通常一生中只有一次這樣的機會，「非常有趣」。

中央社 萊文號首位指揮官克拉夫特說，指揮一艘即將服役的軍艦是獨一無二的經驗，十分有趣。中央社記者江今葉巴爾的摩攝2023年6月23日。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航