台積電等台廠供應鏈轉移，黃志芳：北美將成新世界級製造中心
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外貿協會董事長黃志芳表示，亞利桑那州地理位置優越，是進入USMCA（美國-墨西哥-加拿大協定）地區的入口點，對希望進軍全球和美國西南部市場的企業來說是絕佳地點。一個好範例就是台積電在亞利桑那州的擴大投資。
貿協今（23）日在亞利桑那州舉行台灣科技日，外貿協會董事長黃志芳表示，預期台灣供應鏈與其他企業將陸續進駐亞利桑那州，全球供應鏈重組後，墨西哥、亞利桑那州、德州及鄰近的州將成為新的世界級製造中心。
台積電等台廠供應鏈轉移
貿協近日在亞利桑那州舉行台灣科技日，包括鳳凰城市長加勒戈（Kate Gallego）、美國亞利桑那州大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）主席卡馬丘（Chris Camacho）、亞利桑那州主計長余艷芬（Kimberly Yee）等皆親自出席現場。
黃志芳致詞時表示，亞利桑那州地理位置優越，是進入USMCA（美國-墨西哥-加拿大協定）地區的入口點，對希望進軍全球和美國西南部市場的企業來說是絕佳地點。一個好範例就是台積電在亞利桑那州的擴大投資。
黃志芳表示，感謝台積電，很高興看到熱鬧的台灣小鎮出現在亞利桑那州，不僅吸引供應商和員工前來，也看到85度C和幾家受歡迎的珍奶店開業，這也反映台灣跟亞利桑那州之間的文化和經濟交流不斷加強中，預期台灣供應鏈與其他企業應該是會一波波進駐亞利桑那州附近。
加勒戈表示，鳳凰城市跟台北市結為姐妹市已長達44年，但這不僅限於鳳凰城市，今天包含聯邦政府、州政府等代表都齊聚一堂。鳳凰城不只歡迎公司到這裡投資，也確保生態體系可以讓企業後續蓬勃發展，台積電在此設廠是規模最大的項目，希望可以繼續保持這樣的夥伴關係。
加勒戈表示，7月9日會率團拜訪台灣，希望所有廠商都有機會參與，也提到面對未來氣候變遷挑戰，也向乾淨能源廠商招手。
黃志芳會後受訪表示，國內供應鏈都有跟當地科技協會聯絡，最近逾20家業者都是與台積電相關的科技產業，也有當地科技協會成員提到很喜歡鼎泰豐，希望一定要請鼎泰豐落地鳳凰城，這對將來的台灣聚落與美國朋友都非常重要。
黃志芳今天下午也拜訪亞利桑那州州長霍布斯（Katie Hobbs），並邀請霍布斯今年9月19日參與台灣的美國商機日。黃志芳分享前幾天的墨西哥訪問經驗，墨西哥近期可說是迎來空前機會，在地緣政治變動下，美國不僅推動「美國製造」，還要推動近岸外包，墨西哥將是最大的受惠國，盼成為北美市場最重要的供應鏈角色。
黃志芳表示，台灣企業為因應全球供應鏈重組，若布局北美，墨西哥一定要考量。墨西哥非常希望承接北美半導體製造的下游部分，美國在半導體、關鍵醫療產業等一定拉回美國生產，台積電已在鳳凰城投資設廠，但整個供應鏈分工，將來電路板等下游部分可能在墨西哥生產。
貿協此行訪問重點包含墨西哥、亞利桑那州與德州，黃志芳表示，全世界供應鏈重組以及地緣政治關係下，過去世界的製造工廠是中國，但將來北美會有新的製造中心，墨西哥、亞利桑那州、德州及鄰近的州這裡將來會成為新的世界級製造中心。
IDC：晶圓代工今年營收估減6.5%，台積電市占看升
研調機構國際數據資訊（IDC）統計，2022年全球晶圓代工營收成長27.9%，預期2023年恐衰退6.5%，台積電市占率可望較去（2022）年的55.5%再攀升。
IDC表示，受惠客戶長約挹注、代工價調漲及擴產效益，2022年全球晶圓代工營收成長達27.9%。其中，台積電隨著先進製程持續擴張，市占率自2021年的53.1%，攀升至2022年的55.5%，穩居龍頭地位。
IDC資深研究經理曾冠瑋說，受市況變化影響，近3季晶圓代工廠面臨訂單修正衝擊，產能利用率大幅下滑。不過在供應鏈經歷1年以上的庫存去化後，後續投片可能從先前的消極轉為穩健保守，預期產能利用率將緩步回升。
展望今（2023）年，IDC預估，2023年全球晶圓代工營收恐將衰退6.5%。台積電在3奈米、4奈米及5奈米投片量增加下，今年市占率可望持續攀升。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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