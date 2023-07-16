《你可以不必理性，做出人生最好決定》：我們要怎樣成為更理想的朋友、配偶與同事？
我們想讓你知道的是
本書的核心是要告訴讀者，與其把人生視為一連串有待解決的難題，不如看成值得探索、玩味的謎團。最好的決定不會在應用程式或理性分析中顯現，現實人生比那還要複雜棘手，但或許，也因此更讓人滿足。
文：路斯．羅伯茲（Russ Roberts）
與他人相處融洽——當個優質的朋友、配偶或同事——是你我每天都要應對的無正解難題；在「工作或獨處的渴望」及「身邊的人想要與我們共處的渴望」之間，我們試圖取得某種平衡。專注於「豐盛」這件事能怎麼幫助我們處理這種緊張關係？我們要怎樣成為更理想的朋友、配偶與同事？
有個很好的起點：不要只想到自己——意識到你不是宇宙的中心。這需要某種程度的自我覺察，也就是意識到你的行動與話語會如何影響到他人，以及你會帶給旁人什麼觀感。要做到自我覺察，可以透過治療、冥想、宗教，抑或哲學或文學的閱讀。
在最好的情況下，宗教與冥想不僅使我們與自己內心有所連結，還能接觸到超越自己、更為宏遠的境界，會帶給我們超凡的體會及歸屬感。但在最糟的情況下，信仰宗教與進行冥想可能讓人陷入某種自我陶醉和自戀、某種自我耽溺和自我中心。我在這裡要談的自我覺察有些不同。這裡說的是，我們要覺察到自己的言論與想法常出自於下意識。稍早發生的事，或者與他人互動的慣性演變成某種難以跳脫的積習，兩者都可能按下我們內心的自動反應鈕。
舉例來說，經過長時間磨合後，婚姻中的其中一方可能會出於本能對另一方的發言產生全然下意識的回應，日子一久習慣就這樣形成了。在最好的情況下，冥想或治療或宗教能做的，是讓你在回應前先稍微打住。暫時打住一下有助於你理解，要精準掌握當下真實的狀況，言語並非永遠可靠。這麼做也會提醒你，你其實跳脫得了可能不斷循環反覆的腳本。這也能提醒你，你的本能反應是受到內心的恐懼、渴望與需求牽動的結果。稍微打住能夠提醒你，你可以走出慣性反應，做出更體貼或周全的回覆。透過練習，就能把你的慣性打磨得更好。
培養這種自我覺察會碰上的挑戰之一，是它不會自然而然發生。採用狹義功利主義的生活方式又會讓自我覺察變得更難。如果總是在問，這對我有什麼好處？——我能有什麼利益？那有大於我付出的成本嗎？——我就更難去注意到自己與他人的互動方式，以及自己的行為或許沒顧慮到他們對我的需求。
要如何打破不斷重複、像是開啟自動駕駛模式的腳本，即扼殺、毒害我們關係的腳本？我們能怎麼重寫自我的敘事（或也可稱為我們的人生故事），好讓我們不只想到自己？我們很習慣把某些敘事投射於自身——受害者、英雄、超級巨星、輸家，以及沒那麼極端的各種角色安排。
我們必然自視為親身演出某場實境秀的主角。身為主角，你面臨許多人生的重大決定——要住在哪裡、做什麼工作、跟誰結婚等，也就是你生命中的無正解難題。一路上，就如任一齣精采戲劇那樣，我們的人生會有種種老套和意料之外的事件介入，故事因為情節轉折而有趣。可能是生病、屬意的工作機會落空、期待愛苗滋長卻遭對方拒絕。又或者你意外獲得了榮耀；朋友創業並向你提供你未曾預期的工作職位；與朋友出遊後，友誼醞釀成愛情。
上述種種經歷會讓你堅持、放棄；歡笑、哭泣；翩翩起舞、呆坐場邊；計畫、籌謀；心生盼望、懷抱夢想。你在心裡想著過去的榮光，以及未來可能獲致的成功。當故事出現好的發展，你為自己慶幸；但有時候（不會一直如此），你會想起比較慘澹的某幾集情節，甚或一整季的每一集故事都不怎麼令人開心，因為哪怕傾盡全力，結果還是不如你預期。「過去」是不斷擴充的故事庫——你邁向未來時帶在身邊的回憶，而「未來」則要容納所有你希望打造的故事。
因為我們天生在乎自己甚於在乎他人，所以就會有一齣名為「我生命的故事」的內心劇場，它在人心中的螢幕全年無休不斷上演。把自己視為這齣戲劇的主角、身邊其他人只扮演配角，這件事理所當然。
這種敘事在我們大腦裡無所不在，因而影響到日常中的生活體驗。這是我們對發生於自身的事情，以及我們希望未來發生的事情的理解方式。這些敘事必定不完整。身為編劇的我們傾向將內心的敘事焦點全放在自己身上，而這麼一來，敘事就不一定準確。
亞當．斯密意識到，我們對自己的看法不會一直和真實的自己一致。
旁人說，他是名膽大的外科醫生，他連在自己身上動手術時，手都不會顫抖；而他往往也大膽、毫不猶豫就揭開自我欺騙的神祕面紗，正是「自我欺騙」遮掩了他眼中自身品行的缺陷。
身為自我敘事的作者，我們往往對直視主角的實情感到掙扎。「自我欺騙的神祕面紗」難以揭開。
過去的人可能會將他們視為「自己」這部小說的作者。而我們現代人接觸更多影視化內容。所以從我的觀點來看，我的人生就像《楚門的世界》（The Truman Show）這部電影，我扮演的是楚門的角色，但觀眾少很多。事實上，只有一名觀影者：我。我既是主角，也很可能是以此角度看待這個故事的唯一人士，但多數時候我沒注意到這點。我太忙著思索腳本與過去的集數，還有這個系列作若要繼續拍的話，我也想著未來要製作的新集數。
但世界上也有思考人生的不同方法。我指的不是對自己訴說自身故事這件事，因為這跟人自我中心的天性同樣與生俱來；我指的是「主角是誰」的設定。如果自視為實境秀主角，而身邊的人都是配角的話，你必然會錯失人生中重要的大半精華，以及身在其中的你所能扮演的角色。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮