加拿大通過「線上新聞法」要業者花錢買新聞，Meta終止相關服務
我們想讓你知道的是
目前為止，加拿大聯邦政府反對修改的提議。這個月初，總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，Meta和Google在反抗這個法案時，用了「霸凌的手段」。
（中央社）Meta今（23）日表示，在加拿大議會通過要求網路巨擘須付費給媒體買新聞的法案後，他們打算不讓加拿大用戶觸及臉書（Facebook）和Instagram上的新聞。
加拿大通過線上新聞法
加拿大上議院今日通過這項名為「線上新聞法」（Online News Act）的法案，預料短期內將成為正式法律。
Meta聲明說，「今天我們確認，在線上新聞法生效之前，會停止讓加拿大所有用戶在Facebook和Instagram上獲取新聞。」
加拿大「線上新聞法」規定，強制臉書和Alphabet旗下的Google等平台須洽談商業協議，並付費使用媒體的新聞內容，這個做法類似澳洲2021年通過的開創性法律「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code）。
美國科技公司表示，這些議案讓他們的業務無法維持。Google稱加拿大法律比澳洲和歐洲相關法律更加嚴格，並提議做出修改。
目前為止，加拿大聯邦政府反對修改的提議。這個月初，總理杜魯道（Justin Trudeau，港譯「杜魯多」）表示，Meta和Google在反抗這個法案時，用了「霸凌的手段」。
去年提出這個法案的加拿大文化遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）今天表示，在這項法律正式生效後，政府「將參與監督和施行的過程」。
羅德里格斯在聲明中說：「若政府不為加拿大人在對抗科技巨擘時挺身而出，那還有誰會這麼做呢？」
WhatsApp再推出廣播工具「頻道」
（中央社）WhatsApp日前開始讓部分組織使用名為「頻道」（Channels）的新功能，讓他們可以透過Meta旗下的即時通訊服務WhatsApp向追隨者發送訊息。
綜合《法新社》和《路透社》報導，在「頻道」這項功能發布之際，許多機構和組織面對推特（Twitter）實施付費、性能問題和內容審核大幅縮減，對馬斯克（Elon Musk）擁有的推特不再抱有幻想。
哥倫比亞和新加坡用戶將能率先試用。Meta表示，將在未來數個月拓展到更多國家。
Meta描述「頻道」為「一種簡單、可靠且私密的方式，可以直接在WhatsApp中接收來自個人和組織的重要更新消息」。
Meta分享的一段影片展示「頻道」的潛力，可以讓人們了解最新的運動賽事結果、天氣和交通情況，甚至可以分享烹飪或家居維修技巧。
「頻道」是單向廣播工具，可以讓管理員發送文字、照片、影片、貼圖和發起投票。
追蹤者不會看到管理員的個人資料照片和聯繫方式。同樣，追蹤者的電話號碼也不會被洩露。
新聞來源
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！