2023/06/23,
國際

加拿大通過「線上新聞法」要業者花錢買新聞，Meta終止相關服務

加拿大通過「線上新聞法」要業者花錢買新聞，Meta終止相關服務
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

目前為止，加拿大聯邦政府反對修改的提議。這個月初，總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，Meta和Google在反抗這個法案時，用了「霸凌的手段」。

（中央社）Meta今（23）日表示，在加拿大議會通過要求網路巨擘須付費給媒體買新聞的法案後，他們打算不讓加拿大用戶觸及臉書（Facebook）和Instagram上的新聞。

加拿大通過線上新聞法

加拿大上議院今日通過這項名為「線上新聞法」（Online News Act）的法案，預料短期內將成為正式法律。

Meta聲明說，「今天我們確認，在線上新聞法生效之前，會停止讓加拿大所有用戶在Facebook和Instagram上獲取新聞。」

加拿大「線上新聞法」規定，強制臉書和Alphabet旗下的Google等平台須洽談商業協議，並付費使用媒體的新聞內容，這個做法類似澳洲2021年通過的開創性法律「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code）。

美國科技公司表示，這些議案讓他們的業務無法維持。Google稱加拿大法律比澳洲和歐洲相關法律更加嚴格，並提議做出修改。

目前為止，加拿大聯邦政府反對修改的提議。這個月初，總理杜魯道（Justin Trudeau，港譯「杜魯多」）表示，Meta和Google在反抗這個法案時，用了「霸凌的手段」。

去年提出這個法案的加拿大文化遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）今天表示，在這項法律正式生效後，政府「將參與監督和施行的過程」。

羅德里格斯在聲明中說：「若政府不為加拿大人在對抗科技巨擘時挺身而出，那還有誰會這麼做呢？」

WhatsApp再推出廣播工具「頻道」

（中央社）WhatsApp日前開始讓部分組織使用名為「頻道」（Channels）的新功能，讓他們可以透過Meta旗下的即時通訊服務WhatsApp向追隨者發送訊息。

綜合《法新社》和《路透社》報導，在「頻道」這項功能發布之際，許多機構和組織面對推特（Twitter）實施付費、性能問題和內容審核大幅縮減，對馬斯克（Elon Musk）擁有的推特不再抱有幻想。

哥倫比亞和新加坡用戶將能率先試用。Meta表示，將在未來數個月拓展到更多國家。

Meta描述「頻道」為「一種簡單、可靠且私密的方式，可以直接在WhatsApp中接收來自個人和組織的重要更新消息」。

Meta分享的一段影片展示「頻道」的潛力，可以讓人們了解最新的運動賽事結果、天氣和交通情況，甚至可以分享烹飪或家居維修技巧。

「頻道」是單向廣播工具，可以讓管理員發送文字、照片、影片、貼圖和發起投票。

追蹤者不會看到管理員的個人資料照片和聯繫方式。同樣，追蹤者的電話號碼也不會被洩露。

新聞來源

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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