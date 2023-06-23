2023/06/23,
國際

白宮紅毯迎莫迪，美印宣布多項國防與商業協議劍指中國

白宮紅毯迎莫迪，美印宣布多項國防與商業協議劍指中國
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美印兩國宣布有關半導體、關鍵礦物、技術、太空合作，以及國防合作與軍售的協議，值得注意的是有些協議目的在實現供應鏈多元化，以減少對中國的依賴。

（中央社）白宮今（23）日鋪紅地毯迎接印度總理莫迪（Narendra Modi），美國總統拜登和莫迪共同歡呼美印關係進入新紀元，並宣布多項因應中國影響力的國防與商業協議。

美國、印度宣布多項國防與商業協議

拜登在國宴上舉杯對莫迪說：「敬兩個偉大國家、兩個好朋友、兩大宏偉力量， 乾杯！」莫迪則回答說：「你的聲音很柔和，但行動有力。」

儘管兩國盟友關係並不受正式條約約束，印度長期以來也一直標榜獨立，但華府希望印度能成為制衡中國的戰略力量。雖然美印領袖都未在官方聲明中直接批評北京，但雙方都提到中國國家主席習近平所領導的政府。

拜登和莫迪閉門會談兩個多小時後發表聯合聲明，包括對東海和南海的緊張情勢升高，及對破壞穩定的舉動發出警告，並強調遵守國際法和航行自由的重要性。

印度擁有14億人口，是全球人口最多的國家，也是世界第5大經濟體；莫迪正尋求提升印度在世界舞台上的地位，要讓印度成為製造大國和外交強國，同時應對與中國的緊張關係。

莫迪今天參加白宮記者會一事，就反映出迴異於他慣有的政治傳統，莫迪執政9年中，這是他首度接受記者提問。他分別回答了事先選定的一名美國記者和一名印度記者問題，並駁斥有關外界對印度人權紀錄的批評。

莫迪遭少數自由派議員杯葛

在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之際，華府對於印度與俄國關係密切感到挫折。莫迪在訪美期間避免直接提及俄國，但對美國議員表示，這場衝突「給該地區帶來劇烈的痛苦。由於涉及強權國家，其後果是嚴重的」。

莫迪訪美並非沒有爭議。在國會發表的演講，通常是兩黨對來訪盟國領袖的肯定，但莫迪這回遭到一些自由派議員杯葛，議員提到莫迪政府對待印度穆斯林少數民族的方式。

當約7000人在白宮一場豐富多彩的開幕式送上祝福的同時，另一小群示威者在幾條街區外聚集，抗議拜登政府與領導印度民族主義「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party）的莫迪關係友好。

當美國記者詢問莫迪，他將採取哪些措施來改善穆斯林和其他少數群體的權利時，莫迪答道，在印度「絕對沒有容納歧視行為的空間」。

美印兩國宣布有關半導體、關鍵礦物、技術、太空合作，以及國防合作與軍售的協議。

其中有些協議目的在實現供應鏈多元化，以減少對中國的依賴；另一些協議則旨在壟斷可能出現在未來戰場的先進技術市場。雙方並終結在世界貿易組織（WTO）的爭端，印度也取消對美國商品的部分關稅。

根據兩國達成的海事協議，在印太地區的美國海軍艦艇將能停靠印度造船廠進行維修，印度將採購美國製的MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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