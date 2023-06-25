瓦格納集團「一日叛變」，逼近莫斯科200公里後在白羅斯斡旋下宣布撤軍
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分析指出，雖然普里戈任沒有足夠「人力、軍隊或支持」來佔領莫斯科，更遑論整個國家，但他的舉動仍然是「普亭統治24年來，第一次針對其權威的直接嚴重挑戰」。
（中央社）俄羅斯瓦格納集團（Wagner group）首腦今日（當地時間24日）宣布同意撤軍，以避免「流血事件」，並緩和對總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）構成嚴重挑戰的局勢；普亭則對居中斡旋撤軍的白羅斯總統表達感謝之意。
《路透社》報導，瓦格納集團首腦、曾是普亭忠實盟友的普里戈任（Yevgeny Prigozhin）表示，截至撤軍之前，瓦格納戰士距離首都僅有200公里。他的部隊已佔領俄國南方的羅斯托夫市（Rostov），原本正準備進軍莫斯科。
瓦格納稱「正義遊行」
普里戈任在他發布的語音訊息中說道，
「他們想要解散瓦格納軍事連。我們在6月23日發起了『正義遊行』，24小時之內，我們就到達了距離莫斯科200公里以內的地方。截至此時此刻，我們的戰士沒有流一滴血。」
「現在，可能流血的時刻已經到來。因為了解到……某一方可能流下俄羅斯人的鮮血，我們正在調轉縱隊，按計畫返回營地。」
白羅斯居中斡旋
白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的辦公室表示，瓦格納集團停止在俄羅斯進一步行動的決定，是由盧卡申科居中斡旋，以換取莫斯科對瓦格納戰士的安全保證。
另據《法新社》報導，魯卡申科辦公室發布聲明指出，與普里戈任的協商結束後，「白羅斯總統向俄羅斯總統詳細通報了與瓦格納領袖的談判結果」，普亭隨即「感謝了他的白羅斯同僚」。
瓦格納集團宣布撤軍後，俄羅斯南部的利佩茨克州（Lipetsk Oblast）地區當局也宣布解除原本頒布的維安限制。
稍早，普里戈任宣稱他的「正義遊行」旨在清除腐敗無能的俄國指揮官，因為這些指揮官搞砸了烏克蘭戰爭。
克里姆林宮：瓦格納首腦不會被起訴
俄羅斯克里姆林宮今天宣布，瓦格納集團首腦普里戈任將離開俄羅斯，前往白羅斯，且針對他的刑事案件將被撤銷。
《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者，針對普里戈任的刑事案件將被撤銷，他本人則將前往白羅斯。
根據培斯科夫辦公室的說法，俄羅斯總統普亭親自保證普里戈任將可離開俄羅斯，這是阻止瓦格納軍隊向莫斯科進軍的協議的一部分。
《法新社》報導，培斯科夫還表示，莫斯科與瓦格納集團「已達成協議，瓦格納戰士將返回基地」。至於未參與叛亂的瓦格納士兵，將獲准正式加入俄羅斯軍隊。
培斯科夫指出，參加莫斯科所謂「武裝叛亂」的其他瓦格納準軍事部隊成員也不會遭到起訴，「我們一直很尊重他們在（烏克蘭）前線的英勇事蹟。」
培斯科夫還說，瓦格納的叛亂行動「不可能」影響俄羅斯對基輔的軍事進攻行動。
他也表示，莫斯科很感謝白羅斯總統盧卡申科為調解危機所做的努力。培斯科夫告訴記者，盧卡申科主動提出斡旋，並得到普亭的同意，因為他與普里戈任已有大約20年之久的私交。
他強調，「避免流血、內鬨和無法預測結果的衝突就是最高目標」，白羅斯領導人盧卡申科的斡旋努力就是為了實現上述目標。
分析：豢養「怪物」反咬主人，瓦格納叛變重挫普亭威信
分析人士表示，俄羅斯總統普亭長期以來一直從瓦格納軍團的行動中獲利，但其首腦普里戈任的叛變給這位俄羅斯強人帶來挑戰，他的行動也可能無可挽回地損害普亭的威信。
《法新社》報導，瓦格納軍團成立10年以來，在非洲、敘利亞和烏克蘭東部的行動都是為普亭的政治利益服務，普亭似乎相當享受、而非害怕其成功所引發的內部競爭。
但現在，這個備受普亭鼓勵發展的組織卻對他倒戈相向。
瓦格納首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）曾被視為普亭的親密盟友，他還因曾為克里姆林宮供應餐飲而被稱為「普亭御廚」，現在他已開始公然反叛。
普里戈任表示其部隊已控制俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事指揮中心和基地後，普亭向全國發表演說的速度和嚴厲程度，表明他對這一威脅的重視程度。
儘管莫斯科政府堅稱軍隊或許可以成功鎮壓叛亂，甚至摧毀瓦格納軍團，這場危機仍可能對普亭造成永久性傷害。在過去的25年中，普亭一直為自己站在無可爭議的權力頂峰而自豪。
R. Politik政治分析公司負責人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）在她的Telegram頻道上表示，「普亭的明確立場是鎮壓叛亂，而且要採取嚴厲的方式。」她認為普里戈任「注定失敗」，即使這可能需要「很長一段時間」。
但她也說，莫斯科權力核心的許多人「會私下指責普亭，因為事情發展到這種程度，而總統卻沒有及時做出適當反應。因此，整個事件將是對普亭處境的嚴重打擊。」
英國國防部也在每日情報更新中表示，「俄羅斯安全部隊的忠誠度……將是危機如何演變的關鍵。」
倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）俄羅斯與歐亞大陸計畫負責人尼克希（James Nixey）指出，普里戈任有點像是「科學怪人」一般的怪物，他可能「在某個時候獲得許可…以為俄羅斯軍隊帶來震撼教育，促使其進行更有效的戰鬥。」「不過，現在的情況已經遠遠超出普亭原先的設想。」
雖然普里戈任沒有足夠「人力、軍隊或支持」來佔領莫斯科，更遑論整個國家，但他的舉動仍然是「普亭統治24年來，第一次針對其權威的直接嚴重挑戰」。
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延伸閱讀
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺
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