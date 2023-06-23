東協首場聯合軍演避開中國爭議海域，從南海改到印尼海域，稱「未受他國干預」

（中央社）印尼軍方昨（22）日表示，東協首場聯合軍事演習地點將從與中國有主權爭議的南海區域，改為在印尼南納土納海舉行，並稱該決定未受他國干預。

《雅加達郵報》（Jakarta Post）今天報導稱，這場聯合軍事演習原定在南海最南端水域舉行，中國在該區宣稱擁有主權。但印尼軍方發言人朱里雅斯（Julius Widjojono）昨天表示，9月18日至25日登場的演習將轉移至印尼南納土納海（South Natuna Sea）海域舉行。

他說：「這次的演習重點並非作戰，所以適合在較接近人民的南區進行。」

朱里雅斯補充說明，演習將在馬六甲海峽口岸的巴淡島（Batam）及其周圍舉行。

印尼是今（2023）年東協主席國，印尼軍方表示，轉移演習地點是個「獨立決定，並未受到其他國家的干預」。

針對東協首場聯合演習，柬埔寨和緬甸並未回應東協19日提出的邀請。緬甸軍政府領導人和柬埔寨都與中國有著密切的聯繫。

印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）本月稍早告訴記者，此次演習重點為海事安全和救援，無涉作戰行動。

《雅加達郵報》報導稱，東協的團結多年來一直受到美國與中國競爭的考驗，特別是南海地區。

東協軍演原定在北納土納海（North Natuna Sea）舉行，印尼把這塊海域劃為專屬經濟區，但中國船隻偶爾會到那裡巡邏，與印尼船艦對峙時，中國則搬出所謂的「九段線」，宣稱對當地有歷史性權利。

中國插旗太平洋島國，專家憂美挹注資源不足

（中央社）中國頻出招威迫利誘太平洋島國，美國國會設立的智庫專家憂心，美國挹注的資源不足，且美國與馬紹爾群島的自由加盟協約（COFA）今年9月到期，雙方因核試驗的歷史心結未解，能否續約引發關注。

美國長期與帛琉、密克羅尼西亞、馬紹爾群島簽有「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），美國依約對3國提供防禦與經濟援助，讓美國在該區擁有設立軍事基地等戰略專有權。今年5月，美國與帛琉、密國續簽合約，但仍待國會批准，馬紹爾群島則尚未續約。

美國國會出資設立的和平研究所（USIP）學者波爾（Camilla Pohle）20日接受外交家雜誌（The Diplomat）專訪指出，若國會批准美國與密國、帛琉的COFA，密國將獲33億美元援助，帛琉將獲7.6億美元援助，但美國國會過去曾延後批准相關預算；若再發生此事，必將被中國拿來當分化藉口。

美國與馬紹爾群島的COFA今年9月到期，波爾表示，她4月訪問馬歇爾時，得到消息是「沒有核條款、就沒有協議」，意指美國二戰後曾在馬紹爾群島從事長達10幾年的核實驗，造成嚴重污染與後遺症，馬國不滿美方過去提出的財務和解方案，要求重議合理補償。

波爾表示，帛琉、馬紹爾群島都是台灣友邦，美方會盡力勸阻COFA盟國轉向承認中國，但仍須尊重獨立國家主權，美國不能阻擋各國與中國往來，例如密克羅尼西亞選擇承認中國，馬紹爾群島於1990到1998年間也曾與中國建交。

波爾認為，美國政府已意識到中國插旗太平洋島國的危機，因此已在索羅門群島、東加（Tonga）開設大使館，未來還將在吉里巴斯、萬那杜（Vanuatu）增設使館，並正等待美國國會批准將「南太平洋鮪魚條約」的資金擴增為3倍，但太平洋島國希望美國「做得更多」。

波爾主張，美國必須派出更多高層官員到太平洋島國訪問，展現對該區域的重視，且需即時投注更多資源，以免危及美國的印太戰略。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航