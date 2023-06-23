東協首場聯合軍演避開中國爭議海域，從南海改到印尼海域，稱「未受他國干預」
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印尼軍方昨（22）日表示，東協首場聯合軍事演習地點將從與中國有主權爭議的南海區域，改為在印尼南納土納海舉行。針對東協首場聯合演習，柬埔寨和緬甸並未回應東協19日提出的邀請。緬甸軍政府領導人和柬埔寨都與中國有著密切的聯繫。
（中央社）印尼軍方昨（22）日表示，東協首場聯合軍事演習地點將從與中國有主權爭議的南海區域，改為在印尼南納土納海舉行，並稱該決定未受他國干預。
《雅加達郵報》（Jakarta Post）今天報導稱，這場聯合軍事演習原定在南海最南端水域舉行，中國在該區宣稱擁有主權。但印尼軍方發言人朱里雅斯（Julius Widjojono）昨天表示，9月18日至25日登場的演習將轉移至印尼南納土納海（South Natuna Sea）海域舉行。
他說：「這次的演習重點並非作戰，所以適合在較接近人民的南區進行。」
朱里雅斯補充說明，演習將在馬六甲海峽口岸的巴淡島（Batam）及其周圍舉行。
印尼是今（2023）年東協主席國，印尼軍方表示，轉移演習地點是個「獨立決定，並未受到其他國家的干預」。
針對東協首場聯合演習，柬埔寨和緬甸並未回應東協19日提出的邀請。緬甸軍政府領導人和柬埔寨都與中國有著密切的聯繫。
印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）本月稍早告訴記者，此次演習重點為海事安全和救援，無涉作戰行動。
《雅加達郵報》報導稱，東協的團結多年來一直受到美國與中國競爭的考驗，特別是南海地區。
東協軍演原定在北納土納海（North Natuna Sea）舉行，印尼把這塊海域劃為專屬經濟區，但中國船隻偶爾會到那裡巡邏，與印尼船艦對峙時，中國則搬出所謂的「九段線」，宣稱對當地有歷史性權利。
中國插旗太平洋島國，專家憂美挹注資源不足
（中央社）中國頻出招威迫利誘太平洋島國，美國國會設立的智庫專家憂心，美國挹注的資源不足，且美國與馬紹爾群島的自由加盟協約（COFA）今年9月到期，雙方因核試驗的歷史心結未解，能否續約引發關注。
美國長期與帛琉、密克羅尼西亞、馬紹爾群島簽有「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），美國依約對3國提供防禦與經濟援助，讓美國在該區擁有設立軍事基地等戰略專有權。今年5月，美國與帛琉、密國續簽合約，但仍待國會批准，馬紹爾群島則尚未續約。
美國國會出資設立的和平研究所（USIP）學者波爾（Camilla Pohle）20日接受外交家雜誌（The Diplomat）專訪指出，若國會批准美國與密國、帛琉的COFA，密國將獲33億美元援助，帛琉將獲7.6億美元援助，但美國國會過去曾延後批准相關預算；若再發生此事，必將被中國拿來當分化藉口。
美國與馬紹爾群島的COFA今年9月到期，波爾表示，她4月訪問馬歇爾時，得到消息是「沒有核條款、就沒有協議」，意指美國二戰後曾在馬紹爾群島從事長達10幾年的核實驗，造成嚴重污染與後遺症，馬國不滿美方過去提出的財務和解方案，要求重議合理補償。
波爾表示，帛琉、馬紹爾群島都是台灣友邦，美方會盡力勸阻COFA盟國轉向承認中國，但仍須尊重獨立國家主權，美國不能阻擋各國與中國往來，例如密克羅尼西亞選擇承認中國，馬紹爾群島於1990到1998年間也曾與中國建交。
波爾認為，美國政府已意識到中國插旗太平洋島國的危機，因此已在索羅門群島、東加（Tonga）開設大使館，未來還將在吉里巴斯、萬那杜（Vanuatu）增設使館，並正等待美國國會批准將「南太平洋鮪魚條約」的資金擴增為3倍，但太平洋島國希望美國「做得更多」。
波爾主張，美國必須派出更多高層官員到太平洋島國訪問，展現對該區域的重視，且需即時投注更多資源，以免危及美國的印太戰略。
新聞來源
延伸閱讀
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- 美加艦艇聯合穿越台海，中國軍艦挑釁險撞美驅逐艦，國防部呼籲尊重自由航行權
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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