2023/06/28,
人文

哲學短文：笛卡兒沉思中的「我」，會突然消亡又突然復活嗎？

哲學短文：笛卡兒沉思中的「我」，會突然消亡又突然復活嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當我們說「我」存在時，我們都會預設這個「我」有「持存性」（subsistence），即這個被證明是存在的我，能在時間的流逝中保持同一地存在（那怕只是一段很短的、連續的時間），而不會在流變的過程中突然消亡，然後又突然復活，又或者忽爾被轉變成完全不同的東西。那麼，笛卡兒發現的「我」，有沒有這種性質呢？

文：Yu Hui

笛卡兒的哲學，在荼毒室的文章、節目等已有簡潔的介紹。在這基礎之上，這篇短文會提出一個有關「我思故我在」的質疑。大家姑且可當成一個小練習，看看以大家對笛卡兒哲學的理解，能否為他辯護。

在《第一哲學沉思錄》首兩段沉思中，笛卡兒提出了他那著名的哲學命題：「I am, I exist.」[註]不少人對這命題趨之若鶩，覺得這就已證明了儘管外在世界可以不存在，但「我」的存在是不可懷疑的，而這個「我」甚至是一切知識的基礎。然而，當我們說「我」存在時，我們都會預設這個「我」有「持存性」（subsistence），即這個被證明是存在的我，能在時間的流逝中保持同一地存在（那怕只是一段很短的、連續的時間），而不會在流變的過程中突然消亡，然後又突然復活，又或者忽爾被轉變成完全不同的東西。那麼，笛卡兒發現的「我」，有沒有這種性質呢？

我們可以這樣設想：在這一刻鐘，讀過笛卡兒的《沉思錄》，我發現儘管全能的魔鬼徹底地欺騙我，我還是須要首先存在，才能被他欺騙。而笛卡兒在書中亦補充說，「我」的存在必然伴隨着「我」的思維活動。換句話講，只要「我」一思想，我就能肯定「我」存在。但細心一想，我們當然並非時刻都在思考，例如在入睡的時候，我們就已經很難確定我們的心靈是否仍那麼勤勞，在連最低工資也沒有的情況下，仍為保證「我」的存在而奮力思考着。這是否等於說，倘若我們沒有在思考，「我」就不存在？那麼「我」還是持存的嗎？

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Photo Credit: Frans Hals United States public domain

可能大家會馬上回答，明早一覺醒來，我還是能夠重新思考，亦能馬上意識到「我」的存在，於是也能回過頭來確保這個「我」其實是一直存在著，但這就引申到另一個問題：依賴回憶，真的能確保「我」的持存性嗎？笛卡兒在書中明確指出，回憶可以是錯誤的，而我們亦無法保證我的回憶不是那佻皮的魔鬼放入我心靈中的假像。這樣的話，我們又怎知道這個「我」其實不是剛剛被創造出來，然而卻被魔鬼值入虛假的回憶，讓我誤以為「我」是一直持存的？

註：不少人以為在《沉思錄》中，笛卡兒提出的是其名言「我思故我在」（je pense, donc je suis）。但準確點說，這句話並非《沉思錄》中的原句。而「我思故我在」則首次出現在笛卡兒的另一部著作《方法論》（Discours de la Méthode

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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