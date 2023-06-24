【東南亞週報】SPACEX助印尼發射通訊衛星｜韓尹錫悅首次訪越南｜帕拉育試乘曼谷黃線單軌電車

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第228期，為讀者挑選2023年6月17日至6月23日期間，有關印尼、泰國、緬甸、越南、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

印尼｜SpaceX助印尼發射第2顆通訊衛星

Elon Musk旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）6月19日協助印尼，自美國佛羅里達州成功發射SATRIA-1通訊衛星，以協助改善印尼離島網路通信。

SATRIA-1通訊衛星（Satellite of the Republic of Indonesia，又名努山達拉3號），為印尼PT Pasifik Satelit Nusantara（PSN）替政府營運，造價5.5億美金，設計壽命15年。印尼政府希望透過該衛星的發射，改善離島地區的網路通信基礎建設，替15萬個學校、醫療場所、地方政府單位提供免費網路。

印尼擁有近2.8億人口，根據統計其2023年網路滲透率約77%，尚有約6000萬人沒有網路基礎建設可使用。為改善離島地區的通訊狀況，印尼在2019年也曾由SpaceX協助發射努山達拉1號（Nusantara 1）通訊衛星，是印尼第一顆使用高通量衛星技術的衛星，並預計在2023下半年發射第三顆通訊衛星努山達拉5號（Nusantara 5）。

SpaceX旗下尚有星鏈計畫（Starlink），是以衛星寬頻互聯網系統為主要服務項目，目前擁有超過2000顆衛星，對全球30個國家或地區提供網路服務。在東南亞地區，SpaceX在2022年宣布進軍菲律賓市場，作為在東南亞的首個服務據點，與當地電信營運商合作，提供星鏈的網路服務。

泰國＆緬甸｜泰主導與緬接觸非正式會談 東協內部意見分歧

緬甸問題懸而未決，泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）上週建議東協全面重新接觸緬甸軍政府，並邀請東協外長及緬甸軍政府外長丹穗（Than Swe）赴泰國巴達雅（Pattaya）出席非正式會議，商討緬甸議題。對此提議，東協內部意見分歧。印尼表示，東協尚未就與緬軍政權領導人重新接觸達成共識，新加坡則是認為，與軍政府以峰會形式接觸還為時過早。

針對批評，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）表示，為保護國家，直接談判是必要的。他指出，泰國與緬甸陸地邊界緊連，遭受的損失比該地區其他國家都大，「這就是為什麼會談是必要的，這不是選邊站」。

該會議最終於6月19日召開，共有7國出席會談，其中泰國、緬甸軍政府及寮國派出外長出席，中國與印度派出高層代表與會，柬埔寨和汶萊則是派出較低層級代表參加。董恩6月20日表示，非正式會談達成一些進展，大家都很滿意會談的內容，希望泰國再舉辦類似的會議，他相信這樣的會談對各方都有利。

對於被問到為何不等東協或泰國新內閣8月上任後再處理緬甸問題，而是急由看守政府主導，董恩表示，泰緬有長達兩千公里長的邊界接壤，緬甸問題會影響泰國邊境貿易、投資和詐騙等問題，解決緬甸問題刻不容緩。

（泰國副總理兼外長董恩6月20日表示，與緬接觸會議取得一些進展。）

泰國｜帕拉育試乘曼谷新單軌電車MRT黃線

泰國代理總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）6月19日乘坐曼谷新營運的黃線單軌電車，試乘後表示非常舒適。他與隨團人員從起始站搭乘至終點站，全程45分鐘。新單軌電車自6月3日起試營運，路線全長30.4公里，連結曼谷北部的拉拋（Lat Phrao）與東北部欖府Samrong路段，共23站。

該單軌電車路線於2018年開始建設，耗資490億泰銖（約新台幣432.6億元），將東曼谷的乘客連結到主要的電力鐵路路線。新單軌電車採用中國製造的Innovia Monorail 300 Bombardier列車，最高時速為80公里，每節車廂可容納568名乘客，每小時可載送約1萬7000名乘客。

新單軌電車路線與綠線、機場鐵路以及藍線有連結，而黃線也即將藉著Yaek Lam Sali站與橘線連結。

在為期1個月的試營運時，乘客可在特定時段免費搭乘新單軌電車，因此自7月3日起，乘客須開始購買車票。車票價格落在15至45泰銖之間（大約新台幣13至40元之間），但帕拉育表示，政府目前正考慮實施一種綜合票務系統，給予乘客折扣。在全面營運前，政府可能會根據前三個月的消費者物價指數調整票價。帕拉育表示內閣尚未討論綜合票務系統，近期內應不會落實新措施。

Photo Credit： Tarmashiba CC BY SA 4.0 黃線單軌電車。

越南｜韓尹錫悅首次訪越 強化經貿關係

韓國總統尹錫悅6月22日至24日出訪越南，是其2022年上任後首次出訪東南亞地區，期間率領200多位企業家同行，會晤越共總書記阮富仲、國家主席武文賞、總理范明正、國會主席王廷惠等要職。

路透社報導指出，此次韓國與越南領導人的會晤正值關鍵時刻，包含雙邊貿易額下降、越南政府近期計劃對韓國製造商增加課稅。與2022年前5個月比較，今年的雙邊貿易額下降約25%，其中越南向韓國進口產僅下降30%。此外，因應經濟合作暨發展組織（OECD）擬在2024年導入的全球稅，越南可能在明年起提高企業的稅賦負擔。稍早媒體報導指出，三星電子聯合其他外商正在與越南政府談判，希望政府給予業者補貼。

除了經貿議題外，尹錫悅也指出，越南是韓國在促進印太地區自由、和平與繁榮的重要夥伴，並強調兩國關係在過去建交的30年間有顯著進展。2022年12月，時任國家主席的阮春福在首爾與尹錫悅會面，慶祝兩國建交30週年，並宣布雙邊關係在升級為「全面戰略夥伴關係」。