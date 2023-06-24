俄國傭兵組織「瓦格納集團」疑似號召武裝叛變，俄加強維安部署裝甲車

瓦格納首腦控俄軍殺害手下戰士，與俄政府陷僵局

（中央社）俄羅斯當局今（24）日指責傭兵組織領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）號召武裝叛變。普里戈任先前在未提供證據的情形下，聲稱俄軍高層在空襲中殺害他手下大批戰士，他矢言要懲罰那些軍方領袖。

《路透社》報導，俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）與俄軍之間的這場僵局，許多細節仍不清楚，看來像是總統普亭（Vladimir Putin）自去（2022）年2月下令全面入侵烏克蘭以來所面臨的國內最大危機。

在瓦格納集團領袖普里戈任與國防部之間的對峙幾乎達到頂點之際，國防部發布聲明表示，普里戈任的指控「不實，是資訊上的挑釁」。

普里戈任說，他的行動不是軍事政變。但在一系列狂亂的語音訊息中，普里戈任似乎暗示他的2萬5000名民兵正準備推翻國防部的領導階層。不過，《路透社》提到，在這些語音訊息中，普里戈任的聲音有時聽起來不一樣，也無法獨立核實。

普里戈任表示：「我們有2萬5000人，將找出國家發生混亂的原因。」他同時承諾解決任何阻礙瓦格納集團的檢查站或空軍。

俄羅斯官方通訊社《塔斯社》（TASS）報導，莫斯科正加強安全措施，尤其是首都最重要的政府機構與基礎設施。

今天稍早，普里戈任似乎在與國防部日益激烈的爭執中跨越了新界線。他說，俄羅斯政府入侵烏克蘭的理由是基於軍隊高層編織的謊言。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）國內安全部門表示，普里戈任涉嫌煽動武裝叛亂，已展開刑事立案，一旦定罪，最重可判處20年徒刑。

俄羅斯聯邦安全局表示：「普里戈任的言論實際上是呼籲在俄國領土上發動武裝內部衝突，他的行為對於對抗親法西斯烏克蘭軍隊的俄軍來說，是背後插刀」。

「我們籲請……戰士們不要犯下不可挽回的錯誤，停止對俄羅斯人民做出任何強制行動，不要執行普里戈任的犯罪和叛國命令，而是採取行動拘留他。」

克里姆林宮表示，普亭已獲悉此事，「正採取必要措施」。

BREAKING: Footage reportedly showing clashes between Wagner Group forces and Russian military near Rostovpic.twitter.com/EUPyB78Wqc — The Spectator Index (@spectatorindex) June 24, 2023

瓦格納籲俄軍領導階層下台，稱要求正義非政變

（中央社）傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任今天指出，呼籲讓俄羅斯軍事領導階層下台，並非企圖推翻政府，而是努力要恢復「正義」，俄方對發動「武裝叛變」的號召已展開犯罪調查。

62歲的普里戈任宣布維持數以千計部隊在他指揮之下後，他在社群媒體聲明指出：「這不是軍事政變，而是要求正義之舉。我們的行動不會干擾部隊。」

克里姆林宮則表示，總統普亭知悉瓦格納所稱俄軍襲擊這個私人軍事集團兵營的事，表示將採取「必要措施」。

普里戈任誓言反抗莫斯科軍事領導階層後，俄羅斯聯邦安全局對於號召發動「武裝叛變」展開犯罪調查。

俄羅斯媒體引述國家反恐委員會（National Anti-Terror Committee）聲明指出，「針對這些言論，俄羅斯聯邦安全局已對號召武裝叛變的行為立案調查。」

烏克蘭軍方今天表示，正密切關注莫斯科內訌的發展。烏克蘭國防部推文指出，「我們正在觀察。」

瓦格納首腦促軍事領袖下台，俄加強維安部署裝甲車

（中央社）俄羅斯國營通訊社今天報導，在俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任呼籲推翻軍事高層後，莫斯科當局強化了安全措施。當地媒體播出的畫面顯示，有裝甲車部署到首都各處。

《塔斯社》引述執法消息人士說法報導：「莫斯科的維安措施已經強化。所有關鍵設施、政府與交通基礎設施目標都受到嚴密保護。」

稍早，瓦格納集團創辦人普里戈任指控莫斯科當局以致命飛彈襲擊他的部隊，並矢言報復。

瓦格納集團在烏克蘭東部的關鍵戰鬥中扮演重要角色。62歲的普里戈任說，他正在發起一場恢復「正義」的抗議遊行，呼籲撤換俄羅斯國防部最高官員。

同時，俄羅斯國營電視台臨時播放特別報導，呼應俄羅斯聯邦安全局（FSB）的聲明，指控普里戈任挑起「內部衝突」，敦促瓦格納戰士扣押他。

俄羅斯媒體播出非專業人士提供的畫面，顯示有裝甲車部署到首都各處，包括國防部附近。

This is huge: The Wagner Group is now storming the headquarters of the Russian Defense Ministry in Rostov, Russia, which means they are well on their way to Moscow. Not a great day to be Vladimir Putin or a Putin supporter today. A coup in real-time. pic.twitter.com/2rwfpXrgux — Victor Shi (@Victorshi2020) June 24, 2023

傳俄國瓦格納集團策劃叛變，美：監控情勢中

（中央社）克里姆林宮今天宣布，俄羅斯檢察總長已告知總統普亭，說傭兵組織瓦格納集團企圖策劃武裝叛亂，美方表示正密切監控情勢。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「俄羅斯聯邦檢察總長克拉斯諾夫（Igor Krasnov）向普亭通報，已啟動與企圖組織武裝叛亂有關的刑事案件。」

《法新社》報導，克宮還說，普亭正持續接收有關瓦格納集團與俄國國防部之間日益緊張的最新情況。

培斯科夫在俄國新聞機構報導的發言中指出：「國防部、聯邦安全局、內政部、國家近衛軍等安全服務和執法機構全天候不斷向總統進行彙報。」

白宮發言人表示，瓦格納首腦呼籲對莫斯科高層發動「武裝叛變」後，白宮正在監控俄國情勢，總統拜登也已聽取相關簡報。

白宮國家安全會議（NSC）發言人霍奇（Adam Hodge）說：「我們正在監控情勢，會針對事態發展向盟友及夥伴進行磋商。」

烏人憂俄國發動核攻狂囤碘片，基輔籲勿陷入恐慌

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱俄羅斯計劃在遭占領的札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠發動輻射外洩事件後，基輔當局呼籲烏克蘭民眾不要恐慌或囤積碘片。

澤倫斯基本週表示，占領歐洲最大核電廠札波利沙核廠的俄軍打算藉由策劃一場輻射外洩事件來發動「恐怖攻擊」。