2023/06/24,
社會

竹北瓦斯管線加壓異常，消防局接獲15起瓦斯漏氣、12起火警，外洩範圍一次看

竹北瓦斯管線加壓異常，消防局接獲15起瓦斯漏氣、12起火警，外洩範圍一次看
Photo Credit: 竹北人有事嗎 FB社團影片截圖

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竹北市上午8時許陸續有民眾報案，共計15件瓦斯漏氣及12件住宅火警案件，案件區域大致發生在三民路、中正東路及博愛街等，其中竹北市中正東路215號火警案件有氣爆情形，9至11樓有冒煙情形，消防人員已到達現場逐層搜索中，目前火勢已撲滅，無人受傷。

竹北市今（24）日上午傳出多起瓦斯漏氣、氣爆與住宅火警，竹北市長鄭朝方於臉書貼文表示，目前竹北瓦斯加壓站壓力出現異常，竹北市區內多點發生瓦斯外洩，竹北市公所已通報瓦斯公司，瓦斯公司已緊急派員前往檢查及處理。若民眾有發現瓦斯外洩情形，請撥打119，通報消防人員人員至現場戒備。

《聯合新聞網》報導，今天上午8時許竹北市的瓦斯管線線路疑似出現加壓異常，造成市區大範圍多處用戶住家閥門破裂外洩，包含台元街、三民路、和平街、文化街、光明二街、建國街、仁義路、仁愛路、博愛街、中山路、仁和街、中正東路都傳外洩。有住戶更還原事發時只見廚房發生巨響，隨即查看只見室內管線已經脫落，瓦斯正不斷源源不絕露出。

《中央社》報導，新竹縣消防局指出，上午8時許，陸續受理竹北市15件瓦斯漏氣及12件住宅火警案件，案件區域大致發生在三民路、中正東路及博愛街等，其中竹北市中正東路215號火警案件有氣爆情形，9至11樓有冒煙情形，消防人員已到達現場逐層搜索中，目前火勢已撲滅，無人受傷。

《中時新聞網》報導，消防局接獲通報瓦斯外洩範圍包括：

1、新竹縣竹北市台元街41號x樓（站前威力）（瓦斯漏氣）
2、新竹縣竹北市三民路490號x樓（瓦斯味）
3、新竹縣竹北市和平街172號 （瓦斯漏氣）
4、新竹縣竹北市文化街140號x樓
5、新竹縣竹北市光明二街81巷43號（瓦斯外洩）
6、新竹縣竹北市建國街62號x樓 （瓦斯漏氣）-竹北分局轉
7、新竹縣竹北市建國街62號x樓 （瓦斯漏氣）-竹北分局轉
8、新竹縣竹北市仁義路180巷
9、新竹縣竹北市仁愛街53號（瓦斯味）
10、新竹縣竹北市博愛街223號（瓦斯漏氣）
11、新竹縣竹北市中山路501巷5弄33號

火災-一般（集合）住宅:

12、新竹縣竹北市仁和街31號x樓-火警 xF冒煙 已熄滅
13、新竹縣竹北市中正東路215號 31 11 12 61
14、新竹縣竹北市博愛街275巷8弄1號

《聯合新聞網》報導，竹北居民紛紛在個人臉書「開地球」呼籲竹北人不要開瓦斯。有網友說，「今天早上一起床要燒水泡茶時，廚房瓦斯爐的瓦斯突然大量噴出」、「早上8點多突然聞到瓦斯味，進去廚房竟然聽到嘶嘶漏氣聲，趕緊關掉瓦斯總開關，不開火，不開電器，保持通風，加扇子手動搧風，然後聽到消防車出動聲音」。

《中央社》報導，消防局已通報相關局處緊急成立應變中心，並且呼籲民眾不要圍觀案發現場，人車請行駛替代道路，避免影響救災，若發生瓦斯外洩，應遵守瓦斯外洩處理4準則：1、禁止開關任何電源或電器用品，避免產生火花。2、立即關閉瓦斯桶開關。3、輕緩推開門窗通風。4、離開現場到戶外。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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