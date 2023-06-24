竹北瓦斯管線加壓異常，消防局接獲15起瓦斯漏氣、12起火警，外洩範圍一次看
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竹北市上午8時許陸續有民眾報案，共計15件瓦斯漏氣及12件住宅火警案件，案件區域大致發生在三民路、中正東路及博愛街等，其中竹北市中正東路215號火警案件有氣爆情形，9至11樓有冒煙情形，消防人員已到達現場逐層搜索中，目前火勢已撲滅，無人受傷。
竹北市今（24）日上午傳出多起瓦斯漏氣、氣爆與住宅火警，竹北市長鄭朝方於臉書貼文表示，目前竹北瓦斯加壓站壓力出現異常，竹北市區內多點發生瓦斯外洩，竹北市公所已通報瓦斯公司，瓦斯公司已緊急派員前往檢查及處理。若民眾有發現瓦斯外洩情形，請撥打119，通報消防人員人員至現場戒備。
《聯合新聞網》報導，今天上午8時許竹北市的瓦斯管線線路疑似出現加壓異常，造成市區大範圍多處用戶住家閥門破裂外洩，包含台元街、三民路、和平街、文化街、光明二街、建國街、仁義路、仁愛路、博愛街、中山路、仁和街、中正東路都傳外洩。有住戶更還原事發時只見廚房發生巨響，隨即查看只見室內管線已經脫落，瓦斯正不斷源源不絕露出。
《中央社》報導，新竹縣消防局指出，上午8時許，陸續受理竹北市15件瓦斯漏氣及12件住宅火警案件，案件區域大致發生在三民路、中正東路及博愛街等，其中竹北市中正東路215號火警案件有氣爆情形，9至11樓有冒煙情形，消防人員已到達現場逐層搜索中，目前火勢已撲滅，無人受傷。
《中時新聞網》報導，消防局接獲通報瓦斯外洩範圍包括：
1、新竹縣竹北市台元街41號x樓（站前威力）（瓦斯漏氣）
2、新竹縣竹北市三民路490號x樓（瓦斯味）
3、新竹縣竹北市和平街172號 （瓦斯漏氣）
4、新竹縣竹北市文化街140號x樓
5、新竹縣竹北市光明二街81巷43號（瓦斯外洩）
6、新竹縣竹北市建國街62號x樓 （瓦斯漏氣）-竹北分局轉
7、新竹縣竹北市建國街62號x樓 （瓦斯漏氣）-竹北分局轉
8、新竹縣竹北市仁義路180巷
9、新竹縣竹北市仁愛街53號（瓦斯味）
10、新竹縣竹北市博愛街223號（瓦斯漏氣）
11、新竹縣竹北市中山路501巷5弄33號
火災-一般（集合）住宅:
12、新竹縣竹北市仁和街31號x樓-火警 xF冒煙 已熄滅
13、新竹縣竹北市中正東路215號 31 11 12 61
14、新竹縣竹北市博愛街275巷8弄1號
《聯合新聞網》報導，竹北居民紛紛在個人臉書「開地球」呼籲竹北人不要開瓦斯。有網友說，「今天早上一起床要燒水泡茶時，廚房瓦斯爐的瓦斯突然大量噴出」、「早上8點多突然聞到瓦斯味，進去廚房竟然聽到嘶嘶漏氣聲，趕緊關掉瓦斯總開關，不開火，不開電器，保持通風，加扇子手動搧風，然後聽到消防車出動聲音」。
《中央社》報導，消防局已通報相關局處緊急成立應變中心，並且呼籲民眾不要圍觀案發現場，人車請行駛替代道路，避免影響救災，若發生瓦斯外洩，應遵守瓦斯外洩處理4準則：1、禁止開關任何電源或電器用品，避免產生火花。2、立即關閉瓦斯桶開關。3、輕緩推開門窗通風。4、離開現場到戶外。
新聞來源
- 瓦斯加壓站異常爆火警！竹北2路段全面封鎖 已12人救出（中時新聞網）
- 竹北大範圍瓦斯管線加壓異常氣爆！今早釀12起火警、15起外洩（聯合新聞網）
- 竹北瓦斯加壓站壓力異常多處火警 1大樓氣爆無人受傷【更新】（中央社）
- 竹北驚傳多起火警、瓦斯外洩 楊文科：即刻成立緊急應變中心 全力救災（聯合新聞網）
- 竹縣竹北瓦斯加壓站壓力異常 多處外洩與住宅火警（中央社）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！