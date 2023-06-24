2023/06/24,
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立委鄭正鈐遭控「摳手掌心」性騷，國民黨表示絕無吃案，鄭：不實指控需要時會提訴訟

立委鄭正鈐遭控「摳手掌心」性騷，國民黨表示絕無吃案，鄭：不實指控需要時會提訴訟
Photo Credit: 鄭正鈐 FB

我們想讓你知道的是

，國民黨21日公布性騷擾申訴處理情形，針對男性國民黨立委涉嫌騷擾男記者事件，被外界質疑「吃案」；此案受害者的學長、網紅楊律師昨天說，性騷嫌疑人就是鄭正鈐。鄭正鈐今天在新竹市議會接受媒體聯訪時被問及此事，他表示，黨中央有沒有吃案，要問黨中央，但他有被黨中央調查，也有據實回應當時的情況。

調查藍委疑性騷記者變吃案？國民黨：絕對沒有

（中央社）國民黨21日公布多件性騷案簽結，昨（23）日有網紅楊律師指控其中1案涉嫌「吃案」。國民黨晚間表示，接獲此申訴案件後，立即啟動調查，雙方對事發當下情況說法有顯著落差，調查過程都與當事人兩造保持聯繫，絕無吃案。

政壇性騷案持續延燒，國民黨21日公布性騷擾申訴處理情形，針對男性國民黨立委涉嫌騷擾男記者事件，文傳會主委林寬裕受訪指出，已約詢雙方當事人，因為兩人對當時事件發生有不同看法，但都能接受黨的處理原則，因此調查告一段落。

不過，此案受害者的學長、網紅楊律師昨天透過臉書指出，性騷嫌疑人就是國民黨立委鄭正鈐，但這件metoo與眾不同，當事人現職是記者，只要公開貼文或向媒體爆料，就能輕易讓犯人受輿論及政治的制裁，但他決定走正規程序，於6月4日向國民黨提起性騷擾申訴。

楊律師說，國民黨也真的開始調查，並派人和雙方訪談。事後，國民黨傳一份「事件說明」給受害人，因要求修改部分文字內容，受害人未簽名；直至21日，受害人經新聞報導才發現，國民黨發布「新聞稿」稱「雙方同意到此為止」，將此性騷調查案簽結。

楊律師在貼文裡還臚列4點，解析國民黨這系列操作方式，並稱「這真的是超完美吃案，進可攻退可守」，而受害人在實質上無法律程序而被吃案後，同意他寫這篇文章，公開這一切。

對此，國民黨晚間回應指出，接獲此申訴案件後，國民黨立即啟動調查，詢問雙方當事人，雙方對事發當下的情況說法有顯著落差。

國民黨說，在此情況下，將雙方說法紀錄存查，並告誡該名立委，對於不管男性或女性的互動，都應該有所分際，勿讓對方有被騷擾的感受；調查過程都與當事人兩造保持聯繫，絕無吃案。

國民黨表示，若申訴人有新事證或證人有助還原當時現場，必再啟調查程序，亦支持當事人向警察、司法機關申訴，由司法來調查確定當時的真相，維護當事人權益。

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Photo Credit: 中央社
國民黨立委鄭正鈐（前右2）遭控「摳手掌心」性騷，鄭正鈐表示對他的指控完全是子虛烏有，若繼續不實指控，需要時就會提起訴訟。

遭控性騷且吃案，鄭正鈐：不實指控需要時會提訴訟

（中央社）國民黨立委鄭正鈐遭控「摳手掌心」性騷，外界質疑國民黨吃案。鄭正鈐今天說，不太理解黨中央處理狀態，但對他的指控完全是子虛烏有，若繼續不實指控，需要時就會提起訴訟。

政壇性騷案持續延燒，國民黨21日公布性騷擾申訴處理情形，針對男性國民黨立委涉嫌騷擾男記者事件，被外界質疑「吃案」；此案受害者的學長、網紅楊律師昨天說，性騷嫌疑人就是鄭正鈐。

鄭正鈐今天在新竹市議會接受媒體聯訪時被問及此事，他表示，黨中央有沒有吃案，要問黨中央，但他有被黨中央調查，也有據實回應當時的情況。

鄭正鈐說，那天是黨團的媒體餐敘，他們跟所有的媒體都握了手，來的時候有握手、走的時候也有握手，所以他也不知道到底情況是怎樣，黨部也沒有跟他說指控他的記者是誰，所以他也不知道到底是誰。

媒體詢問，楊律師說，受害男記者經新聞報導才發現，國民黨發布「新聞稿」稱「雙方同意到此為止」，將此性騷調查案簽結，是否認為這是正確說法。

鄭正鈐說，不太理解黨中央處理狀態，但他們該回應的都回應了，書面資料上寫的也非常清楚；這樣的指控完全子虛烏有，也沒有性騷擾的事情。

媒體追問後續是否會提告，鄭正鈐說，若繼續不實指控，做不實的政治操作，需要的時候就會提起訴訟，但到目前為止因為不知道是哪個男記者，所以也不知道要怎麼去提告。

至於未來握手的時候會不會特別注意？鄭正鈐說，肯定要特別注意，但坦白說握手也握了幾十年，都沒發生過這樣的事情，在座的人應該也都跟他握手過，所以他個人也很不能理解。鄭正鈐也在受訪後，與記者逐一握手。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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