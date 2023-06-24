2023/06/24,
美加

美國參議院軍委會推進國防授權法案，擬為台灣軍隊建立全面性訓練

美國參議院軍委會推進國防授權法案，擬為台灣軍隊建立全面性訓練
Photo Credit: 中央社

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根據參院軍委會公布的執行摘要，參院版法案為2024財政年度編列8863億美元（約新台幣27兆6348億元）國防總預算。摘要列出3大項23小項法案重點，其中包括為台灣軍隊建立全面性訓練、諮詢及制度性能力建構計畫。摘要亦要求美方與台灣適當官員往來，以擴大雙方在軍事網路安全活動的合作。

（中央社）繼聯邦眾議院軍委會後，美國聯邦參議院軍委會今（24）日通過2024財政年度國防授權法案。法案擬為台灣軍隊建立全面性訓練、諮詢及能力建構計畫，並呼籲美台擴大網路安全合作。

歷經3天閉門審議，參議院軍委會今天上午以24票贊成、1票反對的壓倒性票數，通過參院版國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）。

根據參院軍委會公布的執行摘要，參院版法案為2024財政年度編列8863億美元（約新台幣27兆6348億元）國防總預算。摘要指出，美國面對的國安挑戰既危險且日益增加，其中最急迫的是美國首要競爭對手的中國；北京是唯一有意圖且有能力對美國安全與經濟利益構成持續性挑戰的國家。

除中國之外，摘要點名俄羅斯為「暴力及破壞穩定勢力」，並批評伊朗、北韓持續挑戰「邊緣政策」的極限。

摘要列出3大項23小項法案重點，其中包括為台灣軍隊建立全面性訓練、諮詢及制度性能力建構計畫。摘要亦要求美方與台灣適當官員往來，以擴大雙方在軍事網路安全活動的合作。

在此之前，眾議院軍委會22日凌晨以58比1的票數，通過眾院版國防授權法案。

眾院軍委會目前尚未公布通過版內容，但根據委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）12日公布的草案，在台灣部分，國會呼籲美台進行實地訓練與軍事演習、促進雙邊國防官員交流。

在協助台灣維持自我防衛能力方面，草案支持台灣透過對外軍售（Foreign Military Sales）、直接商業銷售（Direct Commercial Sale）、產業合作等方式獲得防衛物品與服務，以支持不對稱戰略能力。

按照慣例，參、眾議院軍委會每年分別提出國防授權法案，兩院軍委會通過各自版本後，再送交兩院院會審議並表決通過。由於兩院版本多不同，往往須耗費數個月協商出共識版本，再交由兩院各自表決通過，才能遞交總統簽署生效。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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