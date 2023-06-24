【化石魔術師1】全台首位古生物清修師，蕭語富30年「尋寶」揭開化石神秘面紗
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這個鮮為人知的行業，除要求手巧，更要有豐富古生物知識底蘊。53歲的蕭語富說，「化石先生」分為清修組、復原組、裝架組和3D建模組，員工主要以藝術、雕塑相關科系為主，而合格的古生物清修師須對沉積岩有一定認知，也要了解地球演化各年代代表性古生物。
古生物世界迷人又複雜，往往須靠化石魔術師如鑽研考古的學者或化石清修師協助述說，透過他們熱誠又專業的紮實研究及純熟技巧，讓古生物化石得以另一種方式講述千萬年前生命故事。
（中央社）全球唯一面頰完整保存皮膚的三角龍頭骨隱身新北市樹林區一處工作室，化石修復師蕭語富小心翼翼清修這個今（2023）年初才在美國出土的4噸重化石，希望讓珍貴頭骨恢復得「有頭有臉」。
這間低調的工作室約200坪，外頭大門深鎖，還有保全連線，但一踏進工作室，10多公尺長藍鯨骨骼標本展現氣勢，角落隔間白髮男子手持氣動筆，一旁馬達持續轟隆運轉，男子專注清修三角龍頭化石，他就是化石先生股份有限公司執行長蕭語富──台灣首名古生物清修師。
這個鮮為人知的行業，除要求手巧，更要有豐富古生物知識底蘊。
53歲的蕭語富說，「化石先生」分為清修組、復原組、裝架組和3D建模組，員工主要以藝術、雕塑相關科系為主，而合格的古生物清修師須對沉積岩有一定認知，也要了解地球演化各年代代表性古生物，一拿到沉積岩，就要有能力判斷裡頭可能有哪些古生物，腦海浮現標的物骨骼解剖構造。
人稱「老蕭」的蕭語富以三角龍化石「角頭」為例說，2018年與美國蒙大拿州（State of Montana）地主合作挖掘出土，當時盡可能連同周圍沉積岩以石膏包覆保護，隔年運抵台灣，完成清修前，沒人知道物件完整性。
蕭語富原本以為角頭沒下頜，清修後驚見角頭嘴巴閉著，下頜完整合在上頜內，「這是全世界最完整的三角龍頭」，也發現角頭生前經歷的驚濤駭浪，「頭骨被暴龍後腳抓住留下爪痕，頸盾邊緣也被暴龍咬一大口缺了一塊又癒合沒死，但鼻梁嚴重斷裂，很可能是致命傷」。
同一處今年初又出土另件三角龍頭骨化石，蕭語富表示，三角龍死後一般會被大自然分解，但這物件卻側躺、眼睛微閉「木乃伊化」，乾燥過程中被沉積掩埋，骨骼上層從頸盾後方延續到面頰、眼睛，完整保存一層厚厚猶如鱷魚皮革般皮膚，是全球唯一，可從中研究角龍皮膚結構及如何透過皮膚抵禦攻擊。
這些古生物的生命與生存故事，都要由化石修復師協助述說。
興趣使然的蕭語富21歲前往德國學古生物清修技術，26歲創立公司後又無預警遭拔經營權，一度灰心喪志，環島時起心動念想改行開海產店，直到2019年東山再起成立「化石先生」，目前有20多間門市，也協助博物館策展、大型物件清修和直播拍賣，業績逐年成長。
回憶30多年「尋寶」歷險，蕭語富說，曾在東南亞明知是假貨，卻不得不掏錢向兜售農家購買，否則出不了大門，也曾在蘇聯瓦解後前往俄羅斯，當地沒計程車，只能搭私家車前往山上，抵達後司機居然轉頭望著他，再對賣家示意「割喉」手勢，令他緊張萬分，幸好最終都化險為夷。
這些經歷都有助於揭開古生物神秘面紗；蕭語富回憶，在美國亞利桑那州（State of Arizona）土桑（Tucson）交易市場，瞥見土疙瘩些微露出恐龍蛋和骨骼，起初心想可能是被河流沖積後混合埋藏的化石，恐龍蛋與骨骼分屬不同物種，細究後發現蛋與骨骼還有段距離，他一心想解開埋藏在這塊沉積岩內的謎底。
蕭語富先耐心修出腸骨，加上已知的恐龍蛋，他大膽假設恐龍已懷有身孕，緊接著2顆恐龍蛋越清越發完整，加上以腸骨、恥骨和坐骨形成的三角空洞內插著股骨，不但都在相對應鉸鏈位置，且關節面都沒錯位。
「哇，Bingo」，蕭語富說，這些證據顯示這是隻「會直立行走的恐龍」被活體掩埋，且2顆恐龍蛋卡在骨盆內，代表不是隨河流漂入沉積岩，而是這對卵原本就在恐龍肚內，他向研究人員表述後，學者2005年在國際期刊《科學》（Science）發表全球首件懷孕雙卵竊蛋龍論文。
這些成就感推動著蕭語富打造小而美博物館的夢想，透過化石「借屍還魂」訴說地球演化史，館內除有藝術化大型物件，如暴龍、三角龍，還有許多互動設施，讓孩童能觸摸物件，經遊戲中學得知識。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。