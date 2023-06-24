【化石魔術師2】千元鈔帝雉隱藏的秘密，台大副教授蔡政修揭神秘面紗

千元鈔帝雉隱藏的秘密，台大副教授揭神秘面紗

古生物世界迷人又複雜，往往須靠化石魔術師如鑽研考古的學者或化石清修師協助述說，透過他們熱誠又專業的紮實研究及純熟技巧，讓古生物化石得以另一種方式講述千萬年前生命故事。

（中央社）台灣有恐龍？國立台灣大學副教授蔡政修從收藏家處取得鳥類腳部化石，證實是千元鈔圖樣帝雉的雉科物種，就科學定義，鳥類就是貨真價實的恐龍，也發表為台灣首件鳥類恐龍研究。

台大生命科學系副教授蔡政修翻開教科書，開宗明義指恐龍的科學定義是「滅絕的三角龍和現生麻雀的最近共同祖先的後代」，蔡政修說，台灣未曾發現鳥類化石，他到台大任教後，一心想找出鳥類化石證據，鳥類是用於定義恐龍很重要的類群。

台灣古生物研究發展可回溯到日治時期，台北帝國大學（台大前身）地質學教授早坂一郎在古生物領域有崇高地位，不時前往台南找化石，也指導當在地人找化石技術；第2次世界大戰後，早坂一郎等日籍學者相繼離台，台灣古生物研究幾乎停滯，但在台南，找化石的傳承卻自然而然流傳下來。

為與鳥類恐龍化石相遇，蔡政修無數次到台南市拜訪化石收藏家，終獲對方首肯，捐出大小如一節小指般珍貴鳥類腳部標本，蔡政修眼睛為之一亮，從型態等方面研究，判斷標本就是新台幣1000元鈔票上的國鳥帝雉的雉科物種，2021年投稿國際期刊很快被接受，這也是台灣首件發現鳥類恐龍的研究。

除空域鳥類恐龍，陸域也有進展，蔡政修調閱早坂一郎1942年發表研究報告，發現早坂一郎將下頜骨化石鑑定為「貓屬」，但早坂一郎其實是想表達大隻的貓「老虎」，推測80年前因分類認知有落差，當年寫法兩者卻是相同。

由於原始標本已不見蹤影，蔡政修花許多心力希望尋回卻毫無所獲，只能透過僅存1張照片，經抽絲剝繭大量分析，去年首度證實台灣也曾有如動畫電影「冰原歷險記」（Ice Age）中狄亞哥（Diego）角色「劍齒虎」出沒。

台灣古生物化石出土重鎮除台南，半世紀前漁船在澎湖海域底拖作業也撈出不少化石，蔡政修從研究室櫃子小心翼翼取出半缽狀化石，指著說這就是露脊鯨耳骨。

蔡政修表示，台灣曾有研究發現，露脊鯨體長可達17、18公尺，除是台灣發現最大化石物種，研究也證實生存在南、北半球高緯度的露脊鯨是透過台灣靠西太平洋海域這條「偉大航道」南北交流。

電影《侏羅紀公園》（Jurassic Park）系列風靡全球，凶猛恐龍撕咬獵物畫面撼動人心，蔡政修說，電影能接續不斷推出續集，須有紮實研究成果支持，他期盼台灣也能建構「更新世公園」（Pleistocene Park），想像一群劍齒虎正獵捕猛瑪象、犀牛，一旁還有世界最大7公尺長「台灣豐玉姬鱷」在河川潛伏伺機而動，訴說專屬於台灣的古生物故事。

Photo Credit: 中央社 國立台灣大學生命科學系副教授蔡政修（圖），手持大小如一節小指般珍貴鳥類腳部標本，2021年以此研究投稿國際期刊，發表台灣首件發現鳥類恐龍研究。

為籌古生物研究經費，台大副教授車貼募款條碼

（中央社）台灣古生物學研究不如國外蓬勃發展，國立台灣大學生命科學系副教授蔡政修為籌研究經費，申請募款專戶，並把募款QR Code貼在自家轎車，專戶成立4年多來共募到新台幣200萬元。

2004年拖板車載運1隻擱淺在雲林縣沿海的17公尺長抹香鯨到國立成功大學解剖途中，在台南市抹香鯨腹腔突然暴裂，大量內臟散落路面，就在眾人感到惡臭紛紛遠離時，當時就讀成大2年級的蔡政修卻無比興奮，宛如磁鐵般受到吸引。

蔡政修鑽進抹香鯨清除剩餘組織，在龐大身軀裡挖呀挖，以便製成骨骼標本。他爬上高大軀體，趴在頂端測量，形容自己就像是「鯨騎士」，過程中不禁對抹香鯨如何演化到如此巨大感到好奇，為釐清來龍去脈，蔡政修著手研究國外文獻，確立朝古生物學研究發展方向。

不過，國內、外多半在博物館從事古生物研究，無法取得學歷，蔡政修邊在東海大學念研究所，邊在國立自然科學博物館研究，取得碩士後到國外深造，獲紐西蘭奧塔戈大學（University of Otago）全額獎學金，畢業後前往日本工作，2018年獲聘台大執教。

在台灣從事古生物研究，資金向來是最大難題，蔡政修舉例，友人曾在英國1場古生物演講結束後，有人默默當場贊助500萬英鎊（約新台幣1.9億元），但台灣大眾不熟悉這門學科，外界又總以為台大資源豐富，加上他看起來很年輕，「很多人覺得我還很菜」，大家覺得台大老師「就是頭髮要白白的」才有說服力，募款不易。

蔡政修到台大任教第1件事就是花半年向台大申請專款專戶，2018年取得同意後，他將專戶QR Code貼在自家轎車右後方，有時他開車停等紅燈時，發現機車後座乘客好奇拿起手機掃條碼，是否捐款不得而知，但他猜想應該不多。

蔡政修表示，今年收到1筆50萬元捐款，專戶成立至今已募得總計約200萬元，期盼每年能募得100萬元，也得以規劃未來各階段研究。

Photo Credit: 蔡政修提供 via 中央社 國立台灣大學生命科學系副教授蔡政修（圖）為籌措古生物研究經費，向台大申請設立募款專戶，獲得許可後，他將募款QR Code貼在自家轎車車尾。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範