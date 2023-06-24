【化石魔術師2】千元鈔帝雉隱藏的秘密，台大副教授蔡政修揭神秘面紗
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為與鳥類恐龍化石相遇，蔡政修無數次到台南市拜訪化石收藏家，終獲對方首肯，捐出大小如一節小指般珍貴鳥類腳部標本，蔡政修眼睛為之一亮，從型態等方面研究，判斷標本就是新台幣1000元鈔票上的國鳥帝雉的雉科物種，2021年投稿國際期刊很快被接受，這也是台灣首件發現鳥類恐龍的研究。
千元鈔帝雉隱藏的秘密，台大副教授揭神秘面紗
古生物世界迷人又複雜，往往須靠化石魔術師如鑽研考古的學者或化石清修師協助述說，透過他們熱誠又專業的紮實研究及純熟技巧，讓古生物化石得以另一種方式講述千萬年前生命故事。
（中央社）台灣有恐龍？國立台灣大學副教授蔡政修從收藏家處取得鳥類腳部化石，證實是千元鈔圖樣帝雉的雉科物種，就科學定義，鳥類就是貨真價實的恐龍，也發表為台灣首件鳥類恐龍研究。
台大生命科學系副教授蔡政修翻開教科書，開宗明義指恐龍的科學定義是「滅絕的三角龍和現生麻雀的最近共同祖先的後代」，蔡政修說，台灣未曾發現鳥類化石，他到台大任教後，一心想找出鳥類化石證據，鳥類是用於定義恐龍很重要的類群。
台灣古生物研究發展可回溯到日治時期，台北帝國大學（台大前身）地質學教授早坂一郎在古生物領域有崇高地位，不時前往台南找化石，也指導當在地人找化石技術；第2次世界大戰後，早坂一郎等日籍學者相繼離台，台灣古生物研究幾乎停滯，但在台南，找化石的傳承卻自然而然流傳下來。
為與鳥類恐龍化石相遇，蔡政修無數次到台南市拜訪化石收藏家，終獲對方首肯，捐出大小如一節小指般珍貴鳥類腳部標本，蔡政修眼睛為之一亮，從型態等方面研究，判斷標本就是新台幣1000元鈔票上的國鳥帝雉的雉科物種，2021年投稿國際期刊很快被接受，這也是台灣首件發現鳥類恐龍的研究。
除空域鳥類恐龍，陸域也有進展，蔡政修調閱早坂一郎1942年發表研究報告，發現早坂一郎將下頜骨化石鑑定為「貓屬」，但早坂一郎其實是想表達大隻的貓「老虎」，推測80年前因分類認知有落差，當年寫法兩者卻是相同。
由於原始標本已不見蹤影，蔡政修花許多心力希望尋回卻毫無所獲，只能透過僅存1張照片，經抽絲剝繭大量分析，去年首度證實台灣也曾有如動畫電影「冰原歷險記」（Ice Age）中狄亞哥（Diego）角色「劍齒虎」出沒。
台灣古生物化石出土重鎮除台南，半世紀前漁船在澎湖海域底拖作業也撈出不少化石，蔡政修從研究室櫃子小心翼翼取出半缽狀化石，指著說這就是露脊鯨耳骨。
蔡政修表示，台灣曾有研究發現，露脊鯨體長可達17、18公尺，除是台灣發現最大化石物種，研究也證實生存在南、北半球高緯度的露脊鯨是透過台灣靠西太平洋海域這條「偉大航道」南北交流。
電影《侏羅紀公園》（Jurassic Park）系列風靡全球，凶猛恐龍撕咬獵物畫面撼動人心，蔡政修說，電影能接續不斷推出續集，須有紮實研究成果支持，他期盼台灣也能建構「更新世公園」（Pleistocene Park），想像一群劍齒虎正獵捕猛瑪象、犀牛，一旁還有世界最大7公尺長「台灣豐玉姬鱷」在河川潛伏伺機而動，訴說專屬於台灣的古生物故事。
為籌古生物研究經費，台大副教授車貼募款條碼
（中央社）台灣古生物學研究不如國外蓬勃發展，國立台灣大學生命科學系副教授蔡政修為籌研究經費，申請募款專戶，並把募款QR Code貼在自家轎車，專戶成立4年多來共募到新台幣200萬元。
2004年拖板車載運1隻擱淺在雲林縣沿海的17公尺長抹香鯨到國立成功大學解剖途中，在台南市抹香鯨腹腔突然暴裂，大量內臟散落路面，就在眾人感到惡臭紛紛遠離時，當時就讀成大2年級的蔡政修卻無比興奮，宛如磁鐵般受到吸引。
蔡政修鑽進抹香鯨清除剩餘組織，在龐大身軀裡挖呀挖，以便製成骨骼標本。他爬上高大軀體，趴在頂端測量，形容自己就像是「鯨騎士」，過程中不禁對抹香鯨如何演化到如此巨大感到好奇，為釐清來龍去脈，蔡政修著手研究國外文獻，確立朝古生物學研究發展方向。
不過，國內、外多半在博物館從事古生物研究，無法取得學歷，蔡政修邊在東海大學念研究所，邊在國立自然科學博物館研究，取得碩士後到國外深造，獲紐西蘭奧塔戈大學（University of Otago）全額獎學金，畢業後前往日本工作，2018年獲聘台大執教。
在台灣從事古生物研究，資金向來是最大難題，蔡政修舉例，友人曾在英國1場古生物演講結束後，有人默默當場贊助500萬英鎊（約新台幣1.9億元），但台灣大眾不熟悉這門學科，外界又總以為台大資源豐富，加上他看起來很年輕，「很多人覺得我還很菜」，大家覺得台大老師「就是頭髮要白白的」才有說服力，募款不易。
蔡政修到台大任教第1件事就是花半年向台大申請專款專戶，2018年取得同意後，他將專戶QR Code貼在自家轎車右後方，有時他開車停等紅燈時，發現機車後座乘客好奇拿起手機掃條碼，是否捐款不得而知，但他猜想應該不多。
蔡政修表示，今年收到1筆50萬元捐款，專戶成立至今已募得總計約200萬元，期盼每年能募得100萬元，也得以規劃未來各階段研究。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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