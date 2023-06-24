普亭發表電視談話稱國家面對武裝叛變，瓦格納集團：很快我們就會有一位新總統

俄羅斯當局今（24）日指責「瓦格納集團」（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）號召武裝叛變後，後續情勢發展相當快速。

瓦格納集團領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在社群上發布聲明，稱自己的部隊已經進入俄國境內，並且控制羅斯托夫州首府頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事設施和機場。俄國總統普亭（Vladimir Putin）隨後則在電視上發表談話，確定將瓦格納集團侵入行為定調為武裝叛變。

在瓦格納集團的入侵行動之後，普亭於今日下午首度針對情勢發表談話。根據CNN報導，普亭在向全國發表的談話中敦促團結所有力量，並稱正在發生的事情是「背叛」和「插在我們人民背後的一把刀」。

普亭在談話中表示：「我們目前面對的完全就是一場背叛。過度的野心和既得利益導致了叛國，背叛祖國、背叛人民、背叛瓦格納集團的士兵和指揮官，與我們其他部隊並肩戰鬥和犧牲的事業。」

🚨LATEST COUP UPDATES: PUTIN SPEAKS, PRIGOZHIN RESPONDS, HEAVY CLASHES BEGIN NEAR MOSCOW



- Putin FINALLY made a speech in which he mentioned “treason” and “mutiny” twice, talked about Russia “fighting hard for its future”, labelled the events as an “internal mutiny” and a “stab… pic.twitter.com/dXVeG72cw6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 24, 2023

普亭同時在談話中稱瓦格納集團的行為是「內部叛亂」（internal treachery），並表示分裂國家、撕裂國家的各種政治躁進者和外國勢力都從自己的利益中獲利。「我們不會讓這種事情再次發生。我們將保護我們的人民及國家地位免受任何威脅，包括內部叛亂。」

「那些蓄意走上叛國道路、武裝叛變的人將會受到懲罰。」普亭並表示，任何內部動亂都是對其國家地位的致命威脅，「對我們的人民和我們保護祖國的行動來說，這都是對俄羅斯的打擊。這種威脅將面臨嚴厲的回應。」

同時普亭也表示頓河畔羅斯托夫的局勢仍然困難，目前民事和軍事管理工作基本上受到阻礙。

俄羅斯國家反恐怖主義委員會稍早已宣佈，在莫斯科和沃羅涅日地區展開反恐行動。根據俄羅斯官方媒體報導，這是這些地區第一次宣布反恐行動。

Military coup appears to be underway in Russia after the brutal Wagner mercenaries brigade, which has 50,000 troops, turned on Putin. #Prigozhin #Wagner #WagnerGroup #putinpic.twitter.com/00unZy2tTq — Paul Golding (@GoldingBF) June 24, 2023

BBC報導，根據英國國防部的最新情報，部分瓦格納集團的單位正在向北穿過沃羅涅日州（Vorenezh Oblast），「幾乎可以肯定其目標是前往莫斯科」。

普里戈任稍早曾在Telegram上發布消息表示，瓦格納集團的所有成員都「準備好在針對俄羅斯軍隊的行動中死去」。

他在音訊中表示：「我們所有人都做好了赴死的準備。所有2萬5000 人，然後是另外的2萬5000 人。」他並補充表示，這一行動是「為了俄羅斯人民」而採取的。

針對普亭的電視談話，瓦格納集團於Telegram表示「普亭做出了錯誤的選擇」， 並寫道「很快我們就會有一位新總統。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範