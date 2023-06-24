2023/06/24,
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2023NBA選秀會：狀元「法國怪物」溫班亞馬真情落淚，榜眼米勒籃球路曲折

2023NBA選秀會：狀元「法國怪物」溫班亞馬真情落淚，榜眼米勒籃球路曲折
溫班亞馬。Photo Credit: San Antonio Spurs Twitter

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溫班亞馬成為選秀狀元後真情落淚，他接受ESPN訪問時說：「當我聽到NBA主席喊出我的名字時，這正在實現我一生的夢想，我真的作夢夢過很多次，所以我才會哭了。」

（中央社）2023年NBA選秀會昨（23）日在紐約巴克萊中心登場，前3順位各有特色，「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）一如預期披上馬刺戰袍成為選秀狀元，在未來10年內很有機會成為聯盟門面球星。

溫班亞馬身高7呎5吋（226公分）、臂展8呎（243公分），身體條件讓外界垂涎三尺，尤其他還具備後衛般的投籃手感、前鋒般的移動速度，讓溫班亞馬早在5個月前就被視為狀元的不二人選。

溫班亞馬也是馬刺隊史上第3名選秀狀元，前2名分別是1987年的羅賓森（David Robinson）、1997年的鄧肯（Tim Duncan），而這2名隊史的偉大中鋒，也都幫助馬刺拿過NBA總冠軍。

現在這個重責大任也落到溫班亞馬身上，馬刺隊史拿過5次NBA總冠軍，但最近一次已是2013-14年賽季，也因為溫班亞馬的關係，馬刺也決定再跟74歲的傳奇老教頭帕波維奇（Gregg Popovich）續約3年，希望倚重他過往指導過帕克（Tony Parker）、狄奧（Boris Diaw）等法國球星的經驗，幫助溫班亞馬快速適應NBA強度和生活。

溫班亞馬成為選秀狀元後真情落淚，他接受ESPN訪問時說：「當我聽到NBA主席喊出我的名字時，這正在實現我一生的夢想，我真的作夢夢過很多次，所以我才會哭了。」

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Photo Credit: San Antonio Spurs Twitter
溫班亞馬一如預期披上馬刺戰袍成為今年NBA選秀狀元，在未來10年內很有機會成為聯盟門面球星。

選秀榜眼米勒（Brandon Miller）有著6呎9吋（205公分）的頂級3D身體條件，也是前3順位唯一唸過美國大學的球員，儘管他被夏洛特黃蜂挑走，但美國媒體ESPN卻報導，當米勒去黃蜂試訓時，卻對著當時還是黃蜂老闆、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）說自己的偶像不是他，也很少看過喬丹打球。

米勒成為榜眼的過程曲折離奇，1年前他還被評估會是個2輪新秀甚至落選，之後米勒靠著自身能力提升，加上他所屬的阿拉巴馬大學名列NCAA男籃頭號種子，也讓米勒選秀順位直衝樂透區。

不過就在今年2月，米勒意外捲入一樁大學隊友的槍殺案，儘管最後獲得清白，但也差點讓他斷送籃球生涯。

要不是因為溫班亞馬，身高僅188公分卻有著勁爆體能的韓德森很有機會成為今年選秀狀元。外界評價韓德森傳球視野好、體能條件出色、場上具有領袖氣質，除了三分外線需要加強外，基本上沒有太多缺點，很有機會成為聯盟力捧的新人。

韓德森在今年發展聯盟出賽19場全部先發，平均繳出16.5分、6.8助攻，但三分線命中率僅27.5%。

比較尷尬的是，拓荒者選進韓德森之後，是否會再度啟動當家球星里拉德（Damian Lillard）的交易，又或者讓這名老大哥帶著韓德森組成雙後衛，都還得看後續發展。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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