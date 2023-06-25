Cathay Pacific為什麼翻譯為「國泰」航空？

我們想讓你知道的是
Cathay Pacific到底跟「國泰」兩字有啥關係？這是個困擾人類學徒過往搭機往返台港十餘年的老問題。Pacific是太平洋這個很好理解，那Cathay又是啥東西？
文：金融人類學徒
Cathay Pacific到底跟「國泰」兩字有啥關係？這是個困擾人類學徒過往搭機往返台港十餘年的老問題。
Pacific是太平洋這個很好理解，那Cathay又是啥東西？
國泰航空最早於1946年由美，澳兩國企業家共同創立。最初，他們以「澳華出入口公司」的名義在上海發展，後來才因蔣介石政府的保護主義問題而遷往香港。
在草創的澳華航空離開上海前往香港續業時，公司董事已決定為新公司改名，他們皆表示不想叫「Air Hong Kong」、「Hong Kong Airlines」等很俗的名字（多年後，香港還是有另一家中資航空公司命名Hong Kong Airline出世）。
創辦人本人則特別喜歡「Cathay」這一個在外國人心目中十分「東方古典」的名詞，而他們的夢想則是希望有朝一日能建立的航空王國可越過太平洋彼岸的美國。因此，他們最後決定新公司的名稱為「Cathay Pacific Airways」。
中文名稱從1946年成立至五十年代初亦出現數個版本，包括「英商太平洋航空公司」、「香港太平洋航空公司」、「國泰太平洋航空公司」等......到了五、六十年代隨著中國客人增加，將中文名稱統一為「國泰航空公司」。
那麼這個「東方古典」的Cathay又是啥意思呢？
其實Cathay就是契丹，也就是在我們歷史課本裡把北宋給滅掉的遼國。
西元1124年，在金宋聯軍的夾擊下，契丹人建立的遼國滅亡。遼國大將耶律大石帶領契丹人在遼國西北邊陲稱王，改元延慶，史學界一般以此作為西遼政權的開始。
雖然契丹人在東亞打不贏更野蠻的女真人金國政權，但在中亞卻是所向披靡的存在，逐漸打敗了中亞各個部族國家，並於今天的吉爾吉斯坦境內建都，最遠的邊境接壤了中世紀歐洲史聞風喪膽的塞爾柱土耳其帝國。
西遼帝國在1141年的卡特萬之戰中擊敗塞爾柱帝國聯軍，征服河中地區和花剌子模，從此成為中亞霸主，Cathay（契丹）的威名也遠播至歐洲。
百年後，西元1235年的第二次蒙古西征，蒙古鐵騎的馬蹄踏到了東歐伏爾加河畔。歐洲人再一次驚恐的面對從萬里東方之外奔襲燒殺擄掠的「黃禍」。
歐洲人把入侵的蒙古人稱為韃靼人，據馬可波羅在《東方見聞錄》，稱東亞大陸北方為契丹（Catai）、南方為蠻子（Manji），這本書在歐洲廣為流傳，加深了Cathay這個遙遠而神祕的東方土地在歐洲人的朦朧的印象。
從此，從中亞到歐洲各民族就把當時的遙遠東方的那塊大陸稱為「契丹」。至今傳世的中國古地圖還是可以看到韃靼人帝國的北方領土寫上契丹。
現行的語言中可以用契丹表稱中國一詞的包括：
- 蒙古語：Хятад（Khyatad/Kitad）
- 維吾爾語：خىتاي （Xitay/Hitay）
- 哈薩克語：قىتاي, Қытай, Qıtay
- 韃靼語：Кытай （Qıtay）
- 俄語：Китай（Kitay）
- 烏克蘭語：Китай（Kytay）
- 烏茲別克語：Xitoy （Хитой）
- 保加利亞語：Китай（Kitay）
- 波蘭語：Kitaj
- 斯洛維尼亞語：Kitajska
- 中世紀拉丁語：Cataya, Kitai
- 義大利語：Catai
- 西班牙語：Catay
- 葡萄牙語：Cataio, Catai
- 法語、英語、德語、荷蘭語、北日耳曼語支：Cathay
2022年俄國入侵烏克蘭之後，台灣加入歐美制裁俄國的貿易限制行列。在俄羅斯反制宣布不友好國家的制裁名單中的倒數第五行，新聞翻譯有台灣（中國），其括弧內的俄文Китай直譯就是「契丹」，發音在這裡。
結論，Cathay Pacific 超直譯應該是契丹-太平洋航空。或者，稱為「中國太平洋」航空。其中文名字也很巧妙的截取中間的兩個字. 叫作「國泰」（國太）了。不得不說，當年這些老外的漢學程度與玩弄中文字的藝術，實在是高啊！
同理，台灣的國泰人壽（Cathay Life Insurance Company, Ltd.），其實也就是中國（契丹）人壽啦。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：Cathay Pacific 為什麼是＂國泰＂航空？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！