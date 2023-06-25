Cathay Pacific為什麼翻譯為「國泰」航空？

文：金融人類學徒

Cathay Pacific到底跟「國泰」兩字有啥關係？這是個困擾人類學徒過往搭機往返台港十餘年的老問題。

Pacific是太平洋這個很好理解，那Cathay又是啥東西？

國泰航空最早於1946年由美，澳兩國企業家共同創立。最初，他們以「澳華出入口公司」的名義在上海發展，後來才因蔣介石政府的保護主義問題而遷往香港。

在草創的澳華航空離開上海前往香港續業時，公司董事已決定為新公司改名，他們皆表示不想叫「Air Hong Kong」、「Hong Kong Airlines」等很俗的名字（多年後，香港還是有另一家中資航空公司命名Hong Kong Airline出世）。

創辦人本人則特別喜歡「Cathay」這一個在外國人心目中十分「東方古典」的名詞，而他們的夢想則是希望有朝一日能建立的航空王國可越過太平洋彼岸的美國。因此，他們最後決定新公司的名稱為「Cathay Pacific Airways」。

中文名稱從1946年成立至五十年代初亦出現數個版本，包括「英商太平洋航空公司」、「香港太平洋航空公司」、「國泰太平洋航空公司」等......到了五、六十年代隨著中國客人增加，將中文名稱統一為「國泰航空公司」。

那麼這個「東方古典」的Cathay又是啥意思呢？

其實Cathay就是契丹，也就是在我們歷史課本裡把北宋給滅掉的遼國。

西元1124年，在金宋聯軍的夾擊下，契丹人建立的遼國滅亡。遼國大將耶律大石帶領契丹人在遼國西北邊陲稱王，改元延慶，史學界一般以此作為西遼政權的開始。

雖然契丹人在東亞打不贏更野蠻的女真人金國政權，但在中亞卻是所向披靡的存在，逐漸打敗了中亞各個部族國家，並於今天的吉爾吉斯坦境內建都，最遠的邊境接壤了中世紀歐洲史聞風喪膽的塞爾柱土耳其帝國。

西遼帝國在1141年的卡特萬之戰中擊敗塞爾柱帝國聯軍，征服河中地區和花剌子模，從此成為中亞霸主，Cathay（契丹）的威名也遠播至歐洲。

百年後，西元1235年的第二次蒙古西征，蒙古鐵騎的馬蹄踏到了東歐伏爾加河畔。歐洲人再一次驚恐的面對從萬里東方之外奔襲燒殺擄掠的「黃禍」。

圖片來源：弗拉·毛羅地圖 1459年製成的弗拉．毛羅地圖中右上角的「Chataio」，即葡萄牙語的「契丹」

歐洲人把入侵的蒙古人稱為韃靼人，據馬可波羅在《東方見聞錄》，稱東亞大陸北方為契丹（Catai）、南方為蠻子（Manji），這本書在歐洲廣為流傳，加深了Cathay這個遙遠而神祕的東方土地在歐洲人的朦朧的印象。

從此，從中亞到歐洲各民族就把當時的遙遠東方的那塊大陸稱為「契丹」。至今傳世的中國古地圖還是可以看到韃靼人帝國的北方領土寫上契丹。

圖片來源：1570年繪製的韃靼人領土 1570年繪製的韃靼人領土（左側紅線），在東亞大陸中心統稱為CATAIO契丹，別於右下角的CHINA（漢人居住地）。

現行的語言中可以用契丹表稱中國一詞的包括：

蒙古語：Хятад（Khyatad/Kitad）

維吾爾語：خىتاي （Xitay/Hitay）

哈薩克語：قىتاي, Қытай, Qıtay

韃靼語：Кытай （Qıtay）

俄語：Китай（Kitay）

烏克蘭語：Китай（Kytay）

烏茲別克語：Xitoy （Хитой）

保加利亞語：Китай（Kitay）

波蘭語：Kitaj

斯洛維尼亞語：Kitajska

中世紀拉丁語：Cataya, Kitai

義大利語：Catai

西班牙語：Catay

葡萄牙語：Cataio, Catai

法語、英語、德語、荷蘭語、北日耳曼語支：Cathay

圖片來源：2022俄羅斯宣布不友好國家的制裁名單 2022俄羅斯宣布不友好國家的制裁名單

2022年俄國入侵烏克蘭之後，台灣加入歐美制裁俄國的貿易限制行列。在俄羅斯反制宣布不友好國家的制裁名單中的倒數第五行，新聞翻譯有台灣（中國），其括弧內的俄文Китай直譯就是「契丹」，發音在這裡。

結論，Cathay Pacific 超直譯應該是契丹-太平洋航空。或者，稱為「中國太平洋」航空。其中文名字也很巧妙的截取中間的兩個字. 叫作「國泰」（國太）了。不得不說，當年這些老外的漢學程度與玩弄中文字的藝術，實在是高啊！

同理，台灣的國泰人壽（Cathay Life Insurance Company, Ltd.），其實也就是中國（契丹）人壽啦。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：Cathay Pacific 為什麼是＂國泰＂航空？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航