2023/06/25,
語文

Cathay Pacific為什麼翻譯為「國泰」航空？

Cathay Pacific為什麼翻譯為「國泰」航空？
Photo credit:國泰航空公司官網

我們想讓你知道的是

Cathay Pacific到底跟「國泰」兩字有啥關係？這是個困擾人類學徒過往搭機往返台港十餘年的老問題。Pacific是太平洋這個很好理解，那Cathay又是啥東西？

文：金融人類學徒

Cathay Pacific到底跟「國泰」兩字有啥關係？這是個困擾人類學徒過往搭機往返台港十餘年的老問題。

Pacific是太平洋這個很好理解，那Cathay又是啥東西？

國泰航空最早於1946年由美，澳兩國企業家共同創立。最初，他們以「澳華出入口公司」的名義在上海發展，後來才因蔣介石政府的保護主義問題而遷往香港。

在草創的澳華航空離開上海前往香港續業時，公司董事已決定為新公司改名，他們皆表示不想叫「Air Hong Kong」、「Hong Kong Airlines」等很俗的名字（多年後，香港還是有另一家中資航空公司命名Hong Kong Airline出世）。

創辦人本人則特別喜歡「Cathay」這一個在外國人心目中十分「東方古典」的名詞，而他們的夢想則是希望有朝一日能建立的航空王國可越過太平洋彼岸的美國。因此，他們最後決定新公司的名稱為「Cathay Pacific Airways」。

中文名稱從1946年成立至五十年代初亦出現數個版本，包括「英商太平洋航空公司」、「香港太平洋航空公司」、「國泰太平洋航空公司」等......到了五、六十年代隨著中國客人增加，將中文名稱統一為「國泰航空公司」。

那麼這個「東方古典」的Cathay又是啥意思呢？

其實Cathay就是契丹，也就是在我們歷史課本裡把北宋給滅掉的遼國。

西元1124年，在金宋聯軍的夾擊下，契丹人建立的遼國滅亡。遼國大將耶律大石帶領契丹人在遼國西北邊陲稱王，改元延慶，史學界一般以此作為西遼政權的開始。

雖然契丹人在東亞打不贏更野蠻的女真人金國政權，但在中亞卻是所向披靡的存在，逐漸打敗了中亞各個部族國家，並於今天的吉爾吉斯坦境內建都，最遠的邊境接壤了中世紀歐洲史聞風喪膽的塞爾柱土耳其帝國。

西遼帝國在1141年的卡特萬之戰中擊敗塞爾柱帝國聯軍，征服河中地區和花剌子模，從此成為中亞霸主，Cathay（契丹）的威名也遠播至歐洲。

百年後，西元1235年的第二次蒙古西征，蒙古鐵騎的馬蹄踏到了東歐伏爾加河畔。歐洲人再一次驚恐的面對從萬里東方之外奔襲燒殺擄掠的「黃禍」。

未命名
圖片來源：弗拉·毛羅地圖
1459年製成的弗拉．毛羅地圖中右上角的「Chataio」，即葡萄牙語的「契丹」

歐洲人把入侵的蒙古人稱為韃靼人，據馬可波羅在《東方見聞錄》，稱東亞大陸北方為契丹（Catai）、南方為蠻子（Manji），這本書在歐洲廣為流傳，加深了Cathay這個遙遠而神祕的東方土地在歐洲人的朦朧的印象。

從此，從中亞到歐洲各民族就把當時的遙遠東方的那塊大陸稱為「契丹」。至今傳世的中國古地圖還是可以看到韃靼人帝國的北方領土寫上契丹。

未命名
圖片來源：1570年繪製的韃靼人領土
1570年繪製的韃靼人領土（左側紅線），在東亞大陸中心統稱為CATAIO契丹，別於右下角的CHINA（漢人居住地）。

現行的語言中可以用契丹表稱中國一詞的包括：

  • 蒙古語：Хятад（Khyatad/Kitad）
  • 維吾爾語：خىتاي （Xitay/Hitay）
  • 哈薩克語：قىتاي, Қытай, Qıtay
  • 韃靼語：Кытай （Qıtay）
  • 俄語：Китай（Kitay）
  • 烏克蘭語：Китай（Kytay）
  • 烏茲別克語：Xitoy （Хитой）
  • 保加利亞語：Китай（Kitay）
  • 波蘭語：Kitaj
  • 斯洛維尼亞語：Kitajska
  • 中世紀拉丁語：Cataya, Kitai
  • 義大利語：Catai
  • 西班牙語：Catay
  • 葡萄牙語：Cataio, Catai
  • 法語、英語、德語、荷蘭語、北日耳曼語支：Cathay
未命名
圖片來源：2022俄羅斯宣布不友好國家的制裁名單
2022俄羅斯宣布不友好國家的制裁名單

2022年俄國入侵烏克蘭之後，台灣加入歐美制裁俄國的貿易限制行列。在俄羅斯反制宣布不友好國家的制裁名單中的倒數第五行，新聞翻譯有台灣（中國），其括弧內的俄文Китай直譯就是「契丹」，發音在這裡

結論，Cathay Pacific 超直譯應該是契丹-太平洋航空。或者，稱為「中國太平洋」航空。其中文名字也很巧妙的截取中間的兩個字. 叫作「國泰」（國太）了。不得不說，當年這些老外的漢學程度與玩弄中文字的藝術，實在是高啊！

同理，台灣的國泰人壽（Cathay Life Insurance Company, Ltd.），其實也就是中國（契丹）人壽啦。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：Cathay Pacific 為什麼是＂國泰＂航空？

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。