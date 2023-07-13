佛洛姆《聆聽的藝術》：要治療我們的「時代病」，光靠古典意義的精神分析是不夠的
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「為什麼我是這個樣子」，是大部分心理治療的基本目標，但佛洛姆想知道的，則是「我是誰」。他認為精神分析不只是心理治療的方法，還是讓人認識自己，自我解放，並掌握生活藝術的工具。
文：埃里希．佛洛姆（Erich Fromm）
我們的「時代病」是精神分析的挑戰
傳統上精神分析被理解為對生病的人的治療過程。如果我強迫性地懷疑一切，如果我有著偏執性懷疑，如果我的手臂因為心理原因而麻痺，這些都是明確的症狀。精神分析不是唯一可以治癒症狀的方法。我去過露德（Lourdes），看過很多人因為信仰得到醫治，從癱瘓和各種嚴重的症狀康復。人們真的得到了治癒，沒有絲毫懸念。現今人們也被很多方法治癒。如果事情只關係到治癒，有很多方法都是好方法。
你也可以用使人感到恐懼作為治癒的方法。第一次世界大戰期間，一位德國醫師發明了一種方法幫助得到炸彈驚嚇症的士兵擺脫恐懼和恐慌：他讓士兵接受會引起極大疼痛的強烈電擊。這位醫師名叫考夫曼（Kaufmann），他的方法被稱為「考夫曼療法」（kaufmann treament）。他的方法無疑是一種醫學方法，也無疑可以治癒。這方法也是一種折磨，只不過人們對這種折磨的恐懼要大於再次去戰壕打仗。藉由這種使人感到恐懼的方法，人們的症狀被治癒了。用一種更大的恐懼趕走另一種恐懼，對一個人的心靈會產生什麼影響，當然不是考夫曼醫師和軍方感興趣的問題。
不過有很多症狀一樣可以治癒，而且大概只有精神分析能夠治癒，這些症狀包括偏執性懷疑、所有種類的偏執症狀，還有一些歇斯底里症狀。這些症狀有時要治療起來非常容易。讓我舉一個成功來得非常容易的分析治療案例，它只花了幾小時就將一種症狀治癒。曾經有一個女人來找我，抱怨她每次離開家裡都會擔心家裡發生火災，因為她總是不由自主地懷疑自己出門前忘了關瓦斯，或者諸如此類的事情。一想到這個，她就會身不由己地一定要回家去看看有沒有發生火災。這種事乍聽之下沒有什麼大不了的，卻形同毀掉了她的人生，因為那會讓她幾乎不能外出。她必須跑回家，總是無法戰勝自己的擔憂症狀。
她還談到她四、五年前動過癌症手術，動刀的醫師事後告訴她，目前危險固然解除了，但癌細胞卻有可能轉移，像火一樣蔓延開來。這當然是一個可怕的前景，任何人聽了都會大受影響，所以她非常害怕癌細胞擴散。她成功地把對癌細胞擴散的恐懼轉移為對火災蔓延的恐懼。這樣，她就不再害怕癌症，只擔憂發生火災，後者雖然一樣會對生活造成干擾，卻可以趕走一種更引人害怕的恐懼：恐懼罹癌。
就在她來找我的時候，她的癌症會復發的機率已經變得相對低（我說過她是大概四、五年前動的手術）。所以，這時候即使驅除了她對火災的恐懼，也不會重新招來她對癌症的恐懼。但換成是兩、三年前，讓她知道她害怕火災的真相對她是否有好處，則令人存疑。因為她知道了的話，她對癌症的恐懼就會捲土重來，而那是一種比她對害怕火災痛苦得多和心煩得多的恐懼。在這裡我們看到，你只要將一種簡單的症狀轉化成病患真正害怕的東西，它就會幾乎即時消失。大部分個案都更加複雜，不過我認為在大部分用得著分析治療的個案中，使用這種症狀分析治療法便已足夠。
在佛洛伊德的時代，大部分找精神科醫師的人都是因為出現一些症狀，主要是歇斯底里症狀，但這些症狀在今日都非常罕見。在這裡，我們看到了一種隨文化模式改變而來的精神官能症風格的改變。歇斯底里是一種情感的大爆發。當你看見一個歇斯底里的人又哭又叫的時候，你也許會聯想到上一個世紀的演講者，或人們寫的情書。今日當我們在電影裡看到這類事物時會覺得非常滑稽，這是因為我們已經有了非常不同的風格。我們現在是一種實事求是的風格，不會流露太多情感。今日，因為與他人缺乏連結而產生的類思覺失調症是最常見的症狀。
在佛洛伊德的時代，人們得到的是色彩鮮明的症狀：不只是歇斯底里，還有強迫症等等。不過，今日去找精神分析師的人大部分都是得了佛洛伊德所說的「時代病」（la malaise du siècle）：我們這個世紀特有的不適。時代病完全沒有症狀，當事人只會感覺不快樂、失眠、人生沒有意義、生活沒有熱情、漂浮不定，和有一種隱隱的身體不適感。他們希望分析治療可以改變這種情況。這種分析被稱為性格分析，因為它是分析整個性格而不是症狀，因為你可以說，這些人得到的是無法用語言文字正確定義的疾病，但卻可以從自己或他人而精確地感受到。
這一類精神分析被稱為性格分析，專門針對因自己而受罪的人。病患沒有碰到不好的事。他們沒有短缺什麼，卻因為自己而受罪。他們不知道拿自己如何是好，而為此感到苦惱。那是一個他們甩不掉的包袱，是他們解決不了的謎。他們能夠破解字謎，但沒能力解決生命提供給每一個人的謎題。
要治療這類型的疾病，我認為古典意義的精神分析是不夠的。我們需要不同種類的方法，因為醫治這種疾病關係到整個人格的徹底改變。苦於這種疾病的人在沒有經過徹底改變和性格改造以前，不可能得到成功的分析治療。小幅度改變並無任何好處。現代的系統理論可以說明這一點。我是指人格（或一個組織）是一個系統的概念。也就是說它們不只是各部分的總和，還是一個結構。如果結構的一部分發生改變，其他部分也會發生改變。結構本身有一種維持自身的傾向。結構傾向於拒絕改變，因為它傾向於維持自身。
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先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！