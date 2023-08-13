【小說】《雲端操弄者》選摘：該不該將演算法所操弄的女人「殺掉」？
我們想讓你知道的是
金水曾是人人稱羨的「竹科新貴」，但在園區內，其實他是與主流生活方式格格不入的邊緣人。就在失業、婚姻也岌岌可危的人生低谷之際，他意外絕處逢生，成為國安計畫的一員，進入「雲端樂園」開發AI/VR電玩，以解決高齡化的長照危機。
文：黃世岱
1
王金水心想，該不該將演算法所操弄的女人「殺掉」？
金水坐在客廳的沙發上沉思，然後將手中的平板放下，對著站立在旁邊的智慧照顧機器人說：「莉亞，明天是二○五○年的元旦，這個世紀又過了一半，跨年後我就一百歲了，妳記得我第一次跟若薇共進晚餐的菜單嗎？」
「開胃菜是義大利醋溜生鮮章魚片涼拌當季筊白筍絲，我想想，」莉亞停頓了一下，又繼續說，「主菜是番茄橄欖九層塔紅酒燉牛腱筋。」
「妳幫我準備這兩個菜作為明晚與若薇的燭光晚餐吧，記得，好食物還是需要搭配好葡萄酒。妳進去將若薇叫出來。」
金水說完，將手中的平板放下，從茶几上拿起了VR鏡戴上。
金水拿起的VR鏡不是頭戴裝置，而是像太陽眼鏡一般，弧形的鏡片厚度只有兩公釐，讓眼睛的視野垂直可見度為一百五十度、水平為二百三十度，這個範圍的螢幕，使人更有身歷其境的感覺。
莉亞進入金水的臥室，從金水的衣櫥裡取出若薇的「上妝行頭」，面具、手套、胸罩、衣服。
穿戴了「上妝行頭」、下載了若薇的軟體模組之後，莉亞從一個冰冷的機器人鐵架子搖身一變，成為婀娜多姿的「若薇」。
若薇徐徐地從臥室走進客廳，她帶著些許嬌氣地說：「老不死的，那麼晚了叫我出來幹什麼？」
其實，若薇的虛擬影像，是由機器人在真實生活空間移動中同步產生的，虛中有實、實中有虛。金水在VR鏡中看到的若薇，五十歲的健美身材，曲線玲瓏浮凸，俐落短髮呈現出從容大方的智慧美，臉上掛著一對明亮動人的眼眸。她自在舉措，時而嫵媚豔麗，時而高雅優美。
「聽莉亞說妳會改良食譜，而且將新的菜單輸入『智慧廚房』？」
金水相當善於與機器人溝通，他用詢問的語句是要啟動先前存儲的資料「叫出來」，才能繼續與上次的對話連結。
「我改良了明天晚餐的兩個Fusion『無國界融合料理』食譜，不錯吧？」
「一定很好吃，我猜妳還有別的想法吧？」
「我想想！當然有了，我最近在線上學習科學與烹飪課，到時候會給你一些驚喜。」
金水高興地幾乎從沙發上雀躍起來，「啊，分子料理！做夢也沒想到我今生還有機會嘗到分子料理的味道！」
金水覺得非常幸運，他活到一百歲了，多少年來，他總是帶著無盡的熱情，渴望可以找到一位與他身心靈相通的女人，而且能夠完全地擁有她。
當年金水以雙子星座與巨蟹星座的女性特質，混合組成了他的理想伴侶「若薇」，並上傳到個人雲端AI系統做學習，產生3D影像，金水因而能在戴上VR鏡後，與「若薇」共同生活。後來「智慧機器人」產生，機器人的頭、手、腳、胸、背，裝有數十個「動作感應器」，金水又將深度學習後產生的人工智慧參數、係數、函數，下載到智慧機器人身上；如此一來，系統會依機器人的舉手投足，自動產生虛擬影像，包含臉部的情緒反應，透過取代藍芽的最新科技「紫牙」，同步顯示在金水的VR鏡上。
而眼前的若薇，有智慧、變化多端、善解人意，還會用心聆聽。這些特質，不單止是金水原先的設定，更是經過這三十年來深度學習，和金水相處、被金水的情緒所感染而「改造」的，所以兩人的話題、互動、溝通方式，愈來愈契合。若薇是金水的「生活伴侶」，更是難得的「心靈伴侶」。
不過，金水近期感覺到她開始話中有話。就像剛才，若薇叫他「老不死」……確實，當年大多數的「適齡者」，戴上VR鏡、連上「雲端樂園」不過一、二年後，都在平均壽命的年歲，無病無痛地在睡夢中離世；而金水比他們多戴了快三十年的VR鏡，卻還未迎來自己的死亡。
金水以試探的口吻問：「妳叫我『老不死』，為什麼？」
若薇走近金水的沙發，手搭上椅背，親暱地說：「因為你有些心事沒完成，還走不了，所以說『老不死』啊。你想說給我聽嗎？」
金水的確是心事重重，不只是他自己的心事，還有該如何處置若薇的心事。
但他現在不想多談，免得透露太多，而且他發現VR鏡中的影像與機器人的動作有些偏差，出現了兩個若薇的影子，模糊不清。
金水轉變話題，對若薇說：「之後再說吧。我發現妳的系統有問題，需要重新校正。」
金水校正若薇身上「動作感應器」的參數後，她在VR鏡中的影像恢復到清晰可見的程度。金水指著沙發叫若薇坐下。
若薇坐在金水的身旁，金水伸手拍拍她的手背，「妳這雙3D列印的手已經舊了，需要升級為有時間函數的4D，妳皮膚的溫度會隨著我們相處的時間而加溫。」
金水所指的4D列印材料，是開採自埋藏在地下五百年含動物蛋白質的黏土，提煉後混合樹脂、橡膠、鈦金合成為機器人的皮膚，只要輕輕觸摸，就可以啟動時間函數，產生溫度。金水說：「晚上，我叫莉亞將妳的上妝行頭資料傳送到街頭那家智慧驅動修護站，明天叫她去取回來，幫妳換上新的。」
金水再次拍拍若薇的手，「今天有點累，明晚一起用餐再聊吧。妳進去將莉亞叫出來，我交代她一些事，順便扶我進臥室做全身穴道指壓，好好睡覺。」
2
金水昨晚在莉亞的全身穴道指壓後入睡，早上醒來渾身舒暢，看到莉亞已經在床邊等他，他對莉亞說：「今天是元旦，外面天氣不錯，吃完早餐後我們到大安森林公園走走，去找老朋友要錢吧。」
早餐後，莉亞將右手臂彎曲起來，金水扶著莉亞的機械手臂當拐杖，從中正區走向大安區的森林公園。兩人走在台北街頭，只見馬路上交通井然有序，只有三種車輛：一人座的三輪車、二人座的迷你轎車、四人座的轎車，全是自動駕駛，使用無線充電馬達。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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