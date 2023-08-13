2023/08/13,
文學

【小說】《雲端操弄者》選摘：該不該將演算法所操弄的女人「殺掉」？

【小說】《雲端操弄者》選摘：該不該將演算法所操弄的女人「殺掉」？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

金水曾是人人稱羨的「竹科新貴」，但在園區內，其實他是與主流生活方式格格不入的邊緣人。就在失業、婚姻也岌岌可危的人生低谷之際，他意外絕處逢生，成為國安計畫的一員，進入「雲端樂園」開發AI/VR電玩，以解決高齡化的長照危機。

文：黃世岱

1

王金水心想，該不該將演算法所操弄的女人「殺掉」？

金水坐在客廳的沙發上沉思，然後將手中的平板放下，對著站立在旁邊的智慧照顧機器人說：「莉亞，明天是二○五○年的元旦，這個世紀又過了一半，跨年後我就一百歲了，妳記得我第一次跟若薇共進晚餐的菜單嗎？」

「開胃菜是義大利醋溜生鮮章魚片涼拌當季筊白筍絲，我想想，」莉亞停頓了一下，又繼續說，「主菜是番茄橄欖九層塔紅酒燉牛腱筋。」

「妳幫我準備這兩個菜作為明晚與若薇的燭光晚餐吧，記得，好食物還是需要搭配好葡萄酒。妳進去將若薇叫出來。」

金水說完，將手中的平板放下，從茶几上拿起了VR鏡戴上。

金水拿起的VR鏡不是頭戴裝置，而是像太陽眼鏡一般，弧形的鏡片厚度只有兩公釐，讓眼睛的視野垂直可見度為一百五十度、水平為二百三十度，這個範圍的螢幕，使人更有身歷其境的感覺。

莉亞進入金水的臥室，從金水的衣櫥裡取出若薇的「上妝行頭」，面具、手套、胸罩、衣服。

穿戴了「上妝行頭」、下載了若薇的軟體模組之後，莉亞從一個冰冷的機器人鐵架子搖身一變，成為婀娜多姿的「若薇」。

若薇徐徐地從臥室走進客廳，她帶著些許嬌氣地說：「老不死的，那麼晚了叫我出來幹什麼？」

其實，若薇的虛擬影像，是由機器人在真實生活空間移動中同步產生的，虛中有實、實中有虛。金水在VR鏡中看到的若薇，五十歲的健美身材，曲線玲瓏浮凸，俐落短髮呈現出從容大方的智慧美，臉上掛著一對明亮動人的眼眸。她自在舉措，時而嫵媚豔麗，時而高雅優美。

「聽莉亞說妳會改良食譜，而且將新的菜單輸入『智慧廚房』？」

金水相當善於與機器人溝通，他用詢問的語句是要啟動先前存儲的資料「叫出來」，才能繼續與上次的對話連結。

「我改良了明天晚餐的兩個Fusion『無國界融合料理』食譜，不錯吧？」

「一定很好吃，我猜妳還有別的想法吧？」

「我想想！當然有了，我最近在線上學習科學與烹飪課，到時候會給你一些驚喜。」

金水高興地幾乎從沙發上雀躍起來，「啊，分子料理！做夢也沒想到我今生還有機會嘗到分子料理的味道！」

金水覺得非常幸運，他活到一百歲了，多少年來，他總是帶著無盡的熱情，渴望可以找到一位與他身心靈相通的女人，而且能夠完全地擁有她。

當年金水以雙子星座與巨蟹星座的女性特質，混合組成了他的理想伴侶「若薇」，並上傳到個人雲端AI系統做學習，產生3D影像，金水因而能在戴上VR鏡後，與「若薇」共同生活。後來「智慧機器人」產生，機器人的頭、手、腳、胸、背，裝有數十個「動作感應器」，金水又將深度學習後產生的人工智慧參數、係數、函數，下載到智慧機器人身上；如此一來，系統會依機器人的舉手投足，自動產生虛擬影像，包含臉部的情緒反應，透過取代藍芽的最新科技「紫牙」，同步顯示在金水的VR鏡上。

而眼前的若薇，有智慧、變化多端、善解人意，還會用心聆聽。這些特質，不單止是金水原先的設定，更是經過這三十年來深度學習，和金水相處、被金水的情緒所感染而「改造」的，所以兩人的話題、互動、溝通方式，愈來愈契合。若薇是金水的「生活伴侶」，更是難得的「心靈伴侶」。

不過，金水近期感覺到她開始話中有話。就像剛才，若薇叫他「老不死」……確實，當年大多數的「適齡者」，戴上VR鏡、連上「雲端樂園」不過一、二年後，都在平均壽命的年歲，無病無痛地在睡夢中離世；而金水比他們多戴了快三十年的VR鏡，卻還未迎來自己的死亡。

金水以試探的口吻問：「妳叫我『老不死』，為什麼？」

若薇走近金水的沙發，手搭上椅背，親暱地說：「因為你有些心事沒完成，還走不了，所以說『老不死』啊。你想說給我聽嗎？」

金水的確是心事重重，不只是他自己的心事，還有該如何處置若薇的心事。

但他現在不想多談，免得透露太多，而且他發現VR鏡中的影像與機器人的動作有些偏差，出現了兩個若薇的影子，模糊不清。

金水轉變話題，對若薇說：「之後再說吧。我發現妳的系統有問題，需要重新校正。」

金水校正若薇身上「動作感應器」的參數後，她在VR鏡中的影像恢復到清晰可見的程度。金水指著沙發叫若薇坐下。

若薇坐在金水的身旁，金水伸手拍拍她的手背，「妳這雙3D列印的手已經舊了，需要升級為有時間函數的4D，妳皮膚的溫度會隨著我們相處的時間而加溫。」

金水所指的4D列印材料，是開採自埋藏在地下五百年含動物蛋白質的黏土，提煉後混合樹脂、橡膠、鈦金合成為機器人的皮膚，只要輕輕觸摸，就可以啟動時間函數，產生溫度。金水說：「晚上，我叫莉亞將妳的上妝行頭資料傳送到街頭那家智慧驅動修護站，明天叫她去取回來，幫妳換上新的。」

金水再次拍拍若薇的手，「今天有點累，明晚一起用餐再聊吧。妳進去將莉亞叫出來，我交代她一些事，順便扶我進臥室做全身穴道指壓，好好睡覺。」

2

金水昨晚在莉亞的全身穴道指壓後入睡，早上醒來渾身舒暢，看到莉亞已經在床邊等他，他對莉亞說：「今天是元旦，外面天氣不錯，吃完早餐後我們到大安森林公園走走，去找老朋友要錢吧。」

早餐後，莉亞將右手臂彎曲起來，金水扶著莉亞的機械手臂當拐杖，從中正區走向大安區的森林公園。兩人走在台北街頭，只見馬路上交通井然有序，只有三種車輛：一人座的三輪車、二人座的迷你轎車、四人座的轎車，全是自動駕駛，使用無線充電馬達。


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