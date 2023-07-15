《線上愛情學》：只會傳「在幹嘛」？心理學博士教你用文字為愛搧風點火

文：安潔拉．雅赫拉（Angela Ahola）

用文字搧風點火

無聊 有趣 「在幹嘛？」 「人生愈來愈有趣了。我剛整理好車子，暑假想來趟公路之旅，副駕駛座還空著⋯⋯你想來嗎★？」 「想找個時間出來玩嗎？」 「我朋友放我鴿子，我週六多一張公牛隊比賽的票。有興趣嗎★？」 「我在看電視」 「我看到你的限動！聽起來超級瘋狂的！★有機會真想在現場⋯⋯」 「好。」 「聽起來不錯。但我去之前至少要穿個衣服吧⋯⋯」

這章節標題也可以是「好訊息／壞訊息」。

你可以問「你今天過得好嗎？」或「在幹嘛？」，你也可以回答「很好。」或「吃晚餐配電視。」但簡短的回答無法讓人延伸。有無數方式能讓回答變得更有趣。你能激起別人的好奇心，創造興趣，引發他人正向的回答。你甚至能色誘別人。用你的話語來描繪場景，打造氣氛，說些聰明的話，或逗笑別人。如果你不會說話，那說些有趣的經驗，甚至問有趣的問題，讓對象告訴你他們精采的故事。

好，在你開始像莎士比亞再世，埋首苦寫之前，花點時間考慮一件事：你想表達的是什麼？

如果你不小心，傳訊可能會變成適合傳給朋友和家人，而不是與你談情說愛的對象。太過熱情，尤其在約會初期，像在慶典丟五彩色紙一樣丟太多愛心或驚嘆號，可能會因為太熱情把別人嚇跑。這跟傳訊給新朋友不同。如果對方是稍有保留的好人，他可能會覺得自己必須回應你的熱情，那他就會覺得很尷尬。你要避免自己太極端，嘰哩呱啦或像機器人都不好。當然你希望能突顯自己的個性，但你也必須拿捏恰當。也許你是個能量高、表達強的人，超愛用驚嘆號和表情符號。你想做自己，但你也必須考量到每個人都不一樣，太過直接恐怕不會受人喜歡。

與其傳些聽起來像「嗯嗯」的字詞，像「唷」、「你好」、「最近好嗎？」，不如傳些逗人笑的話。同時訊息要簡潔明瞭（像自介一樣），散發溫暖的感覺，增加吸引力。訊息要讓對方容易回答。現代人生活忙碌，如果對話太難處理，他們可能會一直懶得回，或可能要喝杯咖啡才能回覆⋯⋯

總而言之，要注意訊息能載舟亦能覆舟。話雖這麼說，可別矯枉過正，變得字斟句酌，大費周章分析對話。如果你手裡拿著手機，就相信自己的直覺吧。只要時時提醒自己目標為何，並從對象的角度看情況。除此之外？保持真實。做你自己。

專業傳訊

傳訊要專業，我建議以下五個步驟：

檢查和編輯

你想說的話明顯嗎？自動選字有來亂嗎？你語言正面嗎？還是有可能聽起來你在酸，或說反話？你傳出去之前，多花一秒閱讀你的訊息。你甚至可以大聲唸出來，重點是避免事後傳訊更正，因為（就算多傳的訊息沒問題）連續傳訊會讓人覺得應接不暇。而且選錯字會讓人覺得你不聰明。訊息先潤飾一下，這樣對象才會看到你的腦袋，而不是笨拙的手指。

講究細節

訊息中的小細節會勾起別人興趣，也可能讓人對你失去興趣。例如用驚嘆號你的對象更有可能回訊息。但如果你連用好幾次，效果就適得其反，沒多久，標點就喧賓奪主。句點呢？傳訊時除非必要，句點就不用了。標點符號警察沒在盯著你手機瞧。句點甚至會給訊息冰冷的感覺，像你想結束對話。最完美的例子如以下兩者的差別：

「好」VS「好。」

你真的需要句號嗎？如果你不確定，就刪了吧。不過，每次問問題，一定要記得加上問號，不然會造成誤解。

幽默感

我們喜歡好笑的人！但你在開玩笑時，小心變得失禮和不尊重。最安全的方式就是重新提起你們之間的內梗。讓對方逗笑你，贏得你的笑容，此舉也能提高兩人之間的期待，而幽默感此時就是最佳工具。但如果你跟這人不熟，避免敏感和禁忌的話題（這裡就要拿出約會的智慧，不要討論宗教和政治）。不過只要沒踩到別人腳趾，可以試試逗笑對方。

用語言描述出畫面

用視覺語言讓文字變得更有趣、更有活力。不要只問「你今天如何？」，你可以寫類似「告訴我你今天做了什麼！我今天想到你昨天說花栗鼠和蛋的事，還是覺得好好笑」。每句話都能關於對方，或讓對方感到有趣。簡單的文字像「嘿！」和「你好！」無法表達你多特別，但花點時間，寫一些幽默、有創意或個人的話，更能引起他們的好奇心。描述生動的話，對方會更容易想像你告訴他們的畫面，你也會顯得更有趣。

負面詞彙會扼殺許多浪漫的機會，所以難過的事暫時留在一旁，創造溫暖的氣氛。製造一點懸念！留下一點小訊息，讓他們更投入。別搞得你神祕兮兮，或欲擒故縱，用一點暗示，讓氣氛更活絡。如果你馬上把你的故事說完，他們就沒理由再回來找你了。選擇你願意分享的資訊，檢查自己訊息說了什麼，並察覺何時結束話題，才不會失禮。

保持正向

成為樂觀、親切和好心情的來源。成為山丘上的燈塔，成為她迫不及待想聯絡的那個人。表現出你能聆聽對方，並在意她的感受。保持輕鬆，讓你的訊息展現出你很聰明、積極和有趣，並有能力完成事情。保持同情心、好奇心和溫暖。你希望她看到訊息時，臉上能露出笑容。我那天在應用程式和一個男生傳訊，聊到我們當下在做什麼。他說他正在做食物，準備這週的便當。從他傳的訊息，我知道他看過我的自介，並提起我寫的內容。這讓我臉上不禁漾起微笑，認真做菜的男子馬上贏得了和我約會的機會！

你想讓別人覺得，你的生活充實，心靈富足，你不需如坐針氈，等他為妳帶來幸福。你不需要提起，自己在和前妻或前夫爭取和孩子見面，或你肩扛巨債，無法向銀行貸款。那些話適合在辦公室和同事抱怨，但不適合向談戀愛的對象提起。我們終究需要向人說到我們沉重的掙扎，但那不是第一次約會後傳訊的話題。感情關係早期聊天不該這麼沉重。你們在現實生活見面時再處理沉重的事情。如果你心情不好，你永遠可以在中途說：「對不起，今天有點累。我們明天再繼續聊好嗎？」你也許可以隔天約對方喝杯咖啡，不聊風花雪月的事，進入更深刻的話題，為兩人關係打開更深入的機會。聽起來也不賴，嗯？

傳訊方程式 按下傳送之前，確定你的訊息能通過「檢細笑描正」評量，這項評量主要有以下五項標準： 檢查——傳訊之前，請好好檢查並編輯內容

細節——細節很重要。用訊息的細節來讓對方上鉤⋯⋯

笑聲——笑聲總是能讓人開心

描繪——用文字好好描繪畫面，讓對方想像力奔馳起來

正向——正向的態度能讓你更有吸引力

用文字訊息保持火花