《線上愛情學》：只會傳「在幹嘛」？心理學博士教你用文字為愛搧風點火
我們想讓你知道的是
心理學博士安潔拉．雅赫拉親身實測1萬成功配對、100次見面約會，結合最新人際關係研究與實戰經驗寫下本書，將手把手帶你走過不同的戀愛階段，給你最切實的約會建議，讓你精準定位最適合自己的對象！
文：安潔拉．雅赫拉（Angela Ahola）
用文字搧風點火
|無聊
|有趣
|「在幹嘛？」
|「人生愈來愈有趣了。我剛整理好車子，暑假想來趟公路之旅，副駕駛座還空著⋯⋯你想來嗎★？」
|「想找個時間出來玩嗎？」
|「我朋友放我鴿子，我週六多一張公牛隊比賽的票。有興趣嗎★？」
|「我在看電視」
|「我看到你的限動！聽起來超級瘋狂的！★有機會真想在現場⋯⋯」
|「好。」
|「聽起來不錯。但我去之前至少要穿個衣服吧⋯⋯」
這章節標題也可以是「好訊息／壞訊息」。
你可以問「你今天過得好嗎？」或「在幹嘛？」，你也可以回答「很好。」或「吃晚餐配電視。」但簡短的回答無法讓人延伸。有無數方式能讓回答變得更有趣。你能激起別人的好奇心，創造興趣，引發他人正向的回答。你甚至能色誘別人。用你的話語來描繪場景，打造氣氛，說些聰明的話，或逗笑別人。如果你不會說話，那說些有趣的經驗，甚至問有趣的問題，讓對象告訴你他們精采的故事。
好，在你開始像莎士比亞再世，埋首苦寫之前，花點時間考慮一件事：你想表達的是什麼？
如果你不小心，傳訊可能會變成適合傳給朋友和家人，而不是與你談情說愛的對象。太過熱情，尤其在約會初期，像在慶典丟五彩色紙一樣丟太多愛心或驚嘆號，可能會因為太熱情把別人嚇跑。這跟傳訊給新朋友不同。如果對方是稍有保留的好人，他可能會覺得自己必須回應你的熱情，那他就會覺得很尷尬。你要避免自己太極端，嘰哩呱啦或像機器人都不好。當然你希望能突顯自己的個性，但你也必須拿捏恰當。也許你是個能量高、表達強的人，超愛用驚嘆號和表情符號。你想做自己，但你也必須考量到每個人都不一樣，太過直接恐怕不會受人喜歡。
與其傳些聽起來像「嗯嗯」的字詞，像「唷」、「你好」、「最近好嗎？」，不如傳些逗人笑的話。同時訊息要簡潔明瞭（像自介一樣），散發溫暖的感覺，增加吸引力。訊息要讓對方容易回答。現代人生活忙碌，如果對話太難處理，他們可能會一直懶得回，或可能要喝杯咖啡才能回覆⋯⋯
總而言之，要注意訊息能載舟亦能覆舟。話雖這麼說，可別矯枉過正，變得字斟句酌，大費周章分析對話。如果你手裡拿著手機，就相信自己的直覺吧。只要時時提醒自己目標為何，並從對象的角度看情況。除此之外？保持真實。做你自己。
專業傳訊
傳訊要專業，我建議以下五個步驟：
- 檢查和編輯
你想說的話明顯嗎？自動選字有來亂嗎？你語言正面嗎？還是有可能聽起來你在酸，或說反話？你傳出去之前，多花一秒閱讀你的訊息。你甚至可以大聲唸出來，重點是避免事後傳訊更正，因為（就算多傳的訊息沒問題）連續傳訊會讓人覺得應接不暇。而且選錯字會讓人覺得你不聰明。訊息先潤飾一下，這樣對象才會看到你的腦袋，而不是笨拙的手指。
- 講究細節
訊息中的小細節會勾起別人興趣，也可能讓人對你失去興趣。例如用驚嘆號你的對象更有可能回訊息。但如果你連用好幾次，效果就適得其反，沒多久，標點就喧賓奪主。句點呢？傳訊時除非必要，句點就不用了。標點符號警察沒在盯著你手機瞧。句點甚至會給訊息冰冷的感覺，像你想結束對話。最完美的例子如以下兩者的差別：
「好」VS「好。」
你真的需要句號嗎？如果你不確定，就刪了吧。不過，每次問問題，一定要記得加上問號，不然會造成誤解。
- 幽默感
我們喜歡好笑的人！但你在開玩笑時，小心變得失禮和不尊重。最安全的方式就是重新提起你們之間的內梗。讓對方逗笑你，贏得你的笑容，此舉也能提高兩人之間的期待，而幽默感此時就是最佳工具。但如果你跟這人不熟，避免敏感和禁忌的話題（這裡就要拿出約會的智慧，不要討論宗教和政治）。不過只要沒踩到別人腳趾，可以試試逗笑對方。
- 用語言描述出畫面
用視覺語言讓文字變得更有趣、更有活力。不要只問「你今天如何？」，你可以寫類似「告訴我你今天做了什麼！我今天想到你昨天說花栗鼠和蛋的事，還是覺得好好笑」。每句話都能關於對方，或讓對方感到有趣。簡單的文字像「嘿！」和「你好！」無法表達你多特別，但花點時間，寫一些幽默、有創意或個人的話，更能引起他們的好奇心。描述生動的話，對方會更容易想像你告訴他們的畫面，你也會顯得更有趣。
負面詞彙會扼殺許多浪漫的機會，所以難過的事暫時留在一旁，創造溫暖的氣氛。製造一點懸念！留下一點小訊息，讓他們更投入。別搞得你神祕兮兮，或欲擒故縱，用一點暗示，讓氣氛更活絡。如果你馬上把你的故事說完，他們就沒理由再回來找你了。選擇你願意分享的資訊，檢查自己訊息說了什麼，並察覺何時結束話題，才不會失禮。
- 保持正向
成為樂觀、親切和好心情的來源。成為山丘上的燈塔，成為她迫不及待想聯絡的那個人。表現出你能聆聽對方，並在意她的感受。保持輕鬆，讓你的訊息展現出你很聰明、積極和有趣，並有能力完成事情。保持同情心、好奇心和溫暖。你希望她看到訊息時，臉上能露出笑容。我那天在應用程式和一個男生傳訊，聊到我們當下在做什麼。他說他正在做食物，準備這週的便當。從他傳的訊息，我知道他看過我的自介，並提起我寫的內容。這讓我臉上不禁漾起微笑，認真做菜的男子馬上贏得了和我約會的機會！
你想讓別人覺得，你的生活充實，心靈富足，你不需如坐針氈，等他為妳帶來幸福。你不需要提起，自己在和前妻或前夫爭取和孩子見面，或你肩扛巨債，無法向銀行貸款。那些話適合在辦公室和同事抱怨，但不適合向談戀愛的對象提起。我們終究需要向人說到我們沉重的掙扎，但那不是第一次約會後傳訊的話題。感情關係早期聊天不該這麼沉重。你們在現實生活見面時再處理沉重的事情。如果你心情不好，你永遠可以在中途說：「對不起，今天有點累。我們明天再繼續聊好嗎？」你也許可以隔天約對方喝杯咖啡，不聊風花雪月的事，進入更深刻的話題，為兩人關係打開更深入的機會。聽起來也不賴，嗯？
傳訊方程式
按下傳送之前，確定你的訊息能通過「檢細笑描正」評量，這項評量主要有以下五項標準：
檢查——傳訊之前，請好好檢查並編輯內容
細節——細節很重要。用訊息的細節來讓對方上鉤⋯⋯
笑聲——笑聲總是能讓人開心
描繪——用文字好好描繪畫面，讓對方想像力奔馳起來
正向——正向的態度能讓你更有吸引力
用文字訊息保持火花
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！