《民族重建》：烏克蘭人和波蘭人的敵人都是共產蘇聯和納粹德國，卻在戰爭中相互敵對

文：提摩希．史奈德（Timothy Snyder）

西烏克蘭的族群清洗（1939-1945）

一九三九年九月，波蘭接連受到納粹德國和共產蘇聯的摧殘，一切都改變了。接下來的兩年，希特勒和史達林陸續瓜分了波蘭的領土和公民。一九三九到一九四一年間，在《德蘇互不侵犯條約》的協議之下，波蘭境內大多數的烏克蘭人都歸蘇聯統治，而大多數的波蘭人則受納粹統治。一九四一年六月，納粹德國入侵蘇聯，沿途占領了加利西亞地區、沃里尼亞地區及蘇屬烏克蘭。在接下來的三年裡，波蘭所有的領土和公民都任由希特勒擺佈。納粹德國建立了烏克蘭總督轄區（Reichskommissariat Ukraine），領土範圍涵蓋沃里尼亞地區，卻把加利西亞地區劃入波蘭總督府（眾所皆知，該府管理的是沒有併入納粹帝國直轄領地的波蘭領土）。

一九四三年二月，史達林格勒歷經了人類有史以來最大規模的戰役，德國陸軍元帥包盧斯（Friedrich Paulus）最後違抗了希特勒的命令，選擇投降。一九四三年春天，紅軍繼續發動攻勢。一九四四年夏天，蘇聯已將德國人趕出烏克蘭，並重新劃定了波蘭和烏克蘭的邊界。到了一九四五年春天，整個波蘭領土和公民都已改聽命於史達林。短短幾年內，加利西亞地區和沃里尼亞地區總共就歷經了三次易主：先是一九三九年被蘇聯占領，接著是一九四一年被納粹德國占領，最後又於一九四四年重回蘇聯手中。

烏克蘭和波蘭在第二次世界大戰歷經的每個階段，都遠比西線戰場來得慘烈。一九三九到一九四一年間，蘇聯和納粹德國先後占領並摧毀了當地社會，驅逐並殺害了許多菁英。一九四一年之後，在東線戰場的德軍都被灌輸了斯拉夫人是「次等人類」的概念，必須把他們的土地搶奪過來給德國人自己使用。所以與一九四○年西線戰役不同的是，一九四一年的東線戰役是針對劣等種族所發動的戰爭。

自一九四一到一九四四年間，德國的權力機關對猶太人展開大屠殺，而且常常就在當地人的面前執行（有時也獲得當地人的協助）。一九四四年蘇聯政權再次回歸，這次更意圖把烏克蘭與波蘭都打造成單一民族國家。波蘭人和烏克蘭人不斷歷經各種戰事、占領、饑荒、報復、驅逐和種族滅絕，整整六年的時間，他們在這樣的環境下載浮載沉。

損失慘重的烏克蘭人和波蘭人，明明敵人同樣都是共產蘇聯和納粹德國，卻沒有辦法在這場戰爭中團結起來，反而相互敵對。他們在戰前就爭執著加利西亞地區和沃里尼亞地區究竟該屬於誰，互不相讓而種下了心結。雙方關係在一九三九年更是急轉直下，一道隔絕彼此的高牆就此屹立不搖。我們在上一章談及了這道高牆的源頭，這一章將討論二次大戰如何讓民族歧見引爆成新的民族戰爭。

原本在一九三九年以前，關於誰統治領土有正當性的意見分歧，在實務上還不具有太大的意義，一旦進入戰爭時期，這類分歧就不僅會讓各方在原則上難以取得共識，更容易激起兩造對彼此的怒火。到了一九四三年，部分重要的烏克蘭民族主義者開始認為，若要保障烏克蘭的未來，現在就必須消滅所有波蘭人。這樣的想法最終導致無數平民失去性命，甚至讓烏克蘭人與波蘭人在二戰的背景下爆發內戰，徹底改變了烏克蘭和波蘭之間的關係。

烏波雙方對一九三九年領土統治正當性的政治糾紛，究竟是如何在一九四三年演變成對該地人民的族群清洗，本章的主旨正是要回答這樣的問題。畢竟，在內心渴望民族純淨是一回事，選擇付諸實行則是另一回事。早在一九三○年的波蘭和歐洲，就時常有人在鼓吹要清除特定少數民族，但只有在戰爭爆發後才開始有人認真看待。正是戰事蔓延所導致的各種消磨與損失，替族群清洗鋪平了道路。這是因為二次大戰帶來了三大影響，最終讓那些煽動性言論演變成實際行動。

第一，是戰爭導致的政權更迭，使得由誰來統治加利西亞和沃里尼亞這兩個地區才有正當性的問題重新浮上檯面。第二，占領此地的史達林和希特勒政權都各自施行了由他們一手擘畫的大規模族群清洗和種族滅絕計畫。最後，無論是波蘭或烏克蘭，當地既有的重要社會力量皆在戰爭中被連根拔除。本書接下來會先深入討論這三個因素，接著再細談波蘭人在西烏克蘭地區遭遇族群清洗的歷史。

領土統治正當性

由於波蘭的國家遭到納粹德國和蘇聯共同摧毀，其原本對境內領土的宣稱與統治正當性便因此遭受挑戰。波蘭政權在一九三九年九月毀滅時，距離當年協約國同意波蘭東部邊界的劃定也僅僅過了十六年。那些曾經參與過一九一八到一九一九年西烏克蘭與波蘭戰爭的士兵，如今年紀正值壯年。

換言之，對於烏克蘭的民族主義運動者來說，烏克蘭對加利西亞地區和沃里尼亞地區的領土宣稱依舊相當有說服力，更不用說眼前迎來了實現的機會。那些認為波蘭統治是一種占領的烏克蘭人，如今都想在這塊土地上建立一個屬於烏克蘭的國家。即便是觀點比較溫和的烏克蘭文化認同者，在一九三九年波蘭滅亡後也都不再支持未來讓波蘭重新恢復統治。

雖說這是烏克蘭民族主義組織（烏民組織）期盼已久的時刻，但眼前的任務依然相當艱鉅。從零開始打造新國家，本來就比重建舊國家更加困難，因為能得到的國際盟友更少，通常也不大符合國際法律制度，往往還得採取革命手段。這個過程極其艱困，卻也讓這條路顯得更加吸引人。與波蘭人的狀況不一樣，烏克蘭人將德國視為爭取獨立之路上的盟友，所以部分烏克蘭民族主義者才會出於政治動機與納粹合作。