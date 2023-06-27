俄羅斯兵變驚魂24小時：曾經誤判兩次的普亭如何勸退瓦格納集團？
我們想讓你知道的是
對比「膽小鬼遊戲」的兩方，只要衝突時間一拉長，瓦格納的劣勢清晰可見，但普亭顯然也不想冒動搖前線的風險，雙方這才找到妥協基礎，也才有白羅斯的斡旋空間。
文：劉燕婷
當地時間6月24日深夜，逼近莫斯科的瓦格納集團（Wagner Group）忽然同意撤軍，驚魂24小時的俄羅斯兵變終告落幕。
據俄羅斯總統新聞秘書、克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的調解努力至關重要，普亭（Vladimir Putin）亦對此高度讚賞；至於為何是盧卡申科出面，佩斯科夫如此解釋：「盧卡申科個人認識普里戈任（Yevgeny Prigozhin）已經有很長時間了，大約20年，這是他的個人提議，並與普亭總統進行了協調。」
而觀察雙方協商條件，內容大體如下：第一，瓦格納部隊停止進軍莫斯科，並且撤離頓河畔的羅斯托夫地區，返回營地；第二，針對普里戈任的刑事立案將被撤銷，其將離開俄羅斯並前往白羅斯；第三，未參加叛亂的瓦格納人員將與俄國防部簽署服役合同，其餘瓦格納人員也不會被追責；第四，關於俄羅斯國防部的改組和人事變動，不在此次協議的討論範圍內，換言之，普亭無意更動防長蕭依古（Sergei Shoigu）與總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）之位。
綜上所述，化解兵變的關鍵，乃是俄羅斯政府與瓦格納的條件交換，前者承諾普里戈任與瓦格納人員的人身安全、刑事豁免，來換取大規模流血衝突、兩敗俱傷的消於無形，同時最大程度穩定軍心與烏克蘭前線。而雖說盧卡申科被描繪為重要調解人，但從政治現實來看，真正拍板與決策的，還是身為衝突當事方的俄羅斯總統普亭。
衝突的出現與激化
回顧衝突24小時進程，普亭與普里戈任似乎都出現一定程度誤判，導致了彼此的騎虎難下，並讓衝突最終演變為總統宣告瓦格納叛國、瓦格納向北進軍的「膽小鬼遊戲」（the game of chicken），尤其在瓦格納已逼近莫斯科不到200公里時，不少輿論都擔憂血洗首都的慘劇即將上演，緊張情緒堪比2022年俄羅斯發起「特別軍事行動」當天。
首先是普亭政府，其在兵變之後有過兩次誤判。根據以報導俄羅斯聞名的獨立媒體《Meduza》披露，兩名接近克里姆林宮的消息人士指出，6月23日普里戈任宣布「將與國防部開始武裝衝突」時，總統辦公廳還心存僥倖，認為普里戈任可能只是故技重施，想虛張聲勢、討價還價，故沒有認真對待，也未嚴令軍方警戒備戰，一直到瓦格納在6月24日凌晨進入羅斯托夫後，總統辦公廳才意識到普里戈任「可能是來真的」。此為普亭在兵變中的第一次誤判。
消息人士再指出，羅斯托夫出事後，普亭原本希望「或多或少和平解決」這一局面，故6月24日清晨時，總統辦公廳內政團隊領導人基里延科（Sergey Kiriyenko）的親信亞歷山大・哈里切夫（Alexander Kharichev）、內政部門負責人安德列・亞林（Andrey Yarin）還致電俄羅斯各地行政長官和體制內政治精英，要其「溫和地評論，不要繼續討論普里戈任」。但在這一動作過後一個半小時，情勢陡然升溫，俄羅斯高層忽通知各地行政長官和政治精英，普里戈任已被定調為「叛徒」，隨後普亭在莫斯科時間上午10點發表電視講話，指責普里戈任「叛國」。
據《Meduza》的消息人士表示，在這一個半小時內，俄羅斯高級官員曾與普里戈任進行了非公開對話，「但對談顯然沒有正面成果」；此外克里姆林宮相信，國防軍和安全部隊將能阻止瓦格納推進，故後者不會真敢「殺進莫斯科」。兩重脈絡交織下，普亭似乎開始認為，只要自己態度夠強硬，瓦格納便會知難而退、甚至就地潰散投誠，故其最終選擇加碼，直接公開定調瓦格納「叛國」，同時要求所有瓦格納人員放下武器。此為普亭在兵變中的第二次誤判。
但普里戈任也非料事如神。回顧此次瓦格納兵變的背景，其與俄羅斯正規軍長期不合、被國防部逼簽合約皆是關鍵。普里戈任雖曾寄望普亭出手相助，讓自己保有對瓦格納的領導權，結果卻是功敗垂成，並被下了「7月1日前簽署合約」的最後通牒。如此發展，終讓不甘放手的普里戈任鋌而走險，在6月23日以「兵諫」的豪賭，押寶普亭會在自己與國防部的衝突中調整立場，迫使國防部收回成命、放過瓦格納。而從後續發展來看，普里戈任的如意算盤沒有完全撥響。
如前所述，普亭起初並未認真看待普里戈任的威脅，又在事態升溫後定調瓦格納「叛國」，可謂是在昭告天下：自己只接受瓦格納與普里戈任投降這一結局，而不準備讓步，更遑論要懲處防長蕭依古與總參謀長格拉西莫夫。
誠然，普里戈任既要起事，就不可能毫無準備，也不會沒有預料到普亭翻臉這一發展，只是這顯然不是其所設想的最可能結局，否則就不會在控制羅斯托夫地區後，還與國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-bek Yevkurov）在南部軍區總部進行一段時間的談判。由普里戈任的行動軌跡來看，其很大程度是在等待克里姆林宮的回應，再決定下一步如何進行，即便俄羅斯檢察機構已對其進行刑事立案，其依舊想等普亭的「一錘定音」。最後在莫斯科時間早上10點，其等到了普亭的「叛國」定調，且俄方也接管了瓦格納總部，普里戈任發現自己後路已斷，終於兵行險招、一路北上，以再加碼回應普亭的加碼。
Tags：
pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。