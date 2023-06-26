台積電亞利桑那州建廠，貿協與大鳳凰城商會簽MOU，再向台灣4產業招手

貿協與大鳳凰城商會簽MOU，再向台灣4產業招手

（中央社）貿協跟美國亞利桑那州大鳳凰城商會（GPEC）簽署合作備忘錄（MOU），GPEC表示，除了半導體外，也向台灣的航空、醫療設備跟生物科學、再生能源、資通訊科技產業等產業招手，希望促成夥伴關係。

中華民國對外貿易發展協會23日跟亞利桑那州鳳凰城市政府所屬的大鳳凰城商會簽署合作備忘錄，由貿協董事長黃志芳跟GPEC主席卡馬丘（Chris Camacho）共同簽署。GPEC幫助超過950家公司進駐，進而推動亞利桑那州經濟發展，被評為頂級國家經濟發展組織。

貿協表示，台積電落腳亞利桑那州將帶動台灣產業的移動，預期未來將會在亞利桑那州形成許多台灣城。這次跟GPEC簽署合作備忘錄，聚焦智慧機械、綠能、物聯網及先進製造等領域進行合作，帶動雙邊企業的貿易投資等合作機會。

卡馬丘會後受訪表示，已跟貿協及其他單位建立合作夥伴關係，除半導體外，對台灣的航空、醫療設備跟生物科學、再生能源、資通訊科技產業感興趣，這5項領域台灣都位居全球領先地位；鳳凰城目標成為未來半導體進入美國市場的門戶，其他4類產業的企業未來若擴張到美國，可以發展夥伴關係。

台積電亞利桑那州建廠，鳳凰城供水規劃健全無虞

（中央社）台積電美國建廠正如火如荼進行，大鳳凰城商會23日表示，亞利桑那州致力水資源規劃，包括相關水工程建設善於保存水源、農業轉型與廢水再利用是關鍵，也允諾為台積電確保未來水源使用。

台積電去年宣布在美國亞利桑那州建造2期晶圓廠，第1期晶圓廠工程預計2024年生產4奈米，第2期晶圓廠正在興建中，計劃生產3奈米，兩期工程總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一，引發外界高度關注。

記者實地走訪台積電亞利桑那州廠房外圍，戒備十分森嚴，一靠近就有警衛人員前來詢問與阻止，遠遠可以看到部分機械設備，也有零星工人進出。

外界也關注台積電美國廠營運是否可能面臨缺水難題。美國亞利桑那州大鳳凰城商會主席卡馬丘對此表示，台積電一直被譽為全球環境管理者，最初跟台積電合作時，台積電就能獲得大量的水，不只是當下、也包含未來。如果有興趣在亞利桑那州擴建更多晶圓廠，將為台積電提供水源保障。

卡馬丘表示，台積電對廢水處理非常感興趣，包括如何讓廢水處理後有更好的品質，並讓水可以供應社區回收再利用，台積電約9成廢水都可以回收利用，這對鳳凰城也是一件大事。

卡馬丘坦言，美國西部地區中，水確實是非常稀缺的資源，不過，亞利桑那州過去幾十年來一直致力水資源規劃。 如今，大鳳凰城都會區和亞利桑那州用水量跟1957年相同，但這段期間經濟成長11倍，人口成長6倍，但用水量仍維持相同，主要是因為水源保存、農業轉型、製造業用水的再利用。

卡馬丘表示，另一個有趣的統計顯示，製造業用水僅占亞利桑那州水資源分配總量的5%，因此對未來使用者來說，還有非常多的水可以運用。

美商科克蘭資本董事長楊應超指出，曾經與一些台積電員工聊過，可能有一點進度落後，原因不是那麼清楚，但可能是器材需要更換或調整，跟英特爾（Intel）先前蓋廠情況相比，台積電廠房外圍其實安靜許多，不過全球晶片景氣不是那麼好，現在慢一點也不是壞事。

楊應超認為，水源議題遲早要面對，台積電晶圓廠的水可以回收，多少有幫助，但很多電力也是靠水製造出來的，台積電在亞利桑那州也要跟Intel搶水電，還是有挑戰。

台積電日前表示，在建廠規劃初期，就跟鳳凰城市府官員密切溝通並確認水源供給狀況。鳳凰城多年來積極建造相關基礎設施確保永續供水，擁有科羅拉多河、維迪河（Verde River）、鹽河（Salt River）、地下水與再生水共5種多元健全的水源供給規劃，獲亞利桑那州認證為百年用水無虞城市。

台積電本身也將建造完備的廢水處理及水資源回收系統，積極降低用水量及廢水排放量，致力提升整體水資源使用效率，並計劃在當地建置再生水廠。

Photo Credit: 中央社 美國亞利桑那州鳳凰城市政府所屬的大鳳凰城商會（GPEC）主席卡馬丘（Chris Camacho）於23日受訪表示，台積電在當地投資建廠、供應商落地後，也更為關注航班議題，7月規劃拜訪台北，將討論航班直飛鳳凰城的可能。中央社記者蘇思云攝 112年6月24日

台積電赴美建廠效應，大鳳凰城商會盼促成直航

（中央社）台積電在美國建設新廠，工作文化、員工生活議題浮上檯面。大鳳凰城商會主席卡馬丘受訪表示，將致力滿足台灣工作者的生活需求，美台雙方若能整合彼此勞動力，相信可擁有最強大的創新能力。

他表示，7月規劃拜訪台北與相關大廠業者，預計討論台灣航班直飛鳳凰城的可能性，「這也是促進貿易成長的絕佳機會」。

中華民國對外貿易發展協會23日跟亞利桑那州鳳凰城市政府所屬的GPEC簽署合作備忘錄，會後GPEC主席卡馬丘接受媒體聯訪。媒體關注台積電在美國設廠後，傳出員工不適應公司文化、抱怨超時工作的狀況，GPEC如何因應或提供協助等。

卡馬丘表示，美國有一些具備吸引力的市場，共通點包含有利的商業環境，像是稅收、監管、基礎建設、勞動力等，鳳凰城也具備這些屬性。關於工程師的事情先前有聽說過，他曾在台灣工廠看過台灣工程師跟生產技術人員工作，「我不知道世界上是否還有其他更努力工作的人」，但不論到哪裡，文化就是會變，因此到美國肯定也會有變化。

卡馬丘表示，期望可讓一些台灣工程師與產線工作者，了解美國的工作方式跟文化，這樣就可以達到競爭力的融合。