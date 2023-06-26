TNL+ 2023/06/26,
環境

「缺氧」危機：全球暖化造成海水含氧量大幅減少，海洋恐成沒有生物的死區

「缺氧」危機：全球暖化造成海水含氧量大幅減少，海洋恐成沒有生物的死區
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

科學家們警告，海洋因為變暖和缺氧不僅會導致魚種減少，魚苗體型縮小、發育不良等頻率也會增加，更糟的是能產生溫室氣體的細菌數量將會提升。隨著魚類遷移到含氧量更高的水域，熱帶地區將如死城一般，那些已經生活在兩極的特殊魚類則會瀕臨滅絕。

編譯：黃皓筠

近期在中國東南沿海，有一種俗稱孟買鴨（Bombay duck，學名為印度鐮齒魚）的特殊魚類正在蓬勃發展。牠的身形細長、口裂較大，質地則是像果凍一般。

當科學家的研究船在海岸附近進行拖網捕魚時，發現孟買鴨的數量比十年前增加十倍多，漁獲量達到每小時200公斤以上。「這樣的情況是可怕的。」英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia ）漁業研究員保利（Daniel Pauly）說道。

保利指出，如此大規模的入侵，必須歸因於受污染水域中氧氣含量大幅降低。無法適應的魚類已經逃離，而孟買鴨因為生理上更能適應缺氧環境便輕易取而代之

與此同時，孟買鴨的激增也讓許多人感到高興，因為這種長相醜陋又有凝膠感的魚類完全可以食用。孟買鴨本身肉味清淡，但曬成魚乾後氣味濃烈，在英屬印度時期，人們常把這種刺鼻的氣味和從孟買運送而來的郵件與報紙（Bombay Daak）聯繫在一起，久而久之也就叫成了「Bombay duck」。

然而，大量出現的孟買鴨讓我們窺見了中國，乃至整個地球環境黯淡的未來。隨著氣候暖化，海洋缺氧情況越趨嚴重，迫使許多物種離開原本的家園。研究人員預計，隨著許多地區的物種多樣性下降，最終只有少數幾種生物能夠應惡劣環境，此外缺乏生態多樣性更意味著自然復原力下降。 「脫氧是個大問題。」保利總結道。

科學家們警告，海洋因為變暖和缺氧不僅會導致魚種減少，魚苗體型縮小、發育不良等頻率也會增加，更糟的是能產生溫室氣體的細菌數量將會提升。保利表示，隨著魚類遷移到含氧量更高的水域，熱帶地區將如死城一般，那些已經生活在兩極的特殊魚類則會瀕臨滅絕。

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