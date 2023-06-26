80死移民船難關注度遠不及泰坦號5死，專家分析6因素
我們想讓你知道的是
在泰坦號事件上，本週許多民眾反應和「迷因哏圖」都聚焦在富人把海洋當作遊樂場這件事上，而移民船難則是不幸地頻繁重覆發生在缺乏地位、資源或甚至發言權的人身上。就像美國報導犯罪新聞時，與貧窮的有色人種相較，當受害者是富有的白人，案件所受關注較多。
（中央社）過去一週，探索「鐵達尼號」沉船的潛水器釀5死的事故引發全球關注，相較之下，一艘滿載移民船隻在希臘附近失事，至少80人喪命、約500人失蹤，關注度卻遠遠不及潛水器事件。
潛水器事件吸引全世界持續不斷、時時刻刻的注意，移民船翻覆沉沒則被視為另一個悲傷但慣常的新聞故事而受到討論。
專家分析，這種現象可能和事件是否仍在發展中、是否涉及歷史悲劇、牽涉的階級與種族、人數多寡、事件冒險性、災難疲勞等因素有關。
1. 泰坦號與時間賽跑，搜救結果仍有變數
《美聯社》報導，當世界得知希臘移民船難時，事件已發生，在某種程度上結果已得知，剩下的只有善後工作。
相反地，（全球認為）泰坦號（Titan）潛水器事故是正在發展中的事件，不僅是現在進行式，甚至還有最後救援期限，隨時間一分一秒流逝，各界緊張與注意程度也會與日俱增。
正因沒有人能和潛水器取得聯繫，也無人得知艙內人們的遭遇，這些都更可能令這起事件受到密切關注。
2. 著名歷史悲劇再躍新聞版面
早在事故發生前，泰坦號就已潛入深海探索「鐵達尼號」（Titanic）沉船，這不但是人們高度關注的領域，即便在詹姆斯柯麥隆（James Cameron）1997年執導的電影《鐵達尼號》上映前，鐵達尼號沉沒事故原本就是現代災難的原型。
因此，人們早已產生與潛水器本身毫無關聯的興趣，而詹姆斯柯麥隆在事發過後的反應，只會讓兩者間的連結更為緊密。
他在英國廣播公司（BBC）23日播出的採訪中表示，他「打從骨子裡感覺到」泰坦號潛水器在下潛時，與水面失聯不久後就已失蹤。
3. 階級與種族帶來不同關注程度
在泰坦號事件上，本週許多民眾反應和「迷因哏圖」都聚焦在富人把海洋當作遊樂場這件事上，而移民船難則是不幸地頻繁重覆發生在缺乏地位、資源或甚至發言權的人身上。
研究創傷及倖存者的北卡羅來納大學夏洛特分校（University of North Carolina-Charlotte）公共衛生教授亞歷山大（Apryl Alexander）表示，相較於每人要花費25萬美元才能探索「鐵達尼號」沉船的富人，希臘船上的移民似乎較難吸引大眾的興趣。
亞歷山大說，就像美國報導犯罪新聞時，與貧窮的有色人種相較，當受害者是富有的白人，案件所受關注較多。
4. 人數愈少，愈能引發同情心
研究大眾傳播媒體、數位文化及情感的史密斯學院 （Smith College）社會學助理教授雷庫伯（Tim Recuber）表示，人們往往會被那些能讓他們同情他人痛苦的故事所吸引，而且涉及人數愈少，愈容易產生同情心。
雷庫伯也說：「他認為，這次有些人提出（2起事件）在階級上的不平等現象…我們能夠知道潛水器上載了哪些人，是基於他們的身分。他們既富有又有接觸媒體的管道。就誰能得到同情來說，種族和族群身分的區分很重要。」
5. 對他人冒險經歷產生共鳴
自頭條新聞問世以來，冒險家的冒險事蹟時常躍上新聞版面。美國密西根州霍普學院（Hope College）心理學教授范湯格蘭（Daryl Van Tongeren）說，大眾很可能對於他人冒險行事卻死裡逃生感到著迷，換句話說，讀者及觀眾可以透過他人的冒險事蹟產生共鳴，進而感受自己還活著。
范湯格蘭表示：「這些高風險經歷的參與者有這種迷戀。儘管我們知道死亡是生命中唯一確定的事情，但我們還是投入這些接近死亡但又克服它的活動。我們想展現我們對死亡的掌控。」
6. 災難疲勞導致關注不再
隨疫情爆發、大規模槍擊事件、經濟問題、戰爭、氣候變遷等災難發生，人們已很難再被另一件壞消息震撼，亞歷山大說：「人們開始不再關注。」
亞歷山大最後提到，無論種族、宗教或其他因素，她期望社會對人類悲劇給予同等程度的關注。「對所有人而言，我們都希望如果有天我們的家人失蹤了，媒體和大眾都能給予相同關注。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！