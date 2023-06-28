【影評】《小行星城》：異星入境的怪奇物語，魏斯安德森集結眾星的荒謬劇場
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《小行星城》劇中劇、戲中戲的手法，不過是無盡堆疊的反高潮，老套的自負實在太折磨觀影人了。魏斯安德森確實以「崇高的藝術形式，表現人類的苦惱」，但是仍然無法掩飾劇本的空洞無力與對話內容死板，不免令影迷、影評心酸。
歡迎來到小行星城
1955年，冷戰初始，韓戰越戰爆發，加州迪士尼樂園正式落成。位於美國西南沙漠小鎮的小行星城，總人口數87，配備一個家庭式小餐館、一家一星汽車旅館、一座單泵加油站、一顆3007年前小行星撞擊後的巨大隕石坑、三三兩兩核彈試爆後蕈狀雲、寥寥可數的巨人柱仙人掌、以及一期一會青少年科博聚會的天文觀測台。
美蘇太空競賽前期，美國軍方和天文學家正於小行星城頒發學術大獎時，異星飛碟倏然入境，霎然間全城戒嚴、不進不出；軍方連夜編造竄改，好以掩蓋事實。但是參加一期一會科博聚會的天才一族們，則私底下秘密集會策劃，好讓真相曝光。
在台灣影迷界享有「魏置中」綽號的美國怪才編導魏斯安德森（Wes Anderson），因極其細緻復古的世界構建、幾何設定的電影畫面、內向古怪的角色設定、冷硬派的幽默陳述、機械式的對話語調而廣受影評影迷喜愛。
2023年與長期合作的美術指導Adam Stockhausen聯手打造的《小行星城》，運用「俄羅斯娃娃」多層次手法展開佈局——從旁白報導為「首層」、劇場八卦為「中層」的黑白兩色，明示1950年代的紐約百老匯劇場現況；再以複製IG限時動態Jaipur濾鏡的溫暖色調，以小行星城為「核心」，輪番以望遠鏡、放大鏡般的遠觀聚焦人物與對話。
《小行星城》敘事架構仿擬2021年《法蘭西特快週報》的劇中劇；而宛如《怪奇物語》般的小鎮怪談與「異星入境」，智力過人的天才青少年們與家長們的價值觀衝突，則是2001年《天才一族》或是2018年《犬之島》的美國沙漠小鎮版本。
紀錄劇場電影工作者的深情物語
若說2021年《法蘭西特快週報》是「魏置中」對美國經典報導讀物《紐約客》的致敬，是「獻給全體新聞工作者的一封情書」，那麼2023年的《小行星城》，則是「對百老匯舞台劇的緬懷，是紀錄劇場電影工作者的頌歌物語」。
愛德華諾頓（Edward Norton）出演的劇作家，顯然正是隱喻二十世紀聲名大噪，卻因同性傾向與家庭悲劇而抑鬱終生的美國劇作家田納西威廉斯（Tennessee Williams）。[1]
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步驟1：上傳申請文件
文件列表
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- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
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