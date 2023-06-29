【專訪】臺藝大表演藝術學院院長曾照薰：三度重演的民族舞劇《七夕雨》，「慢下來」成舞者最大挑戰
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《七夕雨》於今年第三度復刻重演，而當年擔綱女主角翩然舞出織女傳說的曾照薰，也轉身成為舞劇的藝術總監。「光是參與這場演出，對現在的舞者而言已經是個突破」，曾照薰說，科技進步帶動生活型態的轉變，同時也塑造現代人凡事追求「快速」與「效率」的行為模式，包含表演藝術的呈現。
文：黃羿綾
採訪那天剛走出電梯，就聽到國立臺灣藝術大學表演藝術學院院長的熱情招呼，正為了台灣第一齣民族舞劇《七夕雨》三度重演而忙得不可開交的她，一如既往神采奕奕活力十足，只有過度使用而略帶沙啞的嗓音，隱約透露出她為兼顧校務和公演，如陀螺般連續轉了好幾個月的一絲疲憊。
《七夕雨》改編自牛郎織女的淒美愛情故事，開啟台灣大型跨界舞劇先河，由享譽國際的音樂家鄭思森作曲、台灣舞蹈界代表人物許惠美編舞，1984年首演在表演藝術界掀起震撼。
之後在1995年「臺北國際舞蹈季」回歸，同樣一票難求、魅力不減。時隔近30年後，由舞蹈教育家許梨美重建舞譜，集結音樂、舞蹈、劇場、多媒體等領域菁英共同合作之下，《七夕雨》於今（2023）年6月16至18日第三度復刻重演，而當年擔綱女主角翩然舞出織女傳說的曾照薰，也轉身成為舞劇的藝術總監。
像是受到某種神秘的宇宙力量牽引，曾照薫與《七夕雨》之間的緣分可謂是「地老天荒情未了」，三次公演都以不同的身份參與其中，而一切的起點，要從她10歲那年說起。
因熱愛而傾情投入
曾照薰的舞蹈之路始於從小接觸的花式溜冰，年輕的溜冰老師觀察到她相比同齡人更為突出的平衡感，加上不怕摔跤的大膽性格，建議母親讓她學習舞蹈。在那之後，曾照薫的成長乃至整個生命再也無法與舞蹈分開，這場由溜冰輾轉開啟的舞蹈冒險，至今依然持續。
引領曾照薰與舞蹈結下不解之緣的人，就是《七夕雨》原創、當時台灣舞蹈界代表人物許惠美，她的指導點燃了曾照薰對舞蹈的熱情，每周兩次的課後舞蹈學習也成了小女孩生活中最期盼的事情。
許惠美的編舞完美融合了民族舞的特色、西方古典舞的精緻、和現代舞的奔放，在當時流行師法西洋技巧的台灣舞蹈界，許惠美一再強調「跳我們自己的舞」的理念，也在小小年紀的曾照薰心中埋下了一顆種子。
喜歡跳舞，所以願意花時間琢磨，曾照薰按部就班從暖身開始練習，在循環往復的動作中一遍遍感受身體的重心、肌肉力量、甚至是痛感，並樂此不疲。
紮實的基本功，也成為曾照薰日後掌握民族舞細緻幽微的身姿的優勢之一，「小時候很單純，沒有什麼特別偉大的夢想，就是意識到自己喜歡做這件事情（跳舞），所以全心專注地投入」。無論跳的是什麼舞，用的都是同一個身體，當時還是小學生的曾照薰，用身體力行參透了這句話的道理。
被舞蹈溫柔地接住
升上國中之後，因為父母離異，曾照薰落入了一段慘淡少年時期，幸好舞蹈一直都在，即便後來舉家南遷，她仍然堅持隻身北上和許惠美老師繼續學習，父親拗不過女兒也只好同意。
少了母親陪伴的青春期，稍有不慎就從心底冒出來的那些難以訴說的起伏，都被舞蹈的溫柔好好接住了，「舞蹈帶給我一種安全感，讓我覺得好像有個目標是可以去追尋的，也帶我走出了母親不在身邊的低潮」。
民族舞蹈強調氣韻，即使是最細微的動作也不能忽略，反覆的練習可以幫助身體烙上記憶，很多時候身體會比腦袋更快掌握到那個對的感覺。
舞者最耀眼的高光時刻，就是角色和本人在某個瞬間重合成為一個人，有著同樣的呼吸頻率。而要達到這樣的境界，自我要求是第一要務，從日常的生活舉止中觀照，「當你懂得在生活中注意細節，舞蹈專業上自然也不會馬虎」。這些都是曾照薰從恩師許惠美的身教中悟出的，後來更成為她為人師表、傳道授業的養分。
年少青澀的記憶因舞蹈蒙上了一層溫暖的顏色，就在某一個電光火石的剎那，曾照薰篤定地為自己選擇了表演藝術這條路。
為古典民族舞劇賦予當代新帽
作為許惠美老師的得意弟子，剛從國立藝專畢業的曾照薰在1984年就參與了《七夕雨》首演，飾演七仙女當中的二姊，為了突出角色的不同個性，許惠美老師為每一位仙女都編排了一段獨舞，讓觀眾透過舞者的身姿、眼波流轉產生共情，當身穿絲綢長裙的舞者隨著音樂翩翩起舞，婀娜的身姿彷彿就是仙女下凡。
而在音樂的部分，作曲家鄭思森老師融合多種不同樂器的音色與曲式，漸次推動劇情發展，從仙女下凡時的輕快活潑、牛郎織女共處時的悠揚婉約、到有情人分離時的哀矜惆悵，層層堆疊出劇中人物的內心轉折，鄭思森也因為這齣舞劇榮獲國家文藝獎。
好的藝術作品經得起歲月的淘洗淬鍊，《七夕雨》至今仍是台灣唯一的原創民族舞劇。2023年適逢許惠美逝世30年紀念和鄭思森80歲冥誕，臺北市傳統藝術季特別壓軸安排了《七夕雨》經典再現。
除了由許惠美老師的妹妹許梨美接手重建舞譜之外，音樂的部分則交給作曲家朱雲嵩配器重整，並由台北市國樂團擔綱音樂演出，復刻思古幽情的同時，更藉由多媒體設計為演出增添了更多現代元素。
曾照薰表示：「藝術的創作和美感會隨著時代變遷不斷演化，我們希望這齣將近40年前的舞劇能歷久彌新，在每個不同的時代引起共鳴。」
風華再現 又逢人間七夕好時節
《七夕雨》經典重演，如何完美融合現代舞台技術及傳統文化之美，實屬不易。「光是參與這場演出，對現在的舞者而言已經是個突破」，曾照薰說，科技進步帶動生活型態的轉變，同時也塑造現代人凡事追求「快速」與「效率」的行為模式，包含表演藝術的呈現。
但《七夕雨》著重於情感面的詮釋，沒有台詞的舞者必須能夠「慢下來」，內斂地、沉著地，透過自己的經驗與思考進入角色，運用肢體傳遞情感，才能帶領觀眾投入到故事的世界觀裡，穿越時空，感受牛郎與織女深情不悔的雋永愛情。在當代浪潮的洗刷之下，「慢」反而成為舞者的最大挑戰。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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