【專訪】臺藝大表演藝術學院院長曾照薰：三度重演的民族舞劇《七夕雨》，「慢下來」成舞者最大挑戰

文：黃羿綾

採訪那天剛走出電梯，就聽到國立臺灣藝術大學表演藝術學院院長的熱情招呼，正為了台灣第一齣民族舞劇《七夕雨》三度重演而忙得不可開交的她，一如既往神采奕奕活力十足，只有過度使用而略帶沙啞的嗓音，隱約透露出她為兼顧校務和公演，如陀螺般連續轉了好幾個月的一絲疲憊。

《七夕雨》改編自牛郎織女的淒美愛情故事，開啟台灣大型跨界舞劇先河，由享譽國際的音樂家鄭思森作曲、台灣舞蹈界代表人物許惠美編舞，1984年首演在表演藝術界掀起震撼。

之後在1995年「臺北國際舞蹈季」回歸，同樣一票難求、魅力不減。時隔近30年後，由舞蹈教育家許梨美重建舞譜，集結音樂、舞蹈、劇場、多媒體等領域菁英共同合作之下，《七夕雨》於今（2023）年6月16至18日第三度復刻重演，而當年擔綱女主角翩然舞出織女傳說的曾照薰，也轉身成為舞劇的藝術總監。

像是受到某種神秘的宇宙力量牽引，曾照薫與《七夕雨》之間的緣分可謂是「地老天荒情未了」，三次公演都以不同的身份參與其中，而一切的起點，要從她10歲那年說起。

Photo Credit: 王信攝影，曾照薫提供 1995年民族舞劇《七夕雨》於國家戲劇院演出，曾照薰飾演織女角色

因熱愛而傾情投入

曾照薰的舞蹈之路始於從小接觸的花式溜冰，年輕的溜冰老師觀察到她相比同齡人更為突出的平衡感，加上不怕摔跤的大膽性格，建議母親讓她學習舞蹈。在那之後，曾照薫的成長乃至整個生命再也無法與舞蹈分開，這場由溜冰輾轉開啟的舞蹈冒險，至今依然持續。

引領曾照薰與舞蹈結下不解之緣的人，就是《七夕雨》原創、當時台灣舞蹈界代表人物許惠美，她的指導點燃了曾照薰對舞蹈的熱情，每周兩次的課後舞蹈學習也成了小女孩生活中最期盼的事情。

許惠美的編舞完美融合了民族舞的特色、西方古典舞的精緻、和現代舞的奔放，在當時流行師法西洋技巧的台灣舞蹈界，許惠美一再強調「跳我們自己的舞」的理念，也在小小年紀的曾照薰心中埋下了一顆種子。

喜歡跳舞，所以願意花時間琢磨，曾照薰按部就班從暖身開始練習，在循環往復的動作中一遍遍感受身體的重心、肌肉力量、甚至是痛感，並樂此不疲。

紮實的基本功，也成為曾照薰日後掌握民族舞細緻幽微的身姿的優勢之一，「小時候很單純，沒有什麼特別偉大的夢想，就是意識到自己喜歡做這件事情（跳舞），所以全心專注地投入」。無論跳的是什麼舞，用的都是同一個身體，當時還是小學生的曾照薰，用身體力行參透了這句話的道理。

Photo Credit: 曾照薫提供 紮實的基本功是民族舞蹈展現氣韻生動的基本要件

被舞蹈溫柔地接住

升上國中之後，因為父母離異，曾照薰落入了一段慘淡少年時期，幸好舞蹈一直都在，即便後來舉家南遷，她仍然堅持隻身北上和許惠美老師繼續學習，父親拗不過女兒也只好同意。

少了母親陪伴的青春期，稍有不慎就從心底冒出來的那些難以訴說的起伏，都被舞蹈的溫柔好好接住了，「舞蹈帶給我一種安全感，讓我覺得好像有個目標是可以去追尋的，也帶我走出了母親不在身邊的低潮」。

民族舞蹈強調氣韻，即使是最細微的動作也不能忽略，反覆的練習可以幫助身體烙上記憶，很多時候身體會比腦袋更快掌握到那個對的感覺。

舞者最耀眼的高光時刻，就是角色和本人在某個瞬間重合成為一個人，有著同樣的呼吸頻率。而要達到這樣的境界，自我要求是第一要務，從日常的生活舉止中觀照，「當你懂得在生活中注意細節，舞蹈專業上自然也不會馬虎」。這些都是曾照薰從恩師許惠美的身教中悟出的，後來更成為她為人師表、傳道授業的養分。

年少青澀的記憶因舞蹈蒙上了一層溫暖的顏色，就在某一個電光火石的剎那，曾照薰篤定地為自己選擇了表演藝術這條路。

Photo Credit: 王信攝影，曾照薫提供 1984年民族舞劇《七夕雨》首演，曾照薰飾演七仙女中的二姊

為古典民族舞劇賦予當代新帽

作為許惠美老師的得意弟子，剛從國立藝專畢業的曾照薰在1984年就參與了《七夕雨》首演，飾演七仙女當中的二姊，為了突出角色的不同個性，許惠美老師為每一位仙女都編排了一段獨舞，讓觀眾透過舞者的身姿、眼波流轉產生共情，當身穿絲綢長裙的舞者隨著音樂翩翩起舞，婀娜的身姿彷彿就是仙女下凡。

而在音樂的部分，作曲家鄭思森老師融合多種不同樂器的音色與曲式，漸次推動劇情發展，從仙女下凡時的輕快活潑、牛郎織女共處時的悠揚婉約、到有情人分離時的哀矜惆悵，層層堆疊出劇中人物的內心轉折，鄭思森也因為這齣舞劇榮獲國家文藝獎。

好的藝術作品經得起歲月的淘洗淬鍊，《七夕雨》至今仍是台灣唯一的原創民族舞劇。2023年適逢許惠美逝世30年紀念和鄭思森80歲冥誕，臺北市傳統藝術季特別壓軸安排了《七夕雨》經典再現。

除了由許惠美老師的妹妹許梨美接手重建舞譜之外，音樂的部分則交給作曲家朱雲嵩配器重整，並由台北市國樂團擔綱音樂演出，復刻思古幽情的同時，更藉由多媒體設計為演出增添了更多現代元素。

曾照薰表示：「藝術的創作和美感會隨著時代變遷不斷演化，我們希望這齣將近40年前的舞劇能歷久彌新，在每個不同的時代引起共鳴。」

Photo Credit: 李銘訓攝影，曾照薫提供 台灣唯一原創民族舞劇《七夕雨》於2023年6月經典重現

Photo Credit: 李銘訓攝影，曾照薫提供

風華再現 又逢人間七夕好時節

《七夕雨》經典重演，如何完美融合現代舞台技術及傳統文化之美，實屬不易。「光是參與這場演出，對現在的舞者而言已經是個突破」，曾照薰說，科技進步帶動生活型態的轉變，同時也塑造現代人凡事追求「快速」與「效率」的行為模式，包含表演藝術的呈現。

但《七夕雨》著重於情感面的詮釋，沒有台詞的舞者必須能夠「慢下來」，內斂地、沉著地，透過自己的經驗與思考進入角色，運用肢體傳遞情感，才能帶領觀眾投入到故事的世界觀裡，穿越時空，感受牛郎與織女深情不悔的雋永愛情。在當代浪潮的洗刷之下，「慢」反而成為舞者的最大挑戰。