瓦格納集團兵變：中國支持俄羅斯維護國家穩定，布林肯評普亭權威出現破口，北韓力挺俄任何決定
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從24日瓦格納集團發動兵變以來，中國官媒對此事的報導顯得謹慎趨冷。但因中國與俄羅斯近年來關係趨於緊密，更被視為在抗擊美國等西方國家圍堵上有相同立場，中國對瓦格納兵變保持沉默，已引起外界揣測。相較於官方的謹慎及冷處理，中國民間對瓦格納兵變則熱議不已。
中國首回應瓦格納兵變：支持俄羅斯維護國家穩定
（中央社）針對瓦格納集團（Wagner Group）兵變，中國外交部昨（25日）晚首度表態，指這是「俄羅斯的內政」。作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作伙伴，中方支持俄羅斯「維護國家穩定」，實現發展繁榮。
中國外交部晚間透過官網，以不具名的「外交部發言人就瓦格納集團事件答記者問」的名義作出上述回應。這也是瓦格納集團24日發動兵變以來，中國官方首度回應此事，但僅有上述內容。
在此之前，據中國官媒下午報導，中國國務委員兼外交部長秦剛在北京會見俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko），雙方「就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見」。
但外界目前無法得知，魯登科是在瓦格納兵變發生後緊急趕往中國會商，還是在兵變前就已安排訪中。
從瓦格納兵變以來，中國官方直到昨晚才發表上述回應，官媒的報導也顯得謹慎。但相較於官方的謹慎及冷處理，中國民間對瓦格納兵變則熱議不已，出現極大反差。
瓦格納兵變剛落幕，秦剛即會見俄副外長
（中央社）瓦格納集團兵變剛落幕，中國外交部官網昨日下午公布，中國國務委員兼外交部長秦剛昨天在北京會見俄羅斯外交部副部長魯登科，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見，引起外界揣測。
中國外交部官網的公布內容十分簡短，除上述內容外沒有其他任何說明。因此，目前外界無法得知，魯登科究竟是在瓦格納兵變發生後緊急趕往中國會商，還是在兵變前就已安排前往中國訪問。
有人認為，魯登科選在昨天週日會見秦剛，明顯是代表俄方在瓦格納兵變的問題上，緊急向中方尋求支持；但也有人指出，昨天雖是週日，但22至24日為中國官方訂定的端午節連續假期，昨天則是補班日，因此秦剛安排在昨天會見魯登科，並無異常之處。
從24日瓦格納集團發動兵變以來，中國官媒對此事的報導顯得謹慎趨冷。但因中國與俄羅斯近年來關係趨於緊密，更被視為在抗擊美國等西方國家圍堵上有相同立場，中國對瓦格納兵變保持沉默，已引起外界揣測。
相較於官方的謹慎及冷處理，中國民間對瓦格納兵變則熱議不已，其中的偏多數的意見是「普亭不能倒」，認為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一旦下台，俄烏戰爭必將告終，西方國家的矛頭將會轉向中國。而以普亭在國際上的孤立處境，更需要中國的支持。
布林肯評瓦格納兵變：普亭權威出現破口
（中央社）美國國務卿布林肯昨天表示，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發動兵變對總統普亭帶來空前挑戰，揭露他的領導權威出現新「破口」，這場風波可能要數週或數月時間才會塵埃落定。
布林肯在《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）談話節目《面對全國》（Face the Nation）指出，瓦格納傭兵集團領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）週末發動兵變，代表「對普亭權威的直接挑戰」。他又說：「此事引起很大問題，顯示出現真正的破口。」
美國過去24小時一直就此事與歐洲盟國密集諮商，這是美國政府高層首度對俄國局勢這項發展發表公開評論。
布林肯和多位美國國會議員昨天出現系列電視訪談節目，他們指出，俄國出亂子已削弱普亭地位，而這可能有助烏克蘭對入侵俄軍發動的反攻，也有益俄國的近鄰，包括波蘭和波羅的海諸國。
但他也指出，目前要猜測這場危機對克里姆林宮和烏克蘭戰爭的影響如何，恐怕「還為時過早」。他在《美國廣播公司》（ABC）的政論節目《本週》（This Week）說：「我不認為我們已看到最後一幕。」他預期普亭得要在今後數週和數月處理許多問題。
美國官員預期在今後幾天和幾週更了解俄國情勢發展，包括俄國當局在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下與普里戈任達成協議的細節。瓦格納傭兵戰士已依據這項協議返回他們的基地。
布林肯表示：「也許普亭不想淪落到必須直接和普里戈任談判的局面。」
北韓「送暖」，力挺俄羅斯處理兵變任何決定
（中央社）根據北韓國營媒體報導，北韓副外長昨天在與俄羅斯大使會晤時說，他支持俄羅斯領導人處理傭兵組織瓦格納集團兵變的任何決定。
《路透社》引述《北韓中央通信社》（KCNA）報導，外交部副部長任千日（Im Chon Il，音譯）「堅信俄羅斯最近的兵變將如俄國人民願望和意願成功敉平」。
全副武裝的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團戰士週末朝莫斯科挺進，但後來宣布撤軍，緩和了對俄羅斯總統普亭掌權的重大挑戰。瓦格納集團首腦普里戈任表示，撤軍是為了避免發生流血事件。
北韓一直尋求和克里姆林宮（Kremlin）建立更密切的關係，並在俄羅斯去（2022）年全面入侵烏克蘭後支持莫斯科，指責美國和西方的「霸權政策」。
根據《北韓中央通信社》報導，任千日還說，他相信俄羅斯軍隊將「克服考驗和磨難，在針對烏克蘭的特別軍事行動中英勇獲勝」。
新聞來源
- 布林肯評瓦格納兵變：普亭權威出現破口（中央社）
- 中國首回應瓦格納兵變：支持俄羅斯維護國家穩定（中央社）
- 瓦格納兵變剛落幕 秦剛即會見俄副外長（中央社）
- 北韓「送暖」 力挺俄羅斯處理兵變任何決定（中央社）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。