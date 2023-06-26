2023/06/26,
國際

瓦格納集團兵變：中國支持俄羅斯維護國家穩定，布林肯評普亭權威出現破口，北韓力挺俄任何決定

瓦格納集團兵變：中國支持俄羅斯維護國家穩定，布林肯評普亭權威出現破口，北韓力挺俄任何決定
圖為6/24瓦格納軍隊進入俄國境內。Photo Credit: Visegrád 24 Twitter

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從24日瓦格納集團發動兵變以來，中國官媒對此事的報導顯得謹慎趨冷。但因中國與俄羅斯近年來關係趨於緊密，更被視為在抗擊美國等西方國家圍堵上有相同立場，中國對瓦格納兵變保持沉默，已引起外界揣測。相較於官方的謹慎及冷處理，中國民間對瓦格納兵變則熱議不已。

中國首回應瓦格納兵變：支持俄羅斯維護國家穩定

（中央社）針對瓦格納集團（Wagner Group）兵變，中國外交部昨（25日）晚首度表態，指這是「俄羅斯的內政」。作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作伙伴，中方支持俄羅斯「維護國家穩定」，實現發展繁榮。

中國外交部晚間透過官網，以不具名的「外交部發言人就瓦格納集團事件答記者問」的名義作出上述回應。這也是瓦格納集團24日發動兵變以來，中國官方首度回應此事，但僅有上述內容。

在此之前，據中國官媒下午報導，中國國務委員兼外交部長秦剛在北京會見俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko），雙方「就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見」。

但外界目前無法得知，魯登科是在瓦格納兵變發生後緊急趕往中國會商，還是在兵變前就已安排訪中。

從瓦格納兵變以來，中國官方直到昨晚才發表上述回應，官媒的報導也顯得謹慎。但相較於官方的謹慎及冷處理，中國民間對瓦格納兵變則熱議不已，出現極大反差。

瓦格納兵變剛落幕，秦剛即會見俄副外長

（中央社）瓦格納集團兵變剛落幕，中國外交部官網昨日下午公布，中國國務委員兼外交部長秦剛昨天在北京會見俄羅斯外交部副部長魯登科，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見，引起外界揣測。

中國外交部官網的公布內容十分簡短，除上述內容外沒有其他任何說明。因此，目前外界無法得知，魯登科究竟是在瓦格納兵變發生後緊急趕往中國會商，還是在兵變前就已安排前往中國訪問。

有人認為，魯登科選在昨天週日會見秦剛，明顯是代表俄方在瓦格納兵變的問題上，緊急向中方尋求支持；但也有人指出，昨天雖是週日，但22至24日為中國官方訂定的端午節連續假期，昨天則是補班日，因此秦剛安排在昨天會見魯登科，並無異常之處。

從24日瓦格納集團發動兵變以來，中國官媒對此事的報導顯得謹慎趨冷。但因中國與俄羅斯近年來關係趨於緊密，更被視為在抗擊美國等西方國家圍堵上有相同立場，中國對瓦格納兵變保持沉默，已引起外界揣測。

相較於官方的謹慎及冷處理，中國民間對瓦格納兵變則熱議不已，其中的偏多數的意見是「普亭不能倒」，認為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一旦下台，俄烏戰爭必將告終，西方國家的矛頭將會轉向中國。而以普亭在國際上的孤立處境，更需要中國的支持。

布林肯評瓦格納兵變：普亭權威出現破口

（中央社）美國國務卿布林肯昨天表示，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發動兵變對總統普亭帶來空前挑戰，揭露他的領導權威出現新「破口」，這場風波可能要數週或數月時間才會塵埃落定。

布林肯在《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）談話節目《面對全國》（Face the Nation）指出，瓦格納傭兵集團領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）週末發動兵變，代表「對普亭權威的直接挑戰」。他又說：「此事引起很大問題，顯示出現真正的破口。」

美國過去24小時一直就此事與歐洲盟國密集諮商，這是美國政府高層首度對俄國局勢這項發展發表公開評論。

布林肯和多位美國國會議員昨天出現系列電視訪談節目，他們指出，俄國出亂子已削弱普亭地位，而這可能有助烏克蘭對入侵俄軍發動的反攻，也有益俄國的近鄰，包括波蘭和波羅的海諸國。

但他也指出，目前要猜測這場危機對克里姆林宮和烏克蘭戰爭的影響如何，恐怕「還為時過早」。他在《美國廣播公司》（ABC）的政論節目《本週》（This Week）說：「我不認為我們已看到最後一幕。」他預期普亭得要在今後數週和數月處理許多問題。

美國官員預期在今後幾天和幾週更了解俄國情勢發展，包括俄國當局在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下與普里戈任達成協議的細節。瓦格納傭兵戰士已依據這項協議返回他們的基地。

布林肯表示：「也許普亭不想淪落到必須直接和普里戈任談判的局面。」

北韓「送暖」，力挺俄羅斯處理兵變任何決定

（中央社）根據北韓國營媒體報導，北韓副外長昨天在與俄羅斯大使會晤時說，他支持俄羅斯領導人處理傭兵組織瓦格納集團兵變的任何決定。

《路透社》引述《北韓中央通信社》（KCNA）報導，外交部副部長任千日（Im Chon Il，音譯）「堅信俄羅斯最近的兵變將如俄國人民願望和意願成功敉平」。

全副武裝的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團戰士週末朝莫斯科挺進，但後來宣布撤軍，緩和了對俄羅斯總統普亭掌權的重大挑戰。瓦格納集團首腦普里戈任表示，撤軍是為了避免發生流血事件。

北韓一直尋求和克里姆林宮（Kremlin）建立更密切的關係，並在俄羅斯去（2022）年全面入侵烏克蘭後支持莫斯科，指責美國和西方的「霸權政策」。

根據《北韓中央通信社》報導，任千日還說，他相信俄羅斯軍隊將「克服考驗和磨難，在針對烏克蘭的特別軍事行動中英勇獲勝」。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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