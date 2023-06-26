瓦格納集團撤離羅斯托夫，俄防長蕭依古前途岌岌可危，澤倫斯基與拜登通話討論兵變事件

俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地，民眾為瓦格納歡呼

（中央社）全副武裝的俄羅斯「瓦格納集團」（Wagner）傭兵昨夜依據協議，撤離俄國南部的羅斯托夫市。這項協議讓他們停止朝莫斯科挺進，也化解總統普亭（Vladimir Putin）當局面臨的空前挑戰。

《路透社》報導，根據白羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋的協議，瓦格納集團戰士返回基地，以換取對於自身安全的保證，集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）則將前往白羅斯。

普亭已鐵腕統治俄羅斯20餘年，然而這次流產兵變讓各界大大質疑他對俄國的掌控力。義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）說，這場兵變粉碎了俄羅斯團結的「神話」。

自從敲定讓危機降溫的協議後，普亭還沒公開發言。

俄羅斯國營電視台昨（25）日播出的訪問片段中，普亭表示，他把烏克蘭衝突當成第一要務，並與國防部保持聯繫。不過訪問內容似乎是在兵變前就錄製好的，普亭並未提及昨天的事件。

國營電視台也提到，普亭將出席本週舉行的俄羅斯國家安全會議，但未多作說明。

62歲的普里戈任昨晚被人看到搭乘休旅車離開羅斯托夫（Rostov）的區域軍事總部，目前還不清楚他今天人在何處。羅斯托夫位於首都莫斯科（Moscow）以南數百英里。

俄羅斯擁有全球最大的核武庫，西方國家領導人已對俄國內部動盪表達關切。俄國外交部昨天則說，作為普亭重要盟邦的中國已表態支持俄羅斯領導階層。

社群媒體流傳據稱是羅斯托夫昨夜的影像顯示，傭兵們搭乘裝甲車、戰車、巴士組成的車隊撤離，居民報以歡呼、高喊「瓦格納」並鳴槍歡送。影片中一名女性大喊：「照顧好自己。」

《路透社》只能查證影片拍攝地點，但無法確認拍攝日期。

民眾表態支持瓦格納集團的短命兵變，將使當局提高警覺。現在俄羅斯愈來愈不能容忍對於普亭及其統治的公開批評。

莫斯科昨天氣氛寧靜，紅場（Red Square）雖然封閉，但除此之外沒有什麼加強維安的跡象，當局已宣布今天停班，好讓一切塵埃落定。

至於調到羅斯托夫州抵擋傭兵挺進的車臣（Chechen）特種部隊，指揮官阿勞迪諾夫（Apty Alaudinov）在通訊軟體Telegram的影片中說，他們也在撤離並回到在烏克蘭的作戰地點。

⚡️A few interesting photos from Wagner’s withdrawal from Rostov yesterday pic.twitter.com/lTbJwVI4jp — War Monitor (@WarMonitors) June 25, 2023

瓦格納傭兵鬧兵變，俄國防長蕭依古前途岌岌可危

（中央社）俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）不只長久被視為總統普亭的政治盟友，也是他在俄國菁英階層中的少數密友之一，不過在傭兵組織「瓦格納集團」兵變事件後，蕭依古的政治生涯如今面臨考驗。

《法新社》報導，瓦格納集團首腦普里戈任一直抨擊蕭依古處理俄國入侵烏克蘭戰事的手法，他為此發動兵變逼宮後雖已撤軍，蕭依古與普亭的長年交情還有他的政治生涯都面臨考驗。

在白羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）意外介入調停後，普里戈任同意撤回原本向莫斯科推進的部隊，普亭看似逃過這次兵變。不過，因為普里戈任對蕭依古和國防部的批評之激烈前所未見，蕭依古的地位仍然岌岌可危。

普里戈任成功揮軍占領軍方在俄國南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的指揮部，當地是俄國入侵烏克蘭行動的神經中樞，他並指控蕭依古「如懦夫般逃命」。蕭依古在兵變過程中不見蹤影，而且至今仍未公開出現。

莫斯科智庫法俄觀察站（Franco-Russian Observatory）負責人杜邊（Arnaud Dubien）說：「此事大贏家是魯卡申柯。大輸家則是蕭依古。」

不過，在23日發生這次兵變之前，蕭依古就因普里戈任一再抨擊他以及俄軍未能在烏克蘭戰爭中獲得進展而備受壓力。本（6）月稍早在網路上瘋傳的一段影片顯示，普亭赴軍醫院頒發勳章給受傷官兵時，背對蕭依古似乎顯示對他不滿。

Hace algunos días, Putin así daba la espalda y mostraba, con su lenguaje no verbal, que no estaba de acuerdo con el desempeño Sergei Shoigu en Ucrania.#LenguajeSinPalabras pic.twitter.com/sNihKZLjcn — Bárbara Tijerina (@bartije) June 25, 2023

澤倫斯基與拜登通話，討論俄國傭兵發動兵變事件

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美國總統拜登今日通電話，討論俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發動短暫兵變一事。這次事件已引發俄國數十年來最重大的政治危機。

《法新社》報導，澤倫斯基推文說：「我與美國拜登總統通話，進行了建設性而激勵人心的談話。」

他表示：「我們討論了戰事的狀況和俄羅斯發生的事件。」白宮也發布聲明證實兩國領袖曾經通話。

澤倫斯基表示，這次事件曝露了俄國總統普亭的弱點，「世界必須對俄羅斯施加壓力，直到國際秩序得以恢復」。

他說，他與拜登也談到美國提供更多援助的事，「重點放在長程武器」，以及在北大西洋公約組織（NATO）峰會下個月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）登場之前，先協調兩國的立場。

澤倫斯基說，他也與加拿大和波蘭領袖通了電話。

I spoke with 🇺🇸 President @POTUS. A positive and inspiring conversation.



We discussed the course of hostilities and the processes taking place in Russia. The world must put pressure on Russia until international order is restored.



I thanked the @POTUS for the unflagging… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2023

瓦格納首腦若前往白羅斯，立陶宛總統：北約須鞏固東翼

（中央社）立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天警告，若是白羅斯接納俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任，北大西洋公約組織將須加強東翼地區的安全。

《法新社》報導，瑙塞達今天召集國家安全委員會，討論瓦格納傭兵對克里姆林宮發動兵變一事。波羅的海國家立陶宛與俄羅斯和白羅斯毗鄰，下個月將主辦北約組織峰會。

瓦格納集團首腦普里戈任昨天撤消部隊向莫斯科推進的行動後，莫斯科當局表示，他將離開俄國前往白羅斯，不會遭到法辦。